El Calafate: cacerolazo por la vuelta de las clases presenciales frente a la casa de Cristina Kirchner

Cacerolazo frente a la casa de la vicepresidente en El Calafate (@SEGCan)

Un grupo de padres autoconvocados se manifestó en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, para reclamar por el regreso de las clases presenciales. En primer lugar, este domingo se movilizaron en la puerta de la Gobernación y posteriormente se dirigieron a la residencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner , que se encuentra desde el pasado viernes en esta localidad.

El principal lema del cacerolazo, que fue acompañado por una caravana y el consecuente bocinazo, fue “que abran las escuelas”, ya que el ciclo lectivo se inició el 1º de marzo pero de manera virtual, tal como finalizó en 2020.

La marcha fue convocada por la agrupación Padres Organizados Santa Cruz, que el igual que en varias oportunidades a lo largo del año pasado, viene manifestándose en busca de la reapertura de los colegios. El cacerolazo de este domingo comenzó en la Gobernación, pero luego, a sabiendas de que la vicepresidenta se encuentra pasando el fin de semana en El Calafate, se movió hasta su casa, ubicada a apenas cinco cuadras del lugar donde se inició el reclamo.

“Soy mamá de una niña de 9 años y estamos muy preocupadas porque esta virtualidad se prolongó más de lo esperado y no tenemos respuesta de las autoridades. Estamos con varios padres tratando de que alguien nos responda“ , expresó Silvia, una de las madres que reclama el inicio de las clases presenciales, en declaraciones a FM Dimensión.

“Tengo dos nenas, una está en cuarto y otra en quinto grado. Creo que la mayoría de los padres estamos acá por nuestros hijos. No nos importa otra cosa más que los chicos y que ellos puedan ir a la escuela, porque necesitan ir a la escuela de manera presencial. Hay muchos problemas en las casas, que están sucediendo, de salud mental y de un montón de cuestiones, por eso consideramos que alguien se tiene que expedir y decirnos cuáles van a ser los parámetros para poder volver. Esa respuesta no la estamos encontrando y no sabemos más que hacer ”, dijo por su parte Silvina, en la misma emisora.

Un grupo de padres se autoconvocó en reclamo de la vuelta de las clases presenciales (@SEGCan)

Por último, Carolina afirmó: “Soy la voz de un montón de mamás y papás que no pueden acercarse porque están trabajando, pero están preocupadísimos con la situación que estamos viviendo porque no todos los niños tienen la posibilidad de tener a un adulto responsable en la hora de la virtualidad. Hay muchos niños chiquitos asistiendo a las clases virtuales solos, con la conexión que tenemos en Calafate y lo que eso significa. El planteo va mucho más allá de la virtualidad: no estamos dándole educación a los chicos de esta generación. El estrés que significa estar frente a un celular o de una computadora y que no funciona, que se corta cuando habla la seño, que el compañero empieza a hablar y se queda congelada la imagen... Es imposible. Estamos hablando de educación presencial o nada ”.

El jueves de la semana pasada, la Legislatura local había tratado un proyecto para el retorno a las aulas, presentado por el diputado Juan Manuel Miñones, aunque fue archivado a pesar de que había sido acompañado por los legisladores opositores de Juntos por el Cambio.

Luego, este sábado, la gobernadora Alicia Kirchner había extendido la vigencia del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en toda la provincia a través de un decreto, de la mano con la normativa dictada por el presidente Alberto Fernández.

Seguí leyendo