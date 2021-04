Martín Soria se reunió con el fiscal Rívolo y hubo diferencias sobre la gestión del procurador Eduardo Casal

El ministro de Justicia, Martín Soria, se entrevistó con el titular de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo.

El ministro de Justicia Martín Soria recibió hoy al fiscal federal Carlos Rívolo en su calidad de presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN) para dialogar sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal, cuyo tratamiento se encuentra paralizado en el Congreso porque el oficialismo no logra el consenso necesario.

Según un comunicado oficial, Soria y Rívolo coincidieron en que el cargo de Procurador General debe dejar de ser vitalicio, tal como propone la reforma, y que se debe pasar a un mandato temporal “que permita la alternancia para poder desarrollar políticas criminales y programas institucionales más ágiles y eficientes”.

Del encuentro, que duró cerca de dos horas, también participaron Juan Martín Mena (Secretario de Justicia de la Nación) y Susana Pernas (Secretaria de la AFFUN).

El comunicado del Ministerio de Justicia sostiene que en la reunión se habló de “parálisis institucional” al referirse a la situación de la Procuración. Sin embargo Rívolo le dijo a Infobae que no se utilizó ese término. “No hablamos de parálisis institucional, sí coincidimos en que necesitamos un procurador definitivo, pero esto no desmerece la gestión de (Eduardo) Casal. Casal no es el problema ”, sostuvo.

El kirchnerismo busca avanzar con la reforma de la ley de Ministerio Público para correr al actual jefe de los fiscales y limitar el poder de quien lo reemplace. Luego de asumir, el presidente Alberto Fernández había promocionado a Daniel Rafecas para ese lugar. Sin embargo, el juez federal adelantó que no asumirá si se modifica la norma y se imponen, entre otras cosas, modificaciones en la forma que se elige y se remueve al procurador.

(Nicolás Stulberg)

La AFFUN propone que se mantenga la mayoría de los dos tercios para la designación del Procurador General. No obstante, Rívolo aclaró que la decisión está en manos del Congreso. “La política, incluyendo a la oposición, tiene que llegar a un acuerdo, nosotros ya dijimos cuál es nuestra postura”, aclaró.

¿Qué otros acuerdos hubo?, le preguntó este medio. “Hubo coincidencia en que la comisión Bicameral tiene mucho protagonismo en el control del Ministerio Público. Control tiene que haber. pero no cogobierno. También ratificamos que el Tribunal de Enjuiciamiento no es viable (como está en el proyecto” , respondió Rívolo.

El titular de la AFFUN se comprometió a aportar en los próximos días observaciones e ideas sobre el proyecto que ya tiene media sanción. “Sólo a través del diálogo y la búsqueda de consensos lograremos alcanzar la mejor ley posible para que el Ministerio Público Fiscal responda a las necesidades de la gente”, remarcó Soria durante el encuentro.

Ayer, el ministro de Justicia se había reunido con una decena de fiscalas del área metropolitana y de diferentes provincias. En ese encuentro se debatió la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el Sistema de Justicia y el rediseño institucional del Ministerio Público Fiscal.

Luego del encuentro, donde también estuvo el secretario de Justicia, se difundió que llegaron a un consenso en “la necesidad de avanzar con una reforma del Ministerio Público Fiscal que fortalezca la institución e implemente el sistema acusatorio, incorporando la perspectiva de género”.

Soria, Rívolo, con Juan Martín Mena (Secretario de Justicia de la Nación) y Susana Pernas (Secretaria de la AFFUN

“Es la primera vez que se inicia una gestión en Justicia con prioridad en agenda de género. No es poco como gesto político y lo tomamos como un compromiso”, sostuvo Mariela Labozetta, titular de la UFEM (Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres).

Participaron de manera presencial Mariela Labozetta (Fiscala titular de la Unidad de Violencia contra las Mujeres - UFEM), Gabriela Baigún (Fiscala General), Laura Belloqui (Fiscala Nacional), Cintia Oberlander (Fiscala Nacional) y Mónica Cuñarro (Fiscala General), todas ellas de Capital Federal. De forma remota también participaron las fiscalas federales Ana Miriam Russo (Provincia de Buenos Aires), Indiana Garzón (Santiago del Estero); Virginia Miguel Carmona (La Rioja); María Hermida (Tierra del Fuego); Iara Silvestre (La Pampa); Cecilia McIntosh (Buenos Aires); Josefina Minatta (Entre Ríos) y Maria Schianni (Córdoba)

Según se informó de manera oficial, Soria recibió un documento con una serie de propuestas para “enriquecer” el proyecto de Ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. “Tenemos esperanza en avanzar en el proyecto de Ley porque luego será más factible desarrollar el sistema acusatorio, que depende más que nada de la voluntad política”, sostuvo la fiscala general de Santiago del Estero Indiana Garzón.

