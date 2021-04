Punto por punto: qué dice el decreto del Gobierno que oficializa las nuevas restricciones

Desde este viernes rigen las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández

El Gobierno Nacional prepara el DNU para oficializar las nuevas medidas que estarán en vigencia durante las próximas dos semanas con el objetivo de contener la escalada de contagios de las últimas jornadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde este viernes rige el toque de queda entre las 20 y las 6 de la mañana, se cierran centros comerciales y shoppings, se suspenden actividades sociales en lugares cerrados y para los chicos será el último día de presencialidad en las escuelas, ya que desde el lunes vuelve la modalidad virtual.

El miércoles Alberto Fernández comunicó las restricciones bajo la premisa de que “el problema del contagio no está en las fábricas ni en los negocios, sino que está en las reuniones sociales”. En ese sentido, el Presidente explicó que el cierre de la nocturnidad que decretó la semana pasada tenía el objetivo de “evitar que después del trabajo la gente se relaje, genere encuentros y se contagie”, ya que “el problema es el descuido individual de cada uno de nosotros”. Frente al aumento de los casos de COVID-19 y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, lamentó que el esfuerzo realizado hasta el momento “parece insuficiente”.

Por ello avanzó con un endurecimiento de las medidas. “Buscamos evitar el encuentro social, recuperar el distanciamiento, bajar la circulación y de ese modo volver a ganar tiempo para que las camas de terapia intensiva que hoy están siendo utilizadas por otras patologías vuelvan a reservarse para la atención del COVID-19, en un momento donde el aumento de los contagios es sostenido”, argumentó al tiempo que expresó la desafortunada frase acusando al sistema sanitario de “relajarse”.

En efecto, tras la publicación este viernes del Decreto, rige la restricción de la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana. Los comercios podrán abrir sus puertas entre las 9 y las 19; fuera de ese horario deberán permanecer cerrados. Solo podrán seguir abiertos durante la noche los considerados “esenciales”. En el caso particular de los gastronómicos, podrán atender a sus clientes durante el día solamente en espacios habilitados al aire libre ; luego de las 19 horas solo podrán funcionar bajo las modalidades de delivery y take away con domicilios de cercanía.

El transporte público solo podrá ser utilizado por las personas afectadas a las actividades y servicios esenciales, para atender circunstancias excepcionales, y quienes “deban concurrir para la atención de su salud, o tengan turno de vacunación, con sus acompañantes, si correspondiere”. En estos casos deberán portar el “Certificado Único Habilitante Para Circulación - Emergencia COVID-19″, que se obtiene a través de la App Cuidar o en la web oficial del Gobierno Nacional. En transporte privado se podrá circular sin restricciones ni controles desde las 6 de la mañana hasta las 20.

Alberto Fernández (Presidencia)

Desde hoy y hasta el 30 de abril los shoppings y centros comerciales permanecerán cerrados durante todo el día. Además se suspenden las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

Todas las medidas oficializadas en las próximas horas entran en vigencia hoy mismo, a excepción de las clases virtuales que empezarán el lunes. Entre el 19 y el 30 de abril se decretó la “suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”.

Por ahora todas las medidas serán implementadas únicamente en el AMBA, el punto geográfico al que más le impactó la segunda ola de coronavirus. Sin embargo, el Presidente les pidió a los intendentes y gobernadores que lo acompañen en “este momento difícil” y les abrió el camino para que se adhieran.

En el resto del país, el Gobierno especificó en el artículo 10 del Decreto que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales”, pero se facultó a los mandatarios provinciales a “suspender en forma temporaria las actividades, conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo” , aclaró el DNU firmado por el Presidente.









NOTICIA EN DESARROLLO...