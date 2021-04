El Gobierno continúa la ronda de diálogo en el Congreso en busca de consenso para postergar las elecciones

Maximiliano Luna

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se reunirán este viernes con los presidentes de diferentes bloques de la oposición para avanzar en el diálogo iniciado con Juntos por el Cambio para impulsar una comisión de seguimiento de la pandemia, analizar la situación sanitaria y la eventual postergación de la fecha de las elecciones nacionales en medio de la segunda ola de contagios.

“El presidente nos pidió avanzar en el diálogo con todos los sectores , con todas las fuerzas, para seguir articular acciones, porque transitamos una segunda ola y necesitamos del compromiso de todos para seguir cuidando la salud de los argentinos y argentinas”, destacó de Pedro mediante un comunicado.

A la vez, el titular de la cartera de Interior señaló que, al igual que la semana pasada, “se discutirán algunos de los proyectos presentados ante el Congreso para introducir cambios en el proceso electoral, dado que ese es el único ámbito habilitado por la Constitución para hacer reformas electorales”.

En el encuentro, que tendrá modalidad virtual, iniciará a las 12 con la participación del presidente del bloque del FdT, Máximo Kirchner, y también los diputados Carlos Gutiérrez, Alejandro Rodríguez, Eduardo Buccca, Miguel Zottos, Luis Contigiani y Enrique Estévez en representación del interbloque Federal; Ricardo Wellbach, José Ramón, y Luis Di Giácomo, por el interbloque Federal para el Desarrollo.

Además, participarán los diputados y diputadas Felipe Álvarez, del bloque Acción Federal, Alma Sapag, del bloque Movimiento Popular Neuquino, Juan Carlos Giordano, del bloque Izquierda Socialista – Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, del PTS – Frente de Izquierda, y Beatriz Ávila, del bloque Partido por la Justicia Social.

La ronda de consultas para buscar consensos se inició el jueves pasado con la reunión con integrantes del interbloque Juntos por el Cambio en el Congreso, único ámbito de competencia para introducir cambios en las leyes electorales, tal como marca la Constitución Nacional.

Se esperaba que en estos días se conociera la postura del principal bloque de la oposición respecto de si apoyaba o no posponer las elecciones primarias, abiertas y obligatorias y, posteriormente, la elección de medio término.

En Juntos por el Cambio habían hecho trascender que la definición se iba a conocer al término del encuentro de la Mesa de Conducción que se realizó el miércoles pasado. Sin embargo, aún no se hizo público si el interbloque conformado por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica ARI.

Aunque muchas de las voces más potentes dentro del recinto de Juntos por el Cambio se mostraron de acuerdo con el cambio de fecha, en las charlas en los pasillos muchos otros legisladores que no tienen tanta exposición pública empezaron a señalar que no quieren tocar el calendario.

Un ejemplo de la discusión que se vive en el interior de la fueza política la expuso el diputado del PRO Martín Maquieyra quien en declaraciones al canal Diputados TV dijo que el cambio de fecha que propone el Gobierno es una decisión “electoralista” y no “sanitarista”.

El propio ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernan Quiroz, dijo anoche que la discusión “es política, no sanitarista. No sabemos cómo va a estar la curva de contagio dentro de 10 días por lo que es muy difícil poder pronosticar si la curva de contagio en agosto será alta y en septiembre bajará. Por esto es que es una discusión política y no epidemiológica”.

Pero, por otro lado, hay sectores de Juntos por el Cambio que entienden que sin acordar un corriemiento de las elecciones el oficialismo cuenta con los votos para poder suspenderlas y eso complicaría el ordenamiento interno en varios distritos como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe donde hay una puja de poder a la hora de armar las listas.

