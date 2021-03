Confirmaron una condena contra Amado Boudou: deberá pagarle una indemnización a un empresario al que acusó de “mafioso”

El ex vicepresidente de Argentina Amado Boudou (Foto: EFE)

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó una condena contra Amado Boudou quien deberá pagarle 500.000 pesos (más el ajuste por intereses) al empresario Antonio Tabanelli en carácter de indemnización por daños y perjuicios a raíz de los dichos del ex vicepresidente contra el accionista principal de la empresa Boldt. Boudou había llamado “mafioso” Tabanelli.

Los camaristas Eduardo Daniel Gottardi, Ricardo Gustavo Recondo y Guillermo Alberto Antelo confirmaron la resolución firmada en 2019 por la jueza Silvina Andrea Bracamonte. “El demandado, por su condición representante de uno de los tres poderes del Estado, debió obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, conducta que no resulta compatible con la reiterada calificación de mafioso que realizó, respecto del Sr. Tabanelli, en el marco de una cadena nacional y bajo la investidura de Vicepresidente de la Nación” , decía aquel fallo de agosto de 2019 que fue confirmado en las últimas horas.

En 2014 Tabanelli denunció a Boudou. Le reclamaba $11 millones: en ese monto se sumaba el pedido de resarcimiento por los dichos de Boudou con lo que Boldt decía haber perdido por el perjuicio ocasionado. La historia se remonta a cuando estalló el escándalo Ciccone. Boldt era la empresa que alquilaba las instalaciones de Ciccone y tuvo que dejarla cuando los nuevos dueños -vinculados a Boudou- se hicieron cargo de la compañía que fabricaba papel moneda. Una vez que se conoció el Caso Ciccone, Boudou se defendió en un soliloquio durante la Semana Santa de 2012.

El entonces vicepresidente citó a conferencia de prensa en el Senado y no aceptó preguntas. Aquella tarde, entre otras cosas, acusó de “mafioso” a Tabanelli y lo señaló como uno de los organizadores de una operación en su contra para desarmar la Casa de la Moneda. El monólogo de Boudou se transmitió en vivo por todos los canales y radios, por eso la jueza en su resolución habló de “cadena nacional”.

Luego de decirle “mafioso” a Tabanelli, Boudou hizo una denuncia penal que le cayó al juez Ariel Lijo y al fallecido fiscal Jorge Di Lello. La investigación la hizo Di Lello y se concluyó que no había manera de probar los dichos de Boudou. En aquella ocasión Boudou también había acusado de tráfico de influencias al estudio de abogados de la familia de quien por entonces era Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Righi-fallecido en 2019- renunció a su cargo luego de la embestida de Boudou. Tabanelli -como los otros denunciados- fue sobreseído por la acusación de Boudou y por ello también lo había demandado civilmente.

La jueza Bracamonte había determinado que Boudou debía pagar por el hecho de haber acusado a Tabanelli de “mafioso”, pero no por haberlo denunciado ante la justicia federal. Tampoco se pudo determinar -luego de un peritaje contable- que la empresa Boldt perdiera dinero a raíz de los dichos de Boudou. Por eso fijó la indemnización en $500.000 más los intereses.Los camaristas -según el fallo al que accedió Infobae- confirmaron todo lo resuelto por la jueza. Tabanelli aseguró que donará lo que pague Boudou al Hospital de Niños.

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Se comprobó en un juicio oral y público que se quedó -a través de allegados- con la empresa Ciccone Calcográfica cuando era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. En diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgó firmeza a la condena al rechazar los recursos de apelación presentados por Boudou y el resto de los condenados por la maniobra.

El ex vicepresidente cumple su condena en prisión domiciliaria. La Casación ordenó que se revisara la sentencia por la cual Boudou debía volver a la cárcel a cumplir las últimas semanas de pena antes de poder conseguir salir en libertad condicional. Será el juez Ricardo Basílico quien decida si el ex vicepresidente vuelve o no a la cárcel.

El fallo completo: