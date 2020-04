La elección de ese posgrado estuvo estrechamente ligada al cura Oberlin ya que cuando conoció su obra siendo ministro provincial quedó fascinado con su labor y se propuso ayudarlo. “Cuando me recibí de médico, el problema de las adicciones y la toxicología no eran tan visibles y preocupante como hoy. Haber estado trabajando junto a él en esa comunidad tan pobre me hizo tomar conciencia de la importancia de esa especialidad”, aseguró.