Qué dijo el infectólogo Pedro Cahn en su reaparición en un anuncio del Gobierno

Pedro Cahn, uno de los infectólogos que asesora al Gobierno

Tras llevar a cabo reuniones con infectólogos y con representantes de las cámaras de la actividad turística, el ministro Matías Lammens afirmó en una conferencia de prensa que “no va a haber restricciones para viajar en Semana Santa”. Allí estuvo presente Pedro Cahn, quien reapareció en un anuncio del Gobierno después de mucho tiempo. Así, el infectólogo se refirió a la preocupación que generan las nuevas cepas del coronavirus, el avance de la campaña de vacunación y a la posibilidad de retornar a una cuarentena estricta.

“Las variantes se llaman variantes de preocupación, ese es el término técnico que tienen, y son de preocupación porque pueden tener características que hagan que sean más infectantes en algunos casos o incluso más agresivas desde el punto de vista del daño que pueden producirle al ser humano”, comenzó a explicar Cahn con respecto a las cepas de Inglaterra, Brasil y Estados Unidos que se detectaron en territorio argentino.

“Tenemos que estar muy alertas con esto porque, si dejamos que circulen libremente, lo que vamos a tener es circulación comunitaria de las variantes, entonces puede llegar a afectar eventualmente hasta a la efectividad de las vacunas”, afirmó el médico, que supo acompañar a Alberto Fernández durante los primeros anuncios de extensión de la cuarentena en 2020.

“Hay que tener en cuenta que las medidas que se han tomado en las fronteras tienden a reducir la posibilidad de que esas variantes ingresen, pero todos tenemos que tener nuestra propia conducta, independientemente de lo que pase con las fronteras. Porque en la medida que el virus circule aún en su forma salvaje, en la cepa original de Wuhan (China), si dejamos que haya mucha multiplicación del virus, porque bajamos la guardia y creemos que porque estamos vacunando ya no nos tenemos que cuidar, corremos el riesgo de generar variantes locales”, advirtió Cahn.

Pedro Cahn, junto a la por entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, en marzo de 2020 (Osvaldo Fantón/Télam)

Luego, el infectólogo insistió en la idea de mantener las medidas de prevención, en sumatoria a la llegada de vacunas al país: “Tenemos que entender que la vacunación es un paso extraordinariamente importante y sin vacunación no se va a resolver el problema, pero que la vacunación sola no alcanza. Necesitamos volver a esa responsabilidad individual de cada uno de nosotros, que nos permitió transitar el año 2020 de una manera tal que ningún argentino se quedó sin un tubo de oxígeno. Ahora tenemos que transitar el 2021 para ganar la carrera y llegar a vacunar a la mayor cantidad de gente de la población susceptible”.

Finalmente, Cahn fue consultado por la posibilidad de que el Gobierno decida regresar a la “fase 1″ de la cuarentena en caso de que sigan aumentando los contagios de COVID-19. En ese sentido, el especialista sostuvo: “Esta es una situación dinámica, pero al día de hoy no hay motivo para pensar en una cuarentena estricta ni en un retorno a fase 1. Si su pregunta apunta a un supuesto caso en el que tuviéramos 50 mil casos por día, seguramente las cosas serían distintas. ¿De qué depende que los tengamos? De lo que hagamos todos del Presidente para abajo. El problema no son las actividades formales, sino las informales. No es la fábrica, el comercio, la escuela, el problema es las actividades sociales que se hacen alrededor. Si somos capaces de respetar protocolos también allí y de no juntarnos donde no tenemos que juntarnos, la posibilidad de llegar a una situación de cierre es mucho más lejana”.

“La idea es, en la medida que sea posible, mantener todas las actividades con protocolo. ¿Hay Semana Santa? Sí, hay Semana Santa con protocolo, no como si no hubiera pandemia”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO