Diego Santilli levantó el perfil en la provincia de Buenos Aires: entregó patrulleros a intendentes de Juntos por el Cambio

Diego Santilli junto a Julio Garro (Foto: municipalidad de La Plata)

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, empieza a cruzar cada vez más la frontera que separa la Ciudad del territorio de la provincia de Buenos Aires y se muestra activo junto a intendentes opositores en la entrega de patrulleros que quedan fuera de circulación en la Ciudad luego de los tres años de uso. Para evitar el desguace o la subasta de las unidades, el gobierno porteño cerró convenios para que esos móviles sigan operativos en municipios que los precisan dentro de las guardias urbanas, según explicaron desde la Ciudad.

Este viernes, Santilli llegó a Mar del Plata, otro distrito que gobierna Juntos por el Cambio, gobernado por Guillermo Montenegro. También se firmó el acuerdo para la entrega en comodato de cinco unidades móviles durante un período de cinco años. En Mar del Plata, junto al intendente, también recorrió el Parque Industrial, donde visitaron las instalaciones de las empresas Bonano y Gihon.

(prensa municipalidad de General Pueyrredón)

La semana pasada, Santilli estuvo en La Plata y entregó cinco patrulleros. “Con Diego compartimos las mismas ganas de trabajar en la construcción de un futuro mejor. Estamos comprometidos con la seguridad de los vecinos, y este tipo de acciones nos ayudan a potenciar los recursos que tenemos para cuidar a los platenses”, sostuvo el intendente de La Plata, Julio Garro.

Promediando el mes de enero, había hecho lo propio en el distrito de Lanús que gobierna Néstor Grindetti. Otra vez, cinco patrulleros que eran cedidos en comodato a un distrito del PRO.

Sin embargo, desde la vicejefatura porteña también se indicó qué convenios de cooperación se han firmado hasta con el gobierno bonaerense. Por ejemplo, en octubre pasado se acordó el traspaso de 12 destacamentos de seguridad, ubicados en la avenida General Paz que estaban en manos de la Ciudad y ahora los controla la policía bonaerense. La relación entre Santilli y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, es más que óptima.

Ante la consulta de Infobae sobre cómo es el mecanismo para la entrega de patrulleros, desde el entorno del Vicejefe, que también es el ministro de seguridad de la Capital Federal, se detalló que “según reglamentación interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, los patrulleros tienen una vida útil de tres años porque por año recorren 100 mil kilómetros. Entonces cuando pierden vida útil hay dos opciones: desguazarlos y dejarlos fuera de servicio o subastarlo. Subastarlo implica sacarle el blindado, que representa un costo alto para la Ciudad en este contexto. Entonces la alternativa que asomó fue iniciar un proceso de comodato con otras comunas” .

De todas maneras, Santilli prefiere esquivar las discusiones electorales. Elige hablar de gestión y el trabajo en conjunto por la seguridad detrás de los acuerdos de cooperación que viene firmando con diversas comunas bonaerenses. Sin embargo, la continuidad de las recorridas por territorio bonaerense empiezan a ser tema dentro de la dirigencia opositora en vistas a la elección legislativa 2021.

Sin la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, jugando con intensidad en la cancha electoral (empezará a moverse cuando presente su libro “Mi camino”) y con distintos espacios opositores agrupándose para estar en la conversión de listas de las elecciones de medio término, no se descarta la opción Santilli, quien busca mostrarse cerca de los intendentes PRO y a la par arrimar algunos peronistas no kirchneristas al universo de Juntos por el Cambio.

