Según la resolución judicial a la que tuvo acceso Infobae, de Maffioli declaró que Owners “tuvo una participación pequeña de una cuota en Global Collection Services do Brasil, la cual representaba menos del 1% del capital. Esta última empresa había realizado la prueba piloto de Pague Fácil en Brasil, pero la misma había finalizado para enero de 2003, época en la cual tuvo lugar la adquisición. Aseguró que la referida prueba piloto no generó utilidades”. Esto fue confirmado por Sosa, quien agregó que “la sociedad no tenía oficinas ni empleados porque no era una sociedad operativa”.