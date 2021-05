Polémica por una placa de reconocimiento a los caídos en Malvinas: en lugar de sus nombres figuraban los de los concejales

En la placa para homenajear a los caídos en Malvinas figuran los nombres de los concejales que concretaron la creación del mástil

Un homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas realizado en la Ciudad de Córdoba terminó en polémica porque en la placa de reconocimiento por su labor en defensa de la Patria figuraban los nombres de los concejales y del viceintendente, Daniel Passerini, en lugar de los héroes que participaron del conflicto bélico.

El acto, que tuvo lugar el domingo pasado en la plaza ubicada en la calle Santa Cruz y 12 Bis del barrio Ceco, se hizo para inaugurar un mástil con una bandera argentina frente al monumento “Héroes del Crucero ARA General Belgrano”, que había sido levantado en 2015.

Lo que ninguno de sus impulsores imaginó fue la irritación que generaría en parte de la sociedad y en las redes sociales el anteponer los nombres de los políticos por sobre las víctimas.

En las inscripciones se lee: “El Concejo Deliberante decreta su reconocimiento y adhesión al Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano que se conmemora el día 2 de mayo en honor a las víctimas del crucero argentino hundido en el año 1982 durante la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur”. Y a continuación el nombre de los 31 concejales y del Viceintendente que hicieron materializaron el pedido de uno de los veteranos corodebeses.

José Módica, el veterano que solicitó la creación del mástil frente al monumento de los caídos en Malvinas

“Este mástil se lo solicité al Concejo Deliberante a través del concejal Ricardo Aizpiolea porque los políticos se olvidan de los veteranos. Quise honrar a 323 camaradas que quedaron en el Mar Argentino, que son casi el 50% de los que murieron en Malvinas”, explicó el veterano José Módica, que fue el que impulsó el pedido y el que construyó el monumento en 2015.

“Todo soldado jura defender la Patria antes de morir. Yo quería un mástil para que flameara la bandera frente a ellos. Fue hecho con dinero del Concejo y se construyó en menos de dos meses. Yo le agradezco al Viceintendente y a los concejales que estuvieron en el acto. No me parece mal que estén sus nombres porque fueron ellos los me escucharon y lo hicieron posible. Se está malinterpretando todo porque los nombres de los caídos y los sobrevivientes del ARA General Belgrano están puestos en el monumento que está atrás” , precisó Módica al ser entrevistado en Telefé Noticias de Córdoba.

El monunento a los fallecidos durante el hundimento del Crucero General Belgrano fue construido en 2015 y allí figuran los nombres de los soldados caídos

El veterano se vio en la obligación de salir a hacer estas declaraciones debido al repudio que se generó en Twitter por este tema. “Tenemos que dejar de ser un país de políticos para los políticos”, se indignó Guillermo Campa; mientras que otro lo apoyó en su crítica: “Lamentablemente nuestros políticos son unos ególatras, hasta que no entiendan que el pueblo que los elige además es el que les paga el sueldo, no avanzaremos. Lamentable!”.

Detalle de los nombre de los soldados que perdieron la vida tras el hundimiento del ARA General Belgrano, en mano de los ingleses

“Se apropian del heroísmo para festejarse haciendo una placa con sus nombres?”, se quejaron desde el Movimiento Racionalista Argentino. Y el desacuerdo entre los que tuiteaban iba creciendo más y más. “Debería estar prohibido que pongan sus nombres en algo pagado por el estado”, señaló Jonhatan Peralta; al mismo tiempo que Carlos Fava pidió que retiraran esa placa de manera urgente: “Es un agravio hacia ellos, a todos los que estuvieron y a sus familias”.

Alertado por tanto desconecto, el concejal Aizpiolea también solicitó quitar la placa que fue colocada en mástil para terminar con una nueva grieta que se armó en torno al asunto pero desde el Municipio de Córdoba aclararon que solo lo harán si lo solicitan los veteranos.

Desde el Municipio de Córdoba dijeron que solo retirarán la placa si lo piden los veteranos de Malvinas

“ Si la placa hubiera sido colocada en el monumento ahí si me hubiera opuesto. Valoro lo que hicieron los concejales pero hubo malas intenciones de otros grupos que se consideran veteranos y no lo son. Los que estuvimos en Malvinas tenemos muy buena relación con el gobierno. La gente que no es veterana de guerra y quiere ser tratada de esa manera es la que confunde” , remarcó Módica.

Detrás de la polémica por la placa de los concejales hay otra cuestión de fondo. El Concejo Deliberante está por aprobar una iniciativa de la concejala Eva Ontivero, de Hacemos por Córdoba, que otorga muchísimos beneficios al personal militar y civil que haya participado en las acciones bélicas desarrolladas en el espacio aéreo, marítimo o terrestre del denominado Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.), como así también a los que estuvieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T-O.A.S.). Pero hay otras personas que no integran estos grupos y también reclaman ser tenidos en cuenta.

La iniciativa los eximirá del pago del impuesto Inmobiliario y Automotor, permitirá la obtención gratuita de la licencia de conducir particular, permitirá que estacionen gratis por la ciudad y ofrecerá cobertura gratuita del servicio de sepelio y el otorgamiento de una parcela en el cementerio municipal de San Vicente o San Jerónimo, la cual también estará eximida de impuestos.

