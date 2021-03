Mariana Nannis avisó que está en Miami y no irá a Comodoro Py por los Parques Eólicos

Mariana Nannis

Mariana Nannis, la ex esposa del futbolista Claudio Caniggia, no estará este lunes en los tribunales de Comodoro Py, a donde la había citado el viernes pasado el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para que declarara en la causa conocida como “Parques Eólicos”. Se trata del expediente en donde está imputado el ex presidente Mauricio Macri..

Es que Nannis está en Miami desde noviembre pasado. Según explicó a Infobae su abogado Carlos Broitman, la mediática ex esposa del ex futbolista de la Selección argentina se fue a Estados Unidos a raíz de las “amenazas y seguimientos” que sufrió desde que hizo públicamente su denuncia involucrando al padre de sus hijos en esta causa penal. “Ni con un botón antipánico se sintió segura”, explicó el abogado.

Según afirmó públicamente, Claudio Paul Caniggia habría hecho “negocios” con “energía eólica por 3.000 millones de dólares”. Ella ofreció a la justicia entregar un pen drive con documentación y fotos que avalan su acusación. El juzgado, sin embargo, todavía no accedió a ese material.

El juez Martínez De Giorgi citó a Nannis para este lunes, a las 9.30, “al solo efecto de que aporte toda documentación obrante en su poder con relación a la presunta vinculación de Claudio Paul Caniggia con los hechos investigados en autos”. Como se encuentra fuera del país, los asesores legales de Nannis ofrecieron que la audiencia se haga por videoconferencia. El juzgado aún no confirmó cómo se llevará adelante el procedimiento, teniendo en cuenta que se buscaba la entrega de la documentación.

En la causa, el juez también intenta localizar a Mariano Macri, hermano del ex presidente, con la intención de que preste declaración testimonial, a raíz de las revelaciones que aparecen en el libro “Hermano” del periodista Santiago O’Donnell y que podrían ser de interés para la causa. Un detalle es que el hermano del ex presidente demandó al periodista por el contenido del libro, pero el autor ratificó las charlas que mantuvo con el empresario. Ese capítulo también está en la justicia.

El caso conocido como Parques Eólicos investigue si el Gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de parques eólicos. Según los denunciantes, durante 2016, y sin pasar por licitaciones públicas, Sideco Americana -empresa insignia de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador (Mariano Payaslian) y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires” . En un pase de manos, el grupo Macri habrían obtenido una ganancia de más de 40 millones de dólares, sostuvo la denuncia. La venta se hizo a las firmas china Goldwind y a la empresa Genneia.

Entre los inversores también figura el delantero de Boca, Carlos Tévez quien posee el 10% de las acciones de Sideli SA, una de las empresas creadas para realizar el negocio. El resto de las acciones estaban a nombre de la principal compañía de la familia presidencial, Sideco (15%), de Helios Partners (un fondo de inversión) y la sociedad Usir Argentina SA (66%),.

La causa está a la espera de un exhorto librado a España para que la firma Rainbow aporte información sobre la existencia de las sociedad Lares Corporation SPF, radicada en Luxemburgo y que tendría detrás como beneficiario a Gianfranco Macri, otro de los hermanos del ex presidente. Recientemente, el diario francés Le Monde y el consorcio de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Proyect (OCCRP) avanzaron sobre esa hipótesis.

