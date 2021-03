Parques eólicos: Mariano Macri debe declarar hoy como testigo en la causa contra su hermano

Mariano Macri, hermano del ex presidente de la Nación Mauricio Macri, deberá declarar hoy en la causa en la que se investiga si hubo irregularidades a partir de la concesión de parques eólicos a la empresa Isolux-Corsan durante el gobierno anterior. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi lo interrogará vía zoom para consultarlo sobre lo que aparece en boca suya en el libro “Hermano” de Santiago O’Donnell.

En esa publicación, Mariano Macri afirma que, “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”, en referencia a sus hermanos. Pero al mismo tiempo Mariano Macri y Santiago O’Donnell están dando una batalla legal por la publicación del libro. Incluso la justicia llegó a pedirle al periodista las grabaciones de los diálogos con el hermano del presidente, algo que valió el repudio de las agrupaciones periodísticas.

Es que, según detalló el periodista, a principios de 2020, Mariano contactó a Santiago O’Donnell -a quien había conocido dos decadas antes en Estados Unidos) con la idea de contar la historia de su familia, envuelta en una disputa por la herencia de Franco Macri, fallecido el 2 de marzo de 2019, durante el último año de la presidencia de Mauricio.

En 17 horas de grabación con el entrevistado, O’Donnell escribió un libro en donde haba de la venta de IECA, la rivalidades de los hijos de Macri con Angelo Calcaterra -primo y socio en emprendimientos; la operación de compra del Correo Argentino; la causa de los peajes, donde el ex presidente (junto al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel) es investigado por presuntas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional; los parques eólicos, con ventas y adjudicaciones sospechosas; los Panamá Papers y el caso de Parques Eólicos. Con la publicación a punto de salir, Mariano Macri se habría arrepentido de sus dichos y buscó frenar la aparición del libro.

Lo cierto es que ahora será consultado por la justicia federal por los dichos que aparecen en el libro sobre el tema de los Parques Eólicos. En la causa se investigan dos posibles delitos: negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública . La empresa española Isolux-Corsan obtuvo la concesión de seis parques eólicos. Las últimas dos licitaciones fueron realizadas por el gobierno de Macri que entregó los parques a esa compañía –que no pasaba por una buena situación económico-financiera– en octubre de 2016.

Luego la empresa española vendió los parques eólicos a las sociedades Sidsel SA y Sideli SA, que tienen relación con la familia del ex presidente Macri. Esas sociedades estaban controladas por otras cuyas sedes estaban en España y Luxemburgo.

Según consta en el expediente judicial, las sociedades vinculadas a los Macri compraron los parques eólicos y los vendieron obteniendo una ganancia millonaria en dólares. Los investigadores judiciales sospechan que Isolux pudo haber servido de “fronting” para que las sociedades de la familia Macri hicieran la compra venta de los parques eólicos. Se investiga también si los funcionarios públicos que intervinieron en la licitación que favoreció a Isolux-Corsan tuvieron relación con los hechos.

El foco está puesto en un grupo de empresas, creadas desde los comienzos del gobierno de Cambiemos, a cargo de un contador del grupo empresario, Mariano Payaslian, que a la vez aparecen vinculadas da una estructura societaria en Europa, con eje en Luxemburgo.

Al expediente se sumaron extractos del libro Hermano, escrito por el periodista Santiago O’Donnell, en los que Mariano Macri afirma que “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”. Es por eso y por algunos datos más sumados a la causa que Martínez De Giorgi citó a declarar a Mariano Macri. La declaración de Mariano Macri aún no tiene fecha, pero se concretará en los próximos días. Cuando se hizo la inversión en los parques eólicos, Socma –la sociedad madre del Grupo Macri– estaba integrada por Gianfranco Macri, su hermano Mariano y los hijos del ex presidente. Las acciones de los hijos de Mauricio Macri fueron compradas por Gianfranco Macri en 2018.

En el mismo libro y sobre lo que se investiga en la causa, Mariano Macri había dicho: “En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigote que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí. Entabló una relación que él valora con Mauricio y el grupo. Incluso hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa”.

En la causa está citada también Mariana Nannis, “al solo efecto de que aporte toda documentación obrante en su poder con relación a la presunta vinculación de Claudio Paul Caniggia con los hechos investigados en autos”. Nannis está en Miami y aún no pudo declarar. “Ya se van a enterar las denuncias que va a haber, como una de energía eólica de 3 mil millones de dólares”, había dicho Nannis públicamente

Los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon e Iván Ruiz, que revelaron que una de las sociedades relacionadas con los parques eólicos con sede en Luxemburgo pertenece a Gianfranco Macri, fueron citados también a declarar. También al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, denunciante en el caso. En tanto, el juez también dispuso que se envíe parte del expediente a la Justicia en lo penal económico debido a que puede tratarse del delito de evasión impositiva.





