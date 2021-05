Diputados: el oficialismo y la oposición buscarán esta semana renovar el protocolo de sesiones

La Cámara de Diputados debe renovar el protocolo de sesiones mixtas

Los bloques del oficialismo y de la oposición de la Cámara de Diputados buscarán esta semana renovar el protocolo de funcionamiento remoto que venció el viernes pasado.

Aún no hubo conversaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero fuentes parlamentarias son optimistas y no descartan que al término de esta semana el protocolo cuente con la firma digital de los presidentes de los distintos bloques.

El protocolo establece que grupos de riesgo o aquellos legisladores que estén enfermos puedan sesionar o participar de las reuniones de comisiones de manera remota, como forma de resguardarse del riesgo epidemiológico provocado por la segunda ola de COVID-19. En sí, se busca mantener el sistema mixto -entre presencial y virtual- que funcionó hasta el 30 de abril.

En el senado de la Nación ya se definió que continuará sesionando de manera semipresencial durante los próximos dos meses. El decreto parlamentario fue firmado por Cristina Kirchner y entró en vigencia este lunes.

Sin embargo, en Diputados, uno de los inconvenientes que se mantienen tiene que ver con que para emitir un dictamen debe haber un acuerdo entre el presidente y vice de la comisión a cargo del oficialismo y Juntos Por el Cambio, que ya había adelantado que no iba a avalar que se emita dictamen en tanto no se logre un consenso.

En Juntos por el Cambio se mantienen las voces que abogan por la presencialidad, algo que se vino repitiendo por parte de algunos legisladores en las últimas sesiones. “Hay resistencia para renovar”, señalaron fuentes del interbloque opositor más numeroso. Sin embargo, las posibilidades de que cambien y que los 257 legisladores se hagan presente en las próximas sesiones hoy parecen nulas.

“Aunque muchos no quieren renovar, seguramente se terminará acordando. Si esto no sucede, el oficialismo va a renovarlo sin nosotros como ya pasó en otra ocasión. A esto se le suma que se están anunciando nuevas restricciones por lo que no sería lógico que el Congreso se abra cuando el resto de las actividades se cierran”, explicó, días atrás, un legislador del bloque opositor.

La demora en renovar el protocolo va a impedir que este martes se pueda reunir el plenario de comisiones de Energía y Presupuesto para emitir dictamen a un nuevo marco regulatorio de biocombustibles, y establecer nuevos porcentajes en las mezclas entre gasoil y biodiesel y entre el bioetanol y las naftas.

En la Cámara Baja no descartan que, tras la firma del protocolo, la semana próxima se sesione para aprobar, entre otras cuestiones, el nuevo régimen de Ganancias para sociedades, impulsada por el Poder Ejecutivo. El proyecto, que busca aliviar la carga fiscal al 90% de las pequeñas y medianas empresas, consiguió dictamen la semana pasada.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados

Aún está pendiente la discusión en torno a la postergación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hubo conversaciones entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y referentes de los diferentes bloques, pero no se avanzó de manera formal en la redacción del proyecto.

En la Cámara de Diputados hay inciativas para suspender por este año las PASO y otra del diputado de extracción gremial Pablo Ansaloni para postergar las Primarias del 8 de agosto al 12 de septiembre y las elecciones generales fijadas para el 24 de octubre al 14 de noviembre, en sintonía con el borrador que había enviado Wado de Pedro a los bloques parlamentarios.

Entre los temas pendientes se encuentra también el proyecto sancionado por el Senado de etiquetado frontal, que busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de dar información clara, oportuna y veraz.

La iniciativa, que aún debe recibir dictamen de comisión antes de llegar al recinto, procura promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Otro de los proyectos en los que la Cámara Baja buscará avanzar en los próximos meses es el de reforma del Ministerio Público que encabeza el flamante ministro, Martín Soria.

Con información de Agencia Télam.

