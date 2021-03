Sergio Massa: “El tema Ganancias rompió la grieta”

"Hay casi 2 millones de personaa beneficiadas directas", afirmó Massa (Maximiliano Luna)

Luego de una maratónica sesión, Diputados aprobó en la mañana de este domingo el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, con 241 votos afirmativos y 3 abstenciones. Por ello, a raíz del apoyo de los distintos sectores políticos, el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, destacó que “el tema Ganancias rompió la grieta”.

“Hablé en las ultimas 24 horas con representantes de gremiales empresarias y sindicatos de los más diversos. El tema Ganancias rompió la grieta. Por eso el resultado por unanimidad, sacando a los que en realidad no podían votar y se abstuvieron porque no podían explicar que cambiaban de opinión porque votaban algo distinto que en 2016. Decidieron abstenerse y los respeto, fue coherente” , remarcó Massa esta noche en declaraciones a C5N, con respecto a la postura del macrista Luciano Laspina, del radical Facundo Suárez Lastra y de la legisladora de la Coalición Cívica Mónica Frade.

“Es importante que podamos darle esta oportunidad a los trabajadores de poder recuperar el poder de compra, con esta como tantas otras medidas que a lo largo del año va a ir tomando el Gobierno. Es central que la economía crezca, que la pyme funcione y sobre todas las cosas para que nuestra sociedad viva un poquito mejor después de años de pérdida de poder adquisitivo”, agregó, con respecto a la propuesta de incrementar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto a las Ganancias, con el fin de que los trabajadores que cobren hasta 150.000 pesos brutos no deban pagar ese gravamen.

Para contextualizar el impacto que tendrá la medida, en caso de que se convierta en ley próximamente en el Senado, Massa explicó: ″Es importante porque en términos del PBI de la Argentina, el 70 por ciento es el mercado interno. Cuando vos recuperás el ingreso, recuperás la capacidad de crecimiento del PBI. Significa que consume más el laburante, la clase media, el jubilado, vende más el comercio, factura mas la pyme, genera empleo... Y es importante desde lo fiscal, son 48.900 millones de pesos que el Estado deja de cobrar y los deja en el bolsillo de un docente, de un trabajador, de un jubilado. Tiene un fuerte impacto en la recuperación del poder de compra de la clase media”.

Diputados dio media sanción al proyecto con 241 votos afirmativos y 3 abstenciones (Maximiliano Luna)

Consultado por las cifras exactas de los beneficiarios, el titular de la Cámara de Diputados detalló que el proyecto beneficia a “más de 1 millón de trabajadores, más de 200 mil jubilados y otros 400 mil trabajadores que dejan de pagar una parte”, por lo que se trata de “casi 2 millones de personas beneficiadas directas, que tienen mejoras que van entre 3 y 10 mil pesos”. “Estamos hablado de gente que mejora su poder de compra para los útiles de los chicos, los medicamentos y los alimentos, en un contexto en el que la inflación sigue siendo un problema de arrastre”, graficó.

Además, Massa destacó el alivio que se aprobó para los monotributistas: “Tomamos una decisión que beneficia a 350 mil monotributistas que resuelve el salto de escalas y categorías. Hay que trabajar en una reforma integral y profunda del monotributo”.

Por último, auguró un crecimiento integral de la economía para los próximos meses: “Estoy seguro que este año la economía argentina va a crecer más de 7 puntos, estoy seguro de que vamos a recuperar empleo y estoy seguro de que vamos a recuperar poder de compra”.

Entre los cambios que se aceptaron en Diputados, se encuentra la obligación de los ex presidentes de pagar impuesto a las ganancias por las asignaciones mensuales vitalicias que reciben, que fue un proyecto de la legisladora radical Carla Carrizo. Otro punto que se aceptó fue el pedido de Facundo Moyano para que se incluyeran a los recolectores a la prórroga de la exención de ganancias en horas extras que figuraba en el ahora artículo 13.

En las modificaciones también se aceptó un pedido del diputado del PRO Ricardo Buryaile para quitar el límite de edad para las deducciones por hijo con discapacidad. El proyecto original fijaba que se podía deducir hasta los 18 años y ahora no tendrá límite. Asimismo, el oficialismo también aceptó que no esté alcanzado por Ganancias los bonos por productividad con un límite de hasta 40% de salarios que no superen los 300.000 pesos.

