La mayoría de las provincias decidieron no plegarse a las nuevas restricciones que anunció Alberto Fernández

Alberto Fernández junto a los gobernadores (Presidencia)

Antes de anunciar nuevas medidas restrictivas para contener el avance de la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández había pedido a los gobernadores e intendentes de todo el país que controlaran mejor las disposiciones que incluyó el decreto del viernes pasado y también que adoptaran más medidas para reforzar la lucha contra el COVID-19. Pero la falta de esas respuestas o de esas reacciones lo llevaron a adoptar una posición más dura. Si bien las restricciones que contendrá el DNU nuevo -aún no publicado en el Boletín Oficial- rigen solamente para el ámbito metropolitano (AMBA), un relevamiento por el resto del país indica que por el momento la mayoría no piensa plegarse a la iniciativa presidencial.

Además del visible conflicto planteado con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que se resiste a la aplicación de estas restricciones, que incluyen la vuelta a la virtualidad en la educación, otros distritos importantes como Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro o Salta seguirán sin mayores modificaciones para la vida diaria de sus habitantes. Tampoco San Juan, La Pampa, Misiones, Neuquén, Jujuy, Tierra del Fuego y Chubut se sumarán.

En Santa Fe, el gobernador Omar Perotti señaló: “Hoy por hoy podemos desarrollar todas las actividades, siempre bajo el estricto cumplimiento de protocolos”. Y acerca del panorama en las escuelas, el mandatario santafesino sostuvo que “la idea es tener la mayor cantidad de días posibles de clases presenciales. Si la situación amerita a que en un establecimiento o localidad haya medidas diferentes lo haremos”.

Este jueves por la mañana, luego de una reunión encabezada por el gobernador radical Rodolfo Suárez y su gabinete, se tomó la decisión de no sumarse al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establecido por el Gobierno Nacional. “Cabe destacar que Mendoza fue la primera provincia que tomó medidas restrictivas para evitar el avance del coronavirus, las que continuarán vigentes a través del Decreto Nº 395 que se publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial”, destacaron en un comunicado oficial. Solamente se modificará el horario de ingreso de los empleados de la Administración Pública Provincial, retrasando por una hora el ingreso, ya que será desde las 9.

En concordancia con la estrategia mendocina, continuaremos con el mismo orden de restricciones que tenemos en la actualidad, observando atentamente la evolución durante los próximos días. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) April 15, 2021

Desde Córdoba, el ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, sostuvo: “Córdoba continuará con su estrategia sin modificaciones hasta el momento. No hay fechas establecidas y seguiremos trabajando con los 427 intendentes y jefes comunales de la provincia”. Luego indicó que “la Policía y las áreas de inspectoría de los municipios trabajan a destajo para la disuasión de fiestas clandestinas y reuniones no permitidas”. Algunas versiones que habían circulado por la mañana indicaban que los bares y los comercios podrían cerrar a partir de las 20 pero luego el rumor se fue diluyendo.

El gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó: “Las medidas de aplicación no son para Jujuy, estamos en condiciones sanitarias diferentes a las de AMBA, porque no llegó la segunda ola a la provincia. La idea sigue siendo no cerrar las escuelas ni la actividad laboral, cuando las condiciones empeoren aplicaremos un toque de queda sanitario y más controles nocturnos que ya los estamos aplicando”.

Tampoco en San Juan cambiará nada. Esta mañana, en rueda de prensa, lo confirmó el gobernador Sergio Uñac. “La reunión es para estar atentos, ver cómo va la curva de contagios pero está contenida”, dijo y agregó que “las medidas que acordamos en el Acuerdo San Juan van a ser la hoja de ruta en esta etapa y lo demás es ver día a día”. Y añadió que “hay que ser muy claros con los sanjuaninos y decir que hemos logrado un estatus sanitario y depende de los cuidados que tengamos entre todos conservarlo”.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac (EFE)

El ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini, señaló que la provincia no va a modificar las decisiones decretadas en la semana anterior. ”Apoyamos la decisión que ha tomado el gobierno nacional. En nuestra provincia los índices son diferentes. Por eso no vamos a modificar las decisiones tomadas hasta el momento”, aseguró. Por su parte, la ministra de Educación provincial, Florencia Perata, aseguró que las escuelas “no van a cerrar” y que “la decisión es continuar con la presencialidad de las clases” ya que “la suspensión de las clases tendrá que ir evaluándose día a día en cada sector de la provincia de acuerdo a la realidad epidemiológica a que vayan atravesando”. Grazzini anunció que el Gobierno provincial dispondrá un PCR obligatorio para aquellos que ingresen hacia la provincia en vuelos y micros de larga distancia.

Fuentes del gobierno de Tierra del Fuego le dijeron a Infobae que “solamente en todo nuestro territorio tenemos 15 internados en camas de terapia intensiva”. Acotaron que “se controla la circulación nocturna y la gente acata”. Hubo un aumento sostenido de los casos, 167 más que la semana anterior pero nada se modificará en los próximos días.

En la provincia de Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet escribió un comunicado en sus redes sociales para reflejar su determinación: “Estamos afrontando otra etapa crítica de la pandemia y necesitamos tomar medidas focalizadas y transitorias para frenar el avance de los contagios, garantizar la respuesta del sistema sanitario y preservar la actividad económica para cuidar el empleo. Vamos a sostener la presencialidad en las escuelas. Debemos preservar este ámbito seguro y cuidado para asegurar el derecho a la educación. Por eso estamos en constante monitoreo y comunicación con los equipos docentes. Además, continuamos con el plan de vacunación para tener la mayor parte de la población de adultos mayores y personas con factores de riesgo inmunizadas antes del invierno”.

Estamos afrontando otra etapa crítica de la pandemia y necesitamos tomar medidas focalizadas y transitorias para frenar el avance de los contagios, garantizar la respuesta del sistema sanitario y preservar la actividad económica para cuidar el empleo. pic.twitter.com/PuTaUSQmUt — Gustavo Bordet (@bordet) April 15, 2021

Por ahora no habrá restricciones a nivel provincial en Río Negro. “Seguimos con lo fijado la semana pasada, salvo lo ya anunciado para Bariloche y Dina Huapi. Los próximos días se volverá a convocar a los intendentes para seguir analizando y chequeando frente a la evolución de la situación sanitaria”, explicó el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler. Solamente en dos ciudades, Bariloche y Dina Huapi, la gobernadora Arabela Carreras confirmó que habrá mayores restricciones.

En La Pampa, según fuentes del gobierno de esa provincia “por ahora no hay nada. La situación está bastante controlada”. Si bien se reunirán las autoridades sanitarias esta tarde no habría nuevas medidas. En Misiones el diputado nacional por el Frente para la Concordia de Misiones, Ricardo Wellbach, adelantó en una entrevista televisiva que “Misiones mantendrá sus actividades abiertas y ratificó que la provincia está preparada para tener sus elecciones legislativas el 6 de junio y sostener su calendario electoral”.

“Gracias a Dios tenemos una estabilidad. No tenemos que relajarnos. La mejor forma es llevar adelante las medidas de salubridad que ya las conocemos. Ya vivimos esto. No es fácil gobernar. No es fácil tomar decisiones en momentos como estos. Nadie se preparó para esta situación, pero bueno, nos tocó vivir esto. No podemos mirar para otro lado. Hay gente que se está muriendo, que la está pasando mal, hay gente que está internada”, destacó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, un rato después del mensaje presidencial.

Gustavo Sáenz

Ayer se registró un solo fallecimiento por COVID-19 en Neuquén. Por eso no habrá nuevas medidas en esa provincia, cuyo gobernador es el oficialista Omar Gutiérrez. Aunque siguen creciendo los contagios (197 personas se notificaron ayer) y se vive un corte de rutas que afecta la provisión de gas y petróleo de toda la Patagonia, por ahora no se adoptarán nuevas resoluciones.

Las provincias que esperan

En otros distritos todavía no definieron los pasos que darán en los próximos días. Esta tarde en Santiago del Estero se reúne el Comité de Emergencia (COE) con el gobernador radical Gerardo Zamora para evaluar la situación sanitaria. Lo mismo ocurría este mediodía en San Luis.

También se esperan novedades en la provincia de Buenos Aires, ya que Axel Kiciloff recién hablará desde las 18 para comunicar si endurece las medidas del Presidente o si sólo se limitará a seguirlas.

Axel Kicillof

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que piensan adherir pero que evaluarán el tema horario de cierre de los comercios luego de analizarlo con el gabinete provincial. También dijo que con su ministro de Educación, Ariel Martínez, se reunirá hoy por la tarde para evaluar si siguen abiertas las escuelas.

“Mañana se van a emitir los instrumentos correspondientes”, señaló la ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán, Carolina Vargas Aignasse, luego del encuentro con el mandatario provincial, Juan Manzur, esta mañana. Estamos en condiciones de adelantar una determinación con respecto al horario del comercio, porque esto incide en la circulación de las personas; seguramente vamos a tomar una medida similar a la tomada a nivel nacional”, indicó Vargas Aignasse en declaraciones a la prensa. Y tras aclarar que todavía no se sabe de manera oficial cuál será ese tope horario, añadió que “se habló de que sea hasta las 19”.

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, encabezará a las 18 una conferencia de prensa en la que anunciará medidas y detallará la situación epidemiológica de la provincia. Preocupan los números sanitarios de Goya, Curuzú Cuatía y de otras localidades del interior. El ministro de Salud Ricardo Cardozo le confirmó a radio Sudamericana que el Gobernador brindará una conferencia de prense para realizar anuncios. Corrientes registró un nuevo récord de casos y se espera un pico de contagios para mayo. Valdés se explayará sobre la estrategia para afrontar la segunda ola de contagios.

Jorge Capitanich y el Presidente en Olivos

Algo similar pasará en Chaco. El gobernador Jorge Capitanich se encontraba esta tarde en la Casa Rosada con el jefe del Gabinete nacional, Santiago Cafiero. Más tarde podría haber anuncio respecto de la continuidad o no de las clases presenciales. Ayer la provincia tuvo un importante crecimiento de casos, con 245 nuevos contagios.

En Santa Cruz no se descartan nuevas disposiciones. Siguen sin clases presenciales desde el comienzo de la pandemia y para ingresar al territorio santacruceño se piden varios requisitos.

Las que siguen al gobierno nacional

En Catamarca, minutos antes del anuncio a nivel nacional, el Gobierno decidió implementar desde hoy la Etapa Roja de “Aislamiento Estricto” en todo el territorio y hasta el 28 de abril inclusive. Sin embargo, tendrá muchas flexibilizaciones: la principal medida fue la suspensión de la actividad presencial en las escuelas y la prohibición de circulación entre las 20.30 y las 6 del día siguiente. Desde que se inició la pandemia es la sexta etapa “dura” que atraviesa Catamarca, ya que antes transitó cuatro veces por la “Fase 1” y una Etapa Roja desde que se lanzó la semaforización.

Se mantienen varias situaciones particulares en Formosa, la única provincia en la que sigue sin haber vuelos de Aerolíneas Argentinas desde el comienzo de la pandemia. Hay limitaciones en los movimientos de los habitantes de esa provincia entre las distintas localidades, para circular dentro de la capital o de rutas provinciales se debe tener un permiso especial, los cines y teatros siguen cerrados desde marzo de 2020 y los laboratorios privados no pueden hacer pruebas PCR, lo que le impide a gran cantidad de gente movilizarse porque no obtiene el resultado del análisis y no puede trasladarse libremente. El sistema de testeos está prácticamente colapsado.