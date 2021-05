Un municipio bonaerense pidió ser excluido del listado de áreas con alerta epidemiológica, que dispone más restricciones por el COVID-19

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, solicitó este fin de semana al Gobierno nacional “la revisión inmediata” de los datos que el Ministerio de Salud tomó en cuenta para incluir al partido bonaerense dentro del listado de distritos considerados en Alerta Epidemiológica y Sanitaria.

Los parámetros a partir de los cuales el Gobierno separó a las distintas localidades en categorías de bajo, medio o alto riesgo, o bien en alerta epidemiológica, fueron tres: su razón, que es el valor que se obtiene al comparar los casos que hubo en los últimos 14 días con los de los 14 días previos; su incidencia, el número total de positivos confirmados en los últimos 14 días por cada 100 mil habitantes; y la oferta local de camas de terapia intensiva.

De esta manera, los distritos que quedaron bajo la categoría de alerta epidemiológica -que implica el acatamiento de restricciones más severas hasta el 21 de mayo próximo- en el AMBA son la Ciudad de Buenos Aires, sin ninguna excepción ni distinciones entre comunas o barrios, todos los partidos del conurbano bonaerense y los municipios de Bahía Blanca y General Pueyrredón, incluida Mar del Plata.

En una carta enviada a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y difundida por el municipio, el jefe comunal sostuvo que el partido no reúne “en forma simultánea” los tres criterios que otorgan al distrito esa categoría sanitaria.

Mar del Plata fue incluida por el Gobierno nacional en el listado de distritos considerados en alerta epidemiológica (REUTERS/Scott Squires)

En el escrito, el partido indicó que las ciudades en estado de alerta deben tener más de 300 mil habitantes; haber tenido 500 casos cada 100 mil habitantes en los últimos catorce días y un porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva mayor al 80 por ciento.

“Conforme a los datos oficiales compartidos en el Sistema Oficial de Gestión de Camas de la provincia de Buenos Aires, a las 6 de hoy nuestro distrito cuenta con el 64,18% de ocupación de camas de cuidados intensivos”, señaló Montenegro en su misiva.

Respecto al punto de la incidencia de casos por cada 100 mil habitantes, el intendente señaló que “según el Ministerio de Salud de la Nación esa tasa de incidencia es de 637,19 considerando una población de 659.462”.

En ese sentido, Montenegro argumentó que “de parámetros objetivos como consumo de agua y de generación de residuos en el partido habitan al menos 850.000 personas” con lo cual “la incidencia asciende a 494,35”.

“Los datos compartidos por el gobernador Axel Kicillof el jueves último, el interior de la provincia tenía una incidencia de 693 casos y la totalidad de la provincia de 937 casos. En ambos casos el Partido de General Pueyrredon registra una incidencia sensiblemente menor”, remarcó.

Guillermo Montenegro y Alberto Fernández

En ese marco, a la espera de una respuesta, todavía está abierta la incertidumbre respecto del impacto de las medidas dentro del municipio, la presencialidad escolar, el cierre de comercios gastronómicos o la circulación.

“Lamentablemente, no puedo confirmarles si el lunes habrá clases o no”, escribió Montenegro en su cuenta de Twitter. “En función del DNU no podrían abrir las escuelas, pero igualmente estamos en comunicación con Provincia para solicitar claridad sobre esta situación ya que según las fases determinadas por el gobierno bonaerense aún seguimos en fase 3 por lo que las escuelas podrían abrir”.

“Sepan que estoy en diálogo con todos los funcionarios de Nación y Provincia para poder darle respuesta a todas sus inquietudes. Seguimos trabajando para cuidar la salud y el trabajo de los marplatenses”, agregó el jefe comunal.

A principios de abril, Guillermo Montenegro ya había adelantado su disconformidad con la decisión de limitar la circulación entre las 0 y las 6, en el marco de la segunda ola del coronavirus, pero, aseguró entonces, “es una norma y hay que acatarla”.

“Entiendo que con el tapaboca, con distanciamiento y al aire libre, la circulación no es un riesgo para el contagio”, agregó en una conferencia de prensa que ofreció en el Centro de Operaciones y Monitoreo. “Mar del Plata no es mejor ni peor que nadie, sí es distinto al AMBA por los números. Está claro que estamos frente a una segunda ola. Esto es muy dinámico. No es una foto. Esto hace que las decisiones puedan cambiarse, siempre con criterio”, señaló en esa oportunidad.

