Polémica reacción del ministro Martín Soria contra la Corte Suprema por el fallo que avaló la autonomía porteña: habló de “golpe blando”

Martín Soria: “No sé si llamar al fallo golpe blando, creo que si no es eso está muy cerca” (Audio: "Mejor país del mundo" - Radio Con Vos")

Con una polémica declaración, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, criticó el fallo de la Corte Suprema que avaló la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para la decisión de mantener las clases presenciales en la pandemia. El funcionario expresó que la resolución del máximo tribunal “está muy cerca de ser un golpe blando”.

“Estamos hablando de que se están entrometiendo en las medidas sanitarias que toma un Ministerio de Salud y un Presidente en el marco de sus atribuciones. Es un fallo que decide sobre la oportunidad, el mérito y la conveniencia de medidas específicas que está tomando la autoridad competente”, manifestó Soria en una entrevista con el ciclo Mejor país del mundo, por Radio Con Vos.

En ese sentido, señaló: “Que un par de jueces, que vaya a saber quién y cómo los eligieron, se entrometan en este tipo de decisiones, insisto, en medio de la segunda ola, récord de contagios, récord de muertos con las terapias intensivas casi al borde del colapso, la verdad que me llama muchísimo, poderosísimamente, la atención. Yo no sé si llamarlo golpe blando, creo que si no es eso está muy cerca ”.

Las declaraciones de Soria tuvieron lugar después de la que vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicara una serie de mensajes en su cuenta en Twitter, en los que afirmó: “Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”.

Uno de los mensajes de Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (Twitter)

El Ministro de Justicia se manifestó “totalmente” de acuerdo con la observación de la Vicepresidenta: “El DNU como el que publicó hace 15 días el Presidente es el mismo del 20 de marzo que dictó este mismo Presidente y este mismo Gobierno cuando llegaban los primeros contagios. Me llama la atención que la Corte nunca se dio cuenta en este año que había una pandemia, que ahora estamos en la segunda ola con récord de muertos y de contagios y que recién ahora, porque lo pide el jefe comunal de la ciudad autónoma de Buenos Aires con la excusa de las clases presenciales, sacan este fallo diciendo que prácticamente la política sanitaria del Gobierno no les gusta o no están de acuerdo ”.

“Me parece que con el fallo de la Corte Suprema hemos llegado al límite de permitir la intromisión de la Justicia en otros poderes del Estado. Lo que vimos hoy es lisa y llanamente a la Corte Suprema administrando políticas sanitarias, decidiendo sobre las oportunidades, el mérito y la convivencia de medidas específicas tomadas por las autoridades competentes y especializadas, que es nada más y nada menos que el Ministerio de Salud representado en su ministra”, sostuvo.

El funcionario continuó con su descargo y relacionó el fallo con las elecciones legislativas de este año: “La Corte no puede arrogarse esas facultades porque son cuestiones políticas, cuestiones no judiciables. No queda, creo yo, otra lectura posible a menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se meta de lleno en campaña electoral , en modo campaña, como suele decirse, anticipadamente. Este modo campaña en medio de la segunda ola, con picos de contagios, con picos de camas UTI ocupadas tanto en el AMBA como en distintas regiones de la Argentina… Y la Corte Suprema cayendo en el juego de esta campaña electoral”.

“Me parece que están negando una realidad. Fíjense el récord de muertos que tenemos hoy. En una segunda ola, con medidas que toman los países del primer mundo… Pero aquí me parece que hay un sector de la Justicia que sigue sin entender que hay una oposición que perdió las elecciones, que hay un Gobierno reconstruyendo la Argentina quebrada, fundida y saqueada que dejó el macrismo, que son los mismos que decían que no había que gastar plata en vacunas hace no mucho tiempo atrás. Son los mismos que nos denunciaron por comprar vacunas, diciendo que envenenábamos con las vacunas y ahora piden cada dos minutos más vacunas. ¿Quién los entiende?”, preguntó.

Y concluyó: “ Abren la puerta a que un montón de localidades gobernadas por gente como Larreta crean que no hay pandemia , que no hay segunda ola, que no hay récord de contagios, que no hay la cantidad de muertos que hay no solo en la Argentina, sino en el mundo. Un negacionismo preocupante”.

El fallo tuvo cuatro votos a favor y una abstención (CSJN)

Este martes la Corte Suprema falló a favor de la autonomía porteña al establecer las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires durante la pandemia, tal como había adelantado el lunes Infobae. Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal del país hizo lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño y aseguró que el decreto de necesidad y urgencia que ordenó cerrar las escuelas viola la autonomía de la Capital Federal. Elena Highton de Nolasco, que ya se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal en este caso, se abstuvo.

La decisión judicial saldó una disputa política entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, a partir de la decisión de la Casa Rosada de suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana como una medida para restringir la circulación de personas en medio de la segunda ola de coronavirus.

SEGUIR LEYENDO: