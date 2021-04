Reapareció Ginés González García con un mensaje en Twitter sobre “la querida presidenta Cristina” (Foto: NA)

El ex ministro de Salud, Ginés González García, quien renunció al cargo el 19 de febrero tras el escándalo por el vacunatorio VIP, reapareció este lunes con una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter. A través de tres publicaciones, recordó que hace 12 años participó de la elaboración del Tratado de Maipú, firmado por la entonces jefa de Estado argentina, Cristina Kirchner, y su par chilena, Michelle Bachelet, a quienes se refirió como “las queridas presidentas” .

“Hoy, 5 de abril, es un día con mucha significancia. Hace más de 50 años me recibía de médico en mi querida Universidad Nacional de Córdoba. La salud es siempre una elección de vida”, reza la primera publicación de González García.

El presidente Alberto Fernández dijo la semana pasada que no había vuelto a hablar por teléfono con su ex ministro. “Cambió el número. Me lo van a pasar y seguro lo voy a llamar”, contó el primer mandatario, aunque a este lunes no se pudo establecer si existió finalmente esa conversación.

En ese sentido, continuó con las efemérides: “Además, en 1818 se libró la Batalla de Maipú, que fue decisiva para la independencia de Chile, por eso se celebra hoy el día de la amistad argentino-chilena por el cual he trabajado y trabajo desde que fui embajador”.

Finalmente, en su tercer y último tuit, mencionó a la actual Vicepresidenta argentina y a la ex mandataria chilena: “También durante el 2009 tuve el honor y el orgullo de ser parte de la elaboración del Tratado de Maipú (integración y cooperación entre Argentina-Chile), firmado en ese entonces por las queridas presidentas @CFKArgentina y @mbachelet”.

Los mensajes que publicó Ginés González García (Twitter)

Oficialmente llamado Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República Argentina, busca reforzar la integración entre ambos países en los campos económico, social, comercial y cultural. Fue firmado en el mismo lugar en el que ocurrió el llamado Abrazo de Maipú en 1818, entre José de San Martín y Bernardo O’Higgins. Entró en vigencia el 25 de enero de 2010.

El presidente Fernández le pidió la renuncia a Ginés García como ministro de Salud el 19 de febrero pasado, después de que trascendiera que Horacio Verbitsky y otras personas recibieron la vacuna contra el coronavirus por el simple hecho de tener una buena relación con algún integrante del Gobierno.

Según confirmaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, el Presidente llamó por teléfono a González García y le pidió que le diera explicaciones por lo sucedido. Los argumentos del funcionario no solo no conformaron al Presidente, sino que lo terminaron de convencer de que lo mejor era que el entonces funcionario diera un paso al costado.

En aquel momento se destapó el escándalo por el vacunatorio VIP, que sigue replicándose en todo el país y cuya investigación recién está comenzando. En la causa judicial, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, hasta ahora fueron imputados, además de González García, su ex jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; su ex secretario privado, Marcelo Guillé; y Alejandro Collia, subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos.

Ginés González García junto a Alberto Fernández (Foto: Franco Fafasuli)

La Justicia todavía no cuenta con el listado definitivo de los vacunados. De hecho, Infobae reveló el caso de una funcionaria de Salud, Patricia Spinelli, que se vacunó con las dos dosis y no figura en el listado de 70 personas.

Hasta ahora solo fueron citados a declarar los testigos. En ese rol, la escritora Beatriz Sarlo afirmó el 10 de marzo que el ofrecimiento para que se aplicara la vacuna Sputnik V fue realizado por Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof. “El ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”, sostuvo Sarlo ante el fiscal y la jueza.

El hecho provocó una dura ofensiva del gobernador bonaerense, que judicializó el conflicto con la ensayista. “Intercambiamos misivas de amor, vía judicial”, ironizó Sarlo.

