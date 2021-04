Víctor Hugo volvió a la radio tras su internación por COVID-19: “Estoy con una cánula en la nariz que me da un poco más de oxígeno”

El regreso de Victor Hugo Morales a la radio: “Estoy con una cánula en la naríz que me da un poco más de oxígeno”

Mientras continúa recuperándose favorablemente de COVID-19, el periodista Víctor Hugo Morales decidió adelantar su regreso a la radio para apoyar las restricciones a la circulación y el cierre de escuelas decretado por el presidente Alberto Fernández.

“No se imaginan el gusto que me da saludarlos. Aún estoy con esta cánula que tengo en la nariz, que es lo que me da un poco más de oxígeno por los problemas que he tenido” , empezó diciendo el conductor en su editorial.

“El lunes, que pienso iniciar el retorno les voy contar un poco del COVID, lo severo que fue esto, lo duro que fue padecerlo. La verdad que ha sido una instancia crucial de mi vida . De más está decir que me han sostenido ustedes con su cariño y afecto” continuó diciendo hasta que aclaró que tuvo que adelantar su regreso a la radio porque sintió “un ataque de dolor e impotencia”.

Si bien el conductor debía arrancar el próximo lunes en su programa “La Mañana”, que se emite por AM 750, lo hizo hoy de manera intempestiva con el objetivo de denunciar el “apagón mediático” del que -según su visión- fue víctima el gobernador Axel Kicillof, que salió a respaldar la medidas del Presidente

“Genera mucha admiración Kicillof. Lo que hizo anoche es extraordinario, explicándole al país qué es lo que está pasando con esta tremenda desgracia mundial que tenemos que afrontar. En medio de ese discurso me dio por ver qué hacían algunos de los canales enloquecidos, que han bastardeado la profesión de la peor manera en estos años”, introdujo el periodista en su editorial.

“Me dio un ataque de dolor, de impotencia. Ya no estamos frente a un periodismo de guerra. Estamos frente a un periodismo criminal”, expresó. “No les importa si nos morimos, les importamos como un número estadístico que sirva a sus fines”.

Y continuó: ”En vez de escuchar a una persona que estaba explicando de la mejor manera dónde estamos parados, ellos huyeron de la información y de la responsabilidad y fueron a buscar roña”, agregó.

“Nos quieren hacer sentir estúpidos. Todos los países del mundo están cerrando ante la segunda ola del coronavirus. El propio (Diego) Santilli había dicho que iban a tener que terminar con la presencialidad si venía la segunda ola”, recordó el periodista.

Incluso, hasta le respondió a Larreta, que le cuestionó al Presidente que haya tomado esas medidas de manera unilateral sin consultarle y se preguntó cuál era la novedad en los últimos 6 días para adoptar las decisiones anunciadas. “Son los 150.000 contagiados, de los cuales algunos miles van a morir y otros van a tardar mucho recuperarse”, planteó Víctor Hugo.

Y concluyó: “ Me piden que vuelva poco a poco. Iba a empezar el lunes con algunas entradas y comentarios. Pero mi entusiasmo me lleva a hacer esto. Me pasé la vida haciendo radio. He llegado al momento más importante de mi vida, que casi se me va a la vida. Pero mientras esté, vamos a seguir intentando dar una pelea, que es necesaria”.

