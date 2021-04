Apertura de sesiones ordinarias en San Luis: con invitados pero sin autorización para periodistas

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, abrirá hoy las sesiones ordinarias ante los legisladores provinciales e invitados especiales en la Legislatura, pero sin presencia de la prensa. El motivo formal alegado para la decisión de no permitir el ingreso de los medios y periodistas al edificio ubicado en la capital puntana fue la pandemia.

La prensa no podrá siquiera acceder a un sector de la Legislatura para seguir la asamblea desde ahí. Deberá conformarse con seguir la asamblea legislativa, vía streaming, a través de la Agencia de Noticias San Luis, el órgano oficial de prensa del gobierno provincial, que emitirá la señal para que la tomen los medios.

La decisión mereció el rechazo de Juntos por Cambio y organizaciones periodísticas como ADEPA y FOPEA.

El bloque UCR-Juntos por el Cambio de San Luis expresó su rechazo a la prohibición en un comunicado. “La pandemia del COVID-19 no puede ser un pretexto para continuar monopolizando la información de los actos de Gobierno a través de los canales y medio fines al Gobierno provincial”, señaló el espacio opositor.

“Las y los trabajadores de los medios de comunicación de San Luis piden cubrir la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial prevista para el 1° de Abril. No puede ser impedida la libertad de expresión en un día tan importante para San Luis y su gente”, sostuvo a su vez su presidente Luis Lucero Guillet en la red social el pajarito.

En el mismo sentido se manifestó también el presidente del radicalismo de San Luis, Jorge Lucero. “Los periodistas deben tener acceso al acto apertura de sesiones ordinarias en la legislatura”Es un derecho de todo el pueblo de San Luis!!”, manifestó el titular de la UCR local en las redes.

El senador nacional Claudio Poggi, ex mandatario puntano, aliado de los Rodríguez Saá en su momento pero luego devenido en muy crítico de su forma de gestionar, sumó su reclamo e instó al gobernador a que permita el ingreso de la prensa con las medidas sanitarias que sean necesarias. ”El periodismo es aquel puente insustituible entre los poderes del estado y el derecho al acceso a la información de los ciudadanos. La Asamblea Legislativa no puede prescindir de quienes con su labor garantizan la fortaleza de uno de los pilares de la democracia. Por ello Gobernador @alberto_rsaa le exijo que garantice, con las medidas sanitarias que correspondan, el libre acceso de toda la prensa de la Provincia en la Asamblea Legislativa de este Jueves 1 de Abril”, reclamó vía Twitter.

Rechazo de organizaciones periodísticas

“La medida gubernamental implica un cercenamiento a la actividad profesional de los medios de comunicación en una actividad de interés público, afectando la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos”, expresó ADEPA en un comunicado, en el que pidió, además, que el gobierno provincial revea la medida, y que la Asamblea Legislativa de San Luis permita el trabajo periodístico en la sesión de hoy.

“Con la misma excusa del COVID, las autoridades provinciales tampoco vienen convocando a los medios de comunicación para que los funcionarios den explicaciones sobre actos de gobierno o para la cobertura de actividades oficiales trascendentes”, advirtió FOPEA a su vez en un comunicado en el que le exigió “a las autoridades de San Luis que respeten el trabajo de los periodistas y que garanticen el derecho a la información de sus ciudadanos”.

Comparación fallida

Este es el segundo año consecutivo en que no se le permite el acceso a la prensa. Pero, a diferencia del 2020 cuando solo estuvieron los presidentes de bloque, estarán hoy en el recinto todos los senadores y diputados provinciales, previo requisito de PCR negativo, más unos 70 invitados “representativos de la sociedad”. Así lo anunciaron ante la Agencia de Noticias oficial y el Canal 13 - que también es estatal- el vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, en su despacho del Senado, junto a Juan Carlos Eduardo, presidente de la cámara de Diputados de San Luis. “Habrá más invitados virtuales que van a sentir que están dentro del recinto”. Esas declaraciones fueron luego reproducidas por el resto de los medios, en su mayoría fuertemente condicionados por la pauta oficial.

De la asamblea participarán en forma presencial los legisladores nacionales que siempre son invitados a sentarse en primera fila a escuchar el discurso del gobernador, intendentes de cabeceras de Departamento, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, ministros del Superior Tribunal de Justicia, el presidente del Tribunal de Cuentas, el obispo diocesano Gabriel Barba, las autoridades de organismos nacionales en la Provincia, autoridades de fuerzas armadas y de la Policía de la Provincia. Serán menos que otros años, cuando usualmente, los invitados eran unos 200.

En esas declaraciones, Mones Ruiz dijo que para “el acto institucional más importante del Poder Legislativo durante el año”, por el COVID-19 copiaban la modalidad adoptada por la Cámara de Diputados de la Nación en cuanto a restringir el acceso a la prensa.

Sin embargo, los periodistas nacionales y de medios porteños pudieron ingresar el 1ro de marzo último al Palacio Legislativo nacional, y acceder a los palcos, manteniendo distancia. También pudieron estar en el tradicional Salón de los pasos Perdidos donde pudieron hacer notas y hablar con los legisladores, funcionarios e invitados. La restricción que se implementó fue que solo fueron autorizados a ingresar los periodistas acreditados, no los que no van habitualmente a cubrir actividades del Congreso. Muchos de los que ingresaron - que fueron menos que usualmente por la cantidad de asistentes al Palacio - siguieron la Asamblea Legislativa donde habló el presidente Alberto Fernandez por una pantalla en Pasos Perdidos, para no congestionar los palcos de prensa del primer piso.

La relación con la prensa

La relación del gobierno puntano con los medios - en particular con los que no son afines al oficialismo- no es nueva, pero se agudizó desde que comenzó la pandemia.

En San Luis, hay una fuerte cerrazón informativa y toda la comunicación se canaliza a través de la agencia de noticias de la provincia. El único autorizado para dar información a los periodistas o canalizar las consultas de los medios es el jefe del programa Medios, Miguel Fernández, quien también tiene a cargo la Agencia de Noticias San Luis. Rodríguez Saá no tiene vocero personal.

El gobernador Alberto Rodríguez Saa en la apertura de la asamblea legislativa del 2019, antes de la pandemia.

“Me parece un menosprecio más a la tarea periodística. Esto no es casual, va atado a una serie de medidas que el gobierno de San Luis tiene con la prensa, en cuanto a la falta de acceso a la información pública, la falta de acceso a los funcionarios. y claramente la excusa acá es la pandemia, para seguir teniéndolos lejos porque, obviamente, molestamos. Es La misma excusa por la que no se convoca a toda la prensa para que los funcionarios provinciales den explicaciones sobre actos de gobierno o para la cobertura de actividades oficiales importantes como firma de convenios o asunción de funcionarios. Basta mencionar como ejemplo más reciente la visita del ministro de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis. En esa oportunidad, la prensa puntana debió seguir por la ventana - literalmente- la firma de los convenios entre Provincia y Nación, en un evidente desprecio por nuestra labor”, sostuvo ante Infobae Pablo Oro, periodista puntano y miembro de Fopea.

Desde que comenzó la pandemia por el COVID-19, el gobernador dio una sola conferencia de prensa presencial. “Luego hubo una virtual donde si no le gustaba la pregunta, no la respondía. A los colegas los muteaban y no se podía repuntar. Y la tercera, cuando vino (el ministro de Salud) Ginés (Gonzáles García) a la provincia, hubo que enviar las preguntas por escrito previamente, y ellos elegían cuáles pasaban o no. Los medios independientes no tenemos acceso a los funcionarios y cuando que hay una visita nacional no se nos informa la agenda, ni se nos invita a los actos de gobierno. Cada vez que hay una actividad oficial o institucional, nos avisan media hora antes cuando nos mandan un link para seguirla por streaming. Al que quiere ir, no lo dejan entrar”, señaló a su vez Matías Nieto, periodista legislativo de La Gaceta Digital, un medio local independiente.

“Todo pasa por Miguel Fernández. Desde la consulta por una escuela sin calefacción a un pedido de nota con algún funcionario. Los jefes de prensa de los ministerios no tienen poder de decidir nada”, agregó el trabajador de prensa.

Nieto, quien cubre habitualmente todo lo que tiene que ver con la Legislatura, advirtió la dificultad para la tarea periodística al no poder ingresar a la Legislatura. “El no estar ahí limita de sobremanera toda la cobertura que se realiza en torno a un evento de este tipo, como son las notas a diputados oficialistas, opositores, invitados especiales y miembros del ejecutivo provincial, analizando no el discurso del gobernador, sino la realidad de la provincia. Especialmente, porque hoy en día, en San Luis, el acceso a las figuras del oficialismo, y en particular a funcionarios del Gabinete Provincial, es muy limitada. Con un streaming, lo único que se puede cubrir son las palabras de Rodríguez Saá y claramente el objetivo del Gobierno es limitar la cobertura a solo eso”.





