En Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta comenzó la temporada de caza del voto peronista

Una de las imágenes con las que Horacio Rodríguez Larreta recordó a Eva Perón

Si Alberto Fernández elogió a “Juan Domingo Biden”, resultó lógico que Horacio Rodríguez Larreta haya recordado a Eva Perón este viernes en un nuevo aniversario de su nacimiento. Más lógico aún si se piensa que el jefe de Gobierno porteño está convencido de que Juntos por el Cambio tiene que ampliar su base electoral para ganar los comicios de 2023 y ese crecimiento debe provenir del peronismo.

“Evita impulsó y logró la aprobación de la ley del sufragio femenino en Argentina y es, sin dudas, una referente de la lucha por los derechos de las mujeres. En el 102° aniversario de su nacimiento, recordamos su legado”, escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

¿Empezó con este gesto del alcalde porteño la temporada de caza del voto peronista? No fue el único dirigente de Juntos por el Cambio que se hizo presente en una fecha que recuerda el justicialismo. Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados y miembro de la llamada “pata peronista” de la coalición opositora, también tuiteó sobre el tema: “Un día como hoy nacía en Los Toldos, Provincia de Buenos Aires. Ella pasó a la historia como una mujer de lucha y pasión. Amó, acompañó y lideró el reclamo por los derechos de las mujeres y los oprimidos #Evita Eterna”.

Curiosamente, Miguel Angel Pichetto, el principal dirigente que proviene del peronismo y que integra la conducción nacional de Juntos por el Cambio, no hizo mención en las redes sociales al aniversario del nacimiento de Eva Perón. El ex candidato a vicepresidente lanzó a mediados de marzo Peronismo Republicano, un espacio que quiere disputar el poder dentro de JxC y que integran Claudia Rucci, quien tampoco recordó en Twitter a la esposa de Perón, aunque sí lo hizo otro dirigente de aquella flamante agrupación como Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel.

Es cierto que Twitter no es el termómetro de la fidelidad a ninguna ideología, pero en este caso revela que hay dirigentes ajenos al peronismo que están muy pendientes de emitir señales hacia ese sector del electorado . Rodríguez Larreta es uno de ellos. En la misma sintonía está María Eugenia Vidal, quien sigue meditando si será candidata en las próximas elecciones y si lo hará por Capital o Provincia. “Creo que hay un peronismo republicano, un peronismo que incluso ha sido parte de mi gobierno cuando yo fui gobernadora y que es valioso para que sea parte de Juntos por el Cambio. Creo que además de la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y el PRO, el peronismo tiene que tener un espacio en Juntos por el Cambio y ser parte de la toma de decisiones y de la construcción de una alternativa de poder al oficialismo en la Argentina”, dijo Vidal en una entrevista con Infobae.

No se encuentran en la misma sintonía que Mauricio Macri o Patricia Bullich, que les dan la bienvenida a los votantes desencantados del peronismo, pero son reacios a aliarse con el establishment del PJ. La presidenta del PRO innovó con el padrinazgo que le dio a la creación de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), una organización que integra en un mismo espacio a sindicatos y pymes. El impulsor de esta entidad es Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, un reconocido militante anticuarentena que se define como “peronista liberal” y que acercó a dirigentes de los sindicatos del Seguro (Cinthia Lez), de Policías (Luis Tonil), de Horticultores (Gustavo Arreseygor), de Artistas Plásticos (Juan Silveyra), de Contadores (Pablo Herrero) y de Educadores (Facundo Falcioni), entre otros.

Elisa Carrió es una de las referentes de Juntos por el Cambio que no muestra entusiasmo en sumar al espacio a dirigentes tradicionales del PJ, mientras en privado admite que desconfía de los acuerdos políticos con los peronistas: “Siempre te terminan traicionando”, advierte a sus intelocutores.

La fuerte resistencia de algunos dirigentes opositores a gestos como el de Rodríguez Larreta hacia el peronismo quedó graficada en el tuit de Darío Lopérfido, quien integra Republicanos Unidos, el nuevo frente liberal en el que están Ricardo López Murphy y Miguel Boggiano. “Hola, Horacio. El voto femenino lo impulsaron Alfredo Palacios, Mario Bravo y Alícia Moreau de Justo, entre otros. Evita defendía que las mujeres hicieran lo que decía Perón (como los fascismos de la época). No hace falta cambiar la historia. Ya tenemos al PJ para eso. Cariños!”, publicó el ex secretario de Cultura.

Aun así, dentro de Juntos por el Cambio se fueron acumulando en las últimas semanas agrupaciones de dirigentes peronistas que buscan ganar espacio adentro de la coalición y de las listas de candidatos. Además de dirigentes del ala peronista de JxC como Monzó, Rogelio Frigerio, Nicolás Massot y Sebastián García de Luca, hace un mes se presentó en sociedad Peronismo Republicano, de Pichetto, y hace una semana se lanzó Identidad Peronista para el Siglo 21 (iPe 21), la pata peronista del oficialismo porteño, que integran Agustín Pesce, Guadalupe Rossi y Mariano Caucino, entre otros.

A la inauguración del monumento a Perón, en 2015, fueron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, entre otros

En el gobierno porteño, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, con pasado en el peronismo y en la militancia social, creó la agrupación La Popular para ofrecer en las villas y los barrios populares de la Ciudad una representación política que compita con el PJ en las zonas donde es más fuerte.

Las distintas expresiones peronistas dentro de Juntos por el Cambio incluso son seguidas de cerca por disidentes del PJ que quieren construir una alternativa no kirchnerista como Florencio Randazzo, Roberto Lavagna, Graciela Camaño y Juan Manuel Urtubey. En este caso, piensan en sumar algunos integrantes de la pata peronista de JxC para enriquecer un espacio propio y tienen en la mira a Pichetto, De La Torre y Monzó.

Quizá todos estos movimientos en la principal fuerza opositora tengan mucho que ver con una famosa definición de Juan Domingo Perón en los años 70 acerca de cómo se dividía el panorama político argentino: “Hay un 30% de radicales, otro 30% de conservadores y otro tanto de socialistas”, dijo. “¿Y dónde están los peronistas”, le preguntaron. Su respuesta fue: “Ah, no, peronistas son todos”.

