Emilio Monzó: “Voy a ser candidato y competiré en las PASO dentro de Juntos por el Cambio”

Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados

El ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, afirmó hoy en una conferencia de prensa que será candidato en la provincia de Buenos Aires y competirá en las PASO de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas de este año.

El dirigente del “ala política” del gobierno de Mauricio Macri, que continúa con sus recorridas por el territorio bonaerense, definió así su nuevo papel en la coalición opositora luego de los cortocircuitos que tuvo con el líder del PRO durante el último tramo de su gestión.

Tras visitar Moreno y General Rodríguez, Monzó aseguró que está “caminando la provincia” como precandidato a diputado nacional por el Partido del Diálogo dentro de Juntos por el Cambio.

A raíz de los rumores de un intento de acercamiento con la nueva fuerza lanzada por Miguel Ángel Pichetto, bautizada Peronismo Republicano, Monzó reconoció que tiene una “muy buena relación” tanto con el ex candidato a vice como con Joaquín de la Torre -ex intendente y ex funcionario de María Eugenia Vidal-. “En el caso de Miguel, respeto y admiración, dado que fue una persona muy importante en los cuatro años de gobierno. Con él establecimos un vínculo que nos permitió tener las herramientas y sancionar muchas leyes que enviaba el Poder Ejecutivo”, agregó.

Monzó en una de sus recorridas

Para Monzó, “el peronismo hoy está casi cooptado por el kirchnerismo, que se ha radicalizado y extremado” . “En mi caso, venimos recorriendo la provincia desde enero, sección por sección, junto a muchos dirigentes bonaerenses de distintos partidos y espacios, y estamos consolidando un espacio de centro dentro de Juntos por el Cambio que sea una alternativa superadora a los problemas históricos y recurrentes que viene atravesando la provincia de Buenas Aires”, continuó.

Sobre la situación que enfrenta el conurbano, Monzó planteó que hay muchos contrastes: “Contraste con el interior, y contraste con esto que estamos viendo acá en Moreno y General Rodríguez. Vemos gente sin cloacas, sin cordón cuneta, sin las necesidades básicas satisfechas. Ese contraste es permanente, una Argentina pobre y la Argentina que arriesga, que quiere ir para adelante. Pero tenemos que entender los problemas para abordarlos de manera conjunta e integral”.

“Por un lado, por ejemplo en Florencio Varela, la gente vive en medio de un basural. Por el otro, en la ciudad de Tandil, parece una especie de Silicon Valley americano, en donde las empresas están incorporando 100 empleados por mes, que tienen que ver con toda la industria de programación y del software. Esto implica un esfuerzo en formar y tener más tecnicaturas para que los jóvenes tengan un empleo de forma inmediata”, concluyó el ex diputado nacional.

Según explicó, su objetivo político es consolidar un “espacio de centro” dentro de Juntos por el Cambio que sea una alternativa superadora “a los problemas históricos y recurrentes que viene atravesando la provincia de Buenas Aires”.

SEGUIR LEYENDO: