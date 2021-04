Mauricio Macri deberá aislarse tras ser contacto estrecho de un diputado provincial que dio positivo de coronavirus

El ex presidente Mauricio Macri deberá quedar en aislamiento preventivo luego de que un diputado provincial con el que estuvo reunido esta mañana diera positivo por coronavirus.

Esta mañana, participó de una reunión con referentes de la agrupación “La Territorial”, de la que participaron entre otros el ex funcionario del gobierno de Vidal, Alex Campbell, y Lucas Delfino, quien se desempeña como subsecretario de Cooperación Urbana Federal en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“Después de tener contacto estrecho positivo de COVID-19 por mi esposa, decidí no esperar e hisoparme y el resultado es positivo para mi también (por segunda vez)”, reveló esta tarde Alex Campbell a través de las redes sociales.

“La Territorial Buenos Aires” es una agrupación que nuclea a los “sin tierra”, un grupo de dirigentes del conurbano de Juntos por el Cambio que buscará pelear el armado de las listas con los intendentes.

Mauricio Macri sentado junto a Alex Campbell

En las imágenes que los mismos participantes de la reunión compartieron en las redes sociales se puede observar que no se respetó el distanciamiento social ni el uso de tapabocas.

La mesa fundadora de la agrupación está compuesta por más de 20 referentes de la provincia entre los que se encuentran el diputado provincial y actual vicepresidente del bloque de JxC, Alex Campbell; el ex Ministro de Educación de la Nación y candidato a intendente por La Matanza, Alejandro Finocchiaro; el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina; el candidato a intendente de Hurlingham y actual funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, Lucas Delfino; el ex ministro de Desarrollo Social de María Eugenia Vidal y candidato a intendente de San Martín, Santiago López Medrano; y el Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas.

El diputado Alex Campbell ya se había contagiado en junio del año pasado pero cursó la enfermedad sin síntomas. Había estado en contacto con allagados del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien también estuvo enfermo.

Noticia en desarrollo