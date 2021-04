Se aceleró el regreso a casa por el inicio del toque de queda: a las 20 solo podrán circular los esenciales

Esta noche comienza la restricción para circular de 20 a 6 (Adrián Escandar)

En menos de una hora comenzará a regir el toque de queda dispuesto por el gobierno nacional para contener el incremento de contagios de coronavirus. Desde las 20 y hasta las 6 de la mañana, solo podrán circular en la vía pública y con el permiso correspondiente las personas que trabajen en actividades consideradas esenciales, previamente autorizados con declaración jurada o por aplicación Cuidar. Lo mismo sucederá al menos hasta el 30 de abril próximo.

La restricción será controlada por las fuerzas federales. La Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional y la Policía Aeroportuaria se ocuparán del cumplimiento de la medida, en coordinación con las fuerzas locales. A diferencia de las etapas de cuarentena obligatoria, está vez el Ejército Argentino también saldrá a las calles para “colaborar con los controles sanitarios”.

Una de las preocupaciones de las autoridades está puesta en el transporte público, especialmente en los trenes, donde las imágenes de pasajeros viajando hacinados se repiten con frecuencia, incluso a pesar de que actualmente solo puede ser utilizado por las personas afectadas a las actividades y servicios exceptuados, para atender circunstancias especiales, y por quienes deban concurrir para la atención de su salud, o tengan turno de vacunación, con sus acompañantes, si correspondiere.

Voceros de la empresa Trenes Argentinos admitieron que en las próximas semanas la hora pico de la tarde “puede llegar a ser un lío”: si los que salían a la noche de trabajar adelantan el horario del regreso a su casa por la prohibición de circulación, va a haber más gente en las paradas. “Vamos a ver qué pasa a partir de esta tarde -agregaron-, por ahora no tenemos orden de cambiar los diagramas de los trenes” de los ramales del Roca al igual que los del Mitre, el San Martín y el Belgrano Sur.

Postal de esta tarde en la estación Constitución (Adrián Escandar)

A estas restricciones se suman otras establecidas oficialmente en el Decreto 241/2021 publicado esta mañana. Por ejemplo, los comercios podrán abrir sus puertas entre las 9 y las 19; fuera de ese horario deberán permanecer cerrados. Solo podrán seguir abiertos durante la noche los considerados “esenciales”. En el caso particular de los gastronómicos, podrán atender a sus clientes durante el día solamente en espacios habilitados al aire libre; luego de las 19 horas solo podrán funcionar bajo las modalidades de delivery y take away con domicilios de cercanía.

Asimismo, desde hoy y hasta el 30 de abril los shoppings y centros comerciales permanecerán cerrados durante todo el día. Además se suspendieron las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

En tanto que desde el lunes entrará en vigencia una de las medidas que más debates y cuestionamientos generó: la suspensión por 15 días del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades.

La medida se extenderá hasta el 30 de abril

La vuelta a la modalidad de clases virtuales fue criticada con dureza por dirigentes y referentes de la oposición, que expresaron su disconformidad. Uno de ellos fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que incluso realizó una demanda ante la Corte para garantizar las clases presenciales. Una postura similar adoptaron los municipios de Vicente López y San Isidro, que presentaron un amparo para continuar con el sistema de presencialidad que se mantuvo hasta hoy.

En tanto, los colegios privados organizan reclamos y sentadas en rechazo al cierre de los colegios. El lunes se esperan manifestaciones en las puertas de los establecimientos. Lo mismo hicieron desde sectores gastronómicos.

Justamente, en una conferencia de prensa desde Olivos, el Presidente les contestó hoy a los sectores que anticiparon que no van a acatar las medidas. Dijo que “las leyes se hacen para ser cumplidas” y sostuvo que “a los que no les gustan, que recurran a la Justicia”.

“A mí, la rebelión no. En un Estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente”, enfatizó.

Por el momento, las medidas solo afectan al AMBA (Adrián Escandar)

Por ahora todas las medidas serán implementadas únicamente en el AMBA, el punto geográfico al que más le impactó la segunda ola de coronavirus. Sin embargo, Alberto Fernández les pidió a los intendentes y gobernadores que lo acompañen en “este momento difícil” y les abrió el camino para que se adhieran.

