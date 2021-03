La foto de Macri semidormido con Juliana Awada: las capturas del WhatsApp de Cambiemos que mantienen las sospechas sobre la filtración

La foto de Mauricio Macri y su esposa en el Zoom revela, además, el clima interno en el que está Juntos por el Cambio

Un episodio menor, como el de la polémica foto de Mauricio Macri y Juliana Awada desde la cama en un Zoom, generó un revuelo enorme y un estado de sospecha generalizada en las filas de Juntos por el Cambio, lo cual confirma que la tregua en la coalición opositora aún es frágil y que las fuertes diferencias tornan creíble que alguno difunda una imagen para perjudicar a un adversario interno.

Más allá de las declaraciones de Patricia Bullrich en las que admitió que se trató de “un error del equipo de prensa”, fue sugestivo cómo circularon especulaciones y sospechas diversas sobre la identidad y las intenciones de la persona que hizo circular la imagen. Entre otras, que fue Bullrich porque estaba molesta con Macri y Rodríguez Larreta por una discusión durante el Zoom. O que fue Horacio Rodríguez Larreta para dejar mal parado a Macri. O que fueron radicales como Martín Lousteau o Mario Negri para debilitar a Macri luego de que, al presentar su libro, el ex mandatario dejó flotando la sensación de que podría volver a ser candidato presidencial en 2023. Y hubo varias de estas teorías que supuestamente daban sustento a una maniobra contra el ex presidente.

La presidenta del PRO apuntó los cañones contra algún vocero o jefe de prensa de dirigentes de Juntos por el Cambio que comparten un grupo de WhatsApp que se llama “Prensa Cambiemos”, que administran ella y un colaborador de Fernando de Andreis, uno de los hombres de mayor confianza de Macri.

En las filas del PRO aseguraron que Bullrich envió un resumen de lo que se había conversado y una captura de pantalla del Zoom, pero que no fue la imagen en la que Macri aparece desde la cama con su esposa mirando el celular, sino otra en la que el ex presidente estaba en un primer plano, despeinado y con rastros de haberse levantado hacía poco.

Patricia Bullrich envió las fotos del Zoom de JxC al grupo de WhatsApp Prensa Cambiemos

Otras fuentes que están al tanto de lo que pasó desmintieron la versión de Bullrich. Según las capturas de pantalla del chat de Prensa Cambiemos, la jefa del PRO envió a las 10.50 del lunes tres fotos: en una está Macri desaliñado y en las restantes se ve al ex presidente y a su esposa en la cama. Se supone que entonces algún vocero o jefe de prensa, apurado y sin prestar atención a ese detalle, reenvió la foto inconveniente a los periodistas y así empezó a circular la polémica imagen en las redes sociales.

Bullrich reaccionó eliminando las fotos del chat y a las 11 el vocero de Macri escribió: “No sé quién la mandó, pero hay que cuidar estas cosas”. La respuesta de la ex ministra de Seguridad fue: “Sí, juegan sucio”. A las 12.05 alguien publicó en el chat el link de la nota de Infobae “Mauricio Macri participó de una reunión de sus aliados de Juntos por el Cambio desde la cama con Juliana Awada”. Bullrich prometió averiguar “quién pudo haber mandado esto” y le dedicó un fuerte insulto.

De acuerdo con esta secuencia, entonces fue la presidenta del PRO quien envió la foto que no debía al chat de voceros y jefes de prensa, aunque fue alguno de ellos quien la reenvió: en ambos casos, ¿no se dieron cuenta por el apuro para que llegara a los periodistas el material sobre el Zoom? La imagen de la controversia tenía a Macri en una situación íntima, pero tampoco beneficiaba a Rodríguez Larreta: en el cuadro correspondiente al ex jefe de Gobierno, no se lo ve a él y hay una oficina vacía.

Macri y todo su entorno le restaron importancia y cualquier connotación política al episodio. Pero lo curioso es que luego de que la foto se difundió, varios referentes de Juntos por el Cambio no descartaban que se tratara de alguna “picardía” u “operación política” en contra del ex presidente.

Las fotos y mensajes eliminados por Bullrich

Alguno relacionó el tema con una discusión sobre las vacunas durante el Zoom, en la cual Bullrich reclamó que las provincias compraran las dosis en forma directa, Rodríguez Larreta le respondió que era imposible porque las adquisiciones de las dosis las efectúan los Estados y Macri le dio la razón al jefe de Gobierno porteño. La jefa del PRO negó a Infobae que haya existido un enfrentamiento en el Zoom: “Cada uno tuvo su opinión y lo que dijo Mauricio fue que le parecía que en este caso tenía razón Horacio porque las provincias no podían comprar las vacunas. Nada más que ese comentario”.

El clima interno en Juntos por el Cambio volvió a tensarse. La tregua entre duros y moderados, lograda en una charla veraniega entre Macri y Rodríguez Larreta, pareció quebrarse en las últimas semanas a partir de la alta exposición de Bullrich como una crítica implacable del Gobierno y su mejora en las encuestas, algo que preocupa al jefe de Gobierno: la presidenta del PRO quiere encabezar la lista de candidatos a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas, pero Rodríguez Larreta se resiste y analiza ofrecerle esa postulación a María Eugenia Vidal.

Bullrich incluso admitió a sus allegados que quiere ser candidata presidencial en 2023, lo mismo que busca Rodríguez Larreta. Desde ambos sectores hay reproches cruzados, desconfianza y sospechas de operaciones de prensa. El jefe de Gobierno, abanderado de la antigrieta, comenzó a mostrarse duro contra el Gobierno justo cuando repuntó la imagen de la jefa del PRO.

El radicalismo se está desperezando luego de una larga siesta a la sombra del PRO. La irrupción de Lousteau como un referente de la renovación del partido a nivel nacional está provocando efervescencias internas: sus candidatos perdieron por una estrecha diferencia en las elecciones de la UCR de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, y ganaron en la Ciudad de Buenos Aires.

Referentes de Juntos por el Cambio se mostraron juntos cuando se conoció el vacunatorio VIP

En la vereda de enfrente, los exponentes del radicalismo tradicional se resisten al avance de Lousteau y de su socio, Enrique “Coti” Nosiglia, y el enfrentamiento será inevitable para redefinir el papel del partido en Juntos por el Cambio y resolver quién será el candidato presidencial de la UCR en 2023. Todo esta reconversión se está dando en medio de acusaciones de todo tipo entre unos y otros.

Mientras, Macri volvió al ruedo político con su libro y, aunque descartó cualquier candidatura para este año, emite señales confusas sobre sus planes para el futuro. Dejar abierta la posibilidad de una nueva postulación presidencial favorece las intrigas y las suspicacias en la coalición opositora.

En este cuadro tan complejo, la foto de Macri y su esposa en la cama es anecdótica. No lo es, en cambio, la sensación de que esa imagen se distribuyó con fines no estrictamente informativos y de que podrían ser varios los sospechosos de una jugada semejante dentro de Juntos por el Cambio.

El próximo Zoom de la dirigencia opositora, después de Semana Santa, será presencial. Fue decidido antes del blooper de la foto de Macri, pero será la mejor solución para dar otra imagen.

