Boudou está preso en la cárcel de Ezeiza, condenado a cuatro años y diez meses de prisión por delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo acusó de haber estado detrás de la compra de empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país–, usando a la firma The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso. Casación confirmó esa condena en julio pasado. Además, Boudou está siendo juzgado por la falsificación de papeles de un auto y la compra de una veintena de vehículos a una concesionaria cuando era ministro de Economía.