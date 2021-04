Vladimir Putin llamó a Alberto Fernández para conocer su estado de salud y le garantizó la provisión de la vacuna Sputnik V

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comunicó esta mañana con Alberto Fernández desde el Kremlin para interesarse por su estado de salud y le ratificó su decisión geopolítica de continuar enviando dosis de la vacuna Sputnik V a la Argentina.

“ Quiero decirle que agradezco la vacuna porque sino me la hubiera aplicado la estaría pasando muy mal ”, le afirmó el Jefe de Estado al líder ruso durante la charla telefónica. Además de agradecer la preocupación por interesarse en su estado de salud, Alberto Fernández y Putin acordaron en mantener otra comunicación telefónica para analizar la situación política a nivel mundial y el avance de las negociaciones entre Argentina y el FMI.

“¿Usted, cómo se encuentra señor presidente”, introdujo Putin en el inicio de la charla.

-Me siento bien, en buenas condiciones; al principio tuve un poco de fiebre y calor pero me tomé un analgésico y resolví la situación. Si no hubiera sido por la vacuna, la estaría pasando muy mal, le agradezco lo que hace por nosotros”, respondió el mandatario argentino.

-Usted puede contar con nosotros, estamos a su disposición, si quiere podemos mandar médicos desde aquí o algún remedio.

-“No hace falta, muchas gracias por todo”, contestó Alberto Fernández.

Alberto Fernández recibe la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 en el Hospital Posadas

Las autoridades científicas del Instituto Gamaleya -adonde se creo la Sputnik V- se enteraron del contagio del jefe de Estado y solicitaron un zoom con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el medico presidencial Federico Saavedra. Ocurrió ayer y los representantes de Gamaleya solicitaron el cuadro clínico de Alberto Fernández y se pusieron a disposición del gobierno argentino.

Saavedra y Vizzotti reiteraron a los representantes de Gamaleya que el jefe de Estado tenía síntomas leves y que estaba todo bajo control. Horas más tarde, Alberto Fernández fue informado de la intención de Putin de mantener una comunicación desde Moscú para ponerse a disposición del presidente argentino.

Cuando las autoridades del Instituto Gamaleya terminaron el zoom con Vizzotti y Saavedra, trasmitieron toda la información a los asesores de Putin. Y líder ruso no dudó en cambiar su agenda del lunes y mantener una charla de 30 minutos con Alberto Fernández.

“Argentina es nuestra prioridad, y haremos lo necesario para proveer todas la vacunas que hagan falta”, prometió Putin a Alberto Fernández cuando promedia la conversación por teléfono.

-Muchas gracias. Las necesitamos- , completó el Presidente.

A continuación, ambos mandatarios se comprometieron a mantener un zoom de más largo aliento para tratar la situación global y la negociación que emprende el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Alberto Fernández aseguró que pretende honrar la deuda de 44.000 millones de dólares heredada de Mauricio Macri, pero desea un plazo de 20 años de refinanciación de 20 años que no está previsto en los estatutos del organismo multilateral de crédito.

“Estamos para ayudar” , prometió Putin ante de cortar la comunicación desde el Kremlin.

Noticia en desarrollo