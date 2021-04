Daniel Gollan habló de las nuevas restricciones: “El hombre es bueno pero si se lo controla es mejor”

Axel Kicillof encabezará este jueves el anuncio de las medidas restrictivas para la provincia de Buenos Aires (Aglaplata)

Este jueves a primera hora de la mañana el gobernador Axel Kicillof dará una conferencia de prensa explicando los alcances de las nuevas medidas restrictivas anunciadas por Alberto Fernández, en la provincia de Buenos Aires, y detallará cómo se adecuarán en cada distrito atendiendo la situación epidemiológica particular. En la previa del anuncio, el ministro de Salud, Daniel Gollan, adelantó cómo hará el Gobierno bonaerense para evitar fiestas clandestinas y que no haya circulación de personas no autorizadas durante la madrugada, y advirtió: “El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor”.

Luego de tensas jornadas de discusión y negociación entre las autoridades del AMBA, mientras a la par se registraron los días con mayor número de infectados desde el inicio de la pandemia, el Presidente de la Nación comunicó desde la Quinta de Olivos, el paquete de medidas restrictivas dispuesto para frenar la segunda ola de COVID-19. El Decreto con su firma comenzará a regir desde las 0 horas del viernes y establecerá la prohibición de circular entre la medianoche y las 6 de la mañana, la suspensión de las reuniones sociales, el cierre temprano de locales gastronómicos, entre otras determinaciones. El DNU regirá hasta el 30 de abril.

Al respecto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, celebró el anuncio y sostuvo que estas semanas “serán vitales para ver el cumplimiento estricto” de parte de la sociedad: “Si pasa eso no creo que podamos tener un decrecimiento rápido (de la curva de contagios), pero por lo menos vamos a para esta velocidad tremenda”. “Esperemos que la curva se achatable, sino que la pendiente -que hoy es casi vertical- se acueste un poco, sea más lenta y nos dé tiempo a vacunar a la mayor parte de los grupos de riesgo”, agregó. En ese sentido, reveló que se está percibiendo un cambio del impacto de la enfermedad en los sectores etarios: “Se están internando a personas de entre 50 y 69 años, tenemos bastante achatada la curva de entrada a terapia intensiva de mayores de 70″. Según explicó, esto “puede ser “porque se cuidan mucho más y por el efecto de la vacunación”.

“Bajar la intensidad de los casos nos da tiempo a completar el porcentaje de vacunación de la población mayor de 70 años”, agregó justificando las nuevas restricciones y anheló que “si en un mes podemos tener muchos más vacunados, nuestros seres queridos van a tener muchísimas chances de no pasarla mal”. En comparación con la primera cuarentena, dijo: “Ahora tenemos un horizonte cercano y tenemos que cumplirlo”.

Alberto Fernández anunció nuevas restricciones (REUTERS)

Nación oficializará las bases de las restricciones en las próximas horas, cuando el DNU sea publicado en el Boletín Oficial. Luego serán las jurisdicciones las que las adapten a su realidad epidemiológica. Gollan dijo que en Buenos Aires se está terminando de definir “según los indicadores de fases, cómo se adaptarán a cada municipio”. “No es lo mismo el conurbano, que el resto de la provincia donde hay distritos que están bastante bien, las medidas van a ser adaptadas a cada realidad” , adelantó.

Una de las grandes dificultades que han tenido los distintos gobiernos a lo largo de la cuarentena han sido las fiestas clandestinas. Ahora, con el DNU que restringirá la circulación durante la madrugada, al ser consultado sobre cómo se garantizará su cumplimiento, el titular de la cartera sanitaria explicó los métodos que implementará Provincia y lanzó una dura advertencia citando a Juan Domingo Perón: “Hay alguien que decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor”. “Todas estas medidas irán acompañadas de un sistema de multas y de incautación de autos para aquellos que transgredan el horario en el que no está permitido circular y no cuenten con autorización”, precisó.

“Vigilando al hombre que es bueno, para que realmente sea más bueno”, insistió y enfatizó que habrá que “aplicar un poquito de rigor para los que no cumplan” las nuevas restricciones.

Puntualmente sobre las fiestas clandestinas, Gollan manifestó que la Policía bonaerense incautará los equipos de sonido para que “durante un tiempo no los puedan usar”. “Van a tener que pensar varias veces antes de realizar una fiesta clandestina”, advirtió.

Por último, apeló a hacer entender a la sociedad “que respetando estrictamente las recomendaciones y los protocolos bajaríamos muchísimo los casos sin necesidad de tomar medidas adicionales”.

