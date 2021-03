Con Berni en primera fila, quiénes estuvieron en el acto que encabezó Cristina Kirchner por el Día de la Memoria

Desde la izquierda. Gladys D’Alessandro, esposa del detenido-desaparecido Carlos Labollita, amigo de Néstor Kirchner; Axel Kicillof; Cristina Fernández; el Intendente de Las Flores, Alberto Gelené, y Máximo Kirchner.

“ Cristina, Cristina, Cristina” , coreaban desde la tribuna. Eran pasadas las 15 y la vicepresidenta de la Nación tomó el micrófono para formalizar la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en la exBrigada de Investigaciones de la localidad bonaerense de Las Flores, en el marco del Día Nacional Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De cara a los allí presentes, Fernández brindó un discurso secundada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner; el Intendente de Las Flores, Alberto Gelené, y Gladys D’Alessandro, esposa del detenido-desaparecido Carlos Labollita, amigo de Néstor Kirchner.

En primera fila, se destacó la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien venía de una semana de fuertes enfrentamientos políticas con la ministra nacional Sabrina Frederic por su actuación en la búsqueda de la pequeña M, una niña que estuvo secuestrada durante varios días y fue encontrada sana y salva.

“Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible tal vez”, afirmó la vicepresidenta y luego puso énfasis en los plazos y las tasas. “Lo que se pretende es inaceptable es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata“, sentenció.

En el lugar también estuvieron presentes distintos dirigentes y funcionarios nacionales y provinciales que, más de una vez, aplaudieron con énfasis las palabras de Fernández de Kirchner.

En la primera fila, y hacia la derecha, se lo vio al ministro Sergio Berni junto a la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

Con tapabocas celeste Sergio Berni. A su lado, Teresa García. La siguen Julio Alak y Horacio Pietragalla Corti (ambos de camisa blanca y tapabocas negro) y Andrés “Cuervo” Larroque.

Sobre el extremo izquierdo, también en la primera fila, dijo “presente” la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA, María Rachid. A su lado, y con su hija Trilce Marchetti en la falda, se sentó la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Victoria Donda.

También participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Federico Otermín y su mujer, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Daniela Vilar; y el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco.

En el acto: María Rachid; Victoria Donda con su hija Trilce Marchetti en la falda; la diputada nacional por la PBA, Daniela Vilar; el presidente de la Cámara de Diputados de la PBA, Jorge Federico Otermín; y el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco.

En su discurso, la vicepresidenta volvió a embestir contra el ex mandatario nacional, Mauricio Macri. “ Es una paradoja que los que están en contra del Estado y de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas. Los argentinos que se quejan del endeudamiento no saben que tuvieron un Presidente que tuvo la suerte de que su familia terminó estatizando la deuda multimillonaria que habían tenido durante la dictadura ”, sostuvo.

“Ellos tan en contra del Estado, sin embargo se hicieron bien los otarios cuando la deuda de ellos la tuvimos que pagar todos los argentinos. Y después esa deuda monumental fue la más grande de todos los períodos políticos, salvo que la que se contrajo ahora, en los últimos cuatro años”, continuó criticando la gestión de Macri.

“Entonces, creo que este 24 de marzo debe ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de volver a retomar un modelo de producción y de empleo”, concluyó sobre el aspecto económico.

Alberto Gelené, Gladys D’Alessandro, Cristina Fernández y Axel Kicillof.

La ex Brigada de Investigaciones de Las Flores, donde al finalizar el discurso de la vicepresidenta se dio por inaugurado el Espacio de la Memoria, funcionó como un centro clandestino de detención durante los años del gobierno militar que se inició en el golpe del 24 de marzo 1976.

