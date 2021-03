Ganancias: en Diputados invitarán a los ministros Guzmán y Moroni y ampliarán las consultas a las distintas centrales sindicales

Alberto Fernández pidió al Congreso tratar en forma urgente el proyecto de ley de Ganancias

Tras la tensión generada el lunes 1 de marzo por el fuerte discurso de Alberto Fernández, y la declaración en audiencia judicial de Cristina Fernández de Kirchner ayer, el Congreso se apresta a iniciar el tratamiento y debate del proyecto de ley para modificar el impuesto a las Ganancias y fijar el piso en $ 150.000 de manera de beneficiar a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados. El oficialismo buscará darle el más alto nivel político y recuperar la agenda con las exposiciones del ministro de Economía, Martín Guzmán; el de Trabajo, Claudio Moroni y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Las comisiones que serán convocadas para dar tratamiento al proyecto de ley que lleva la firma de Sergio Massa y acompañaron decenas de diputados del Frente de Todos, serán la de Economía que preside Carlos Heller y la de Legislación del Trabajo que preside la diputada de origen sindical Vanesa Siley. Aún no se fijó día y horario pero el presidente de la Cámara cursó nota al diputado Heller para que invite a los funcionarios nacionales y también representantes de organizaciones sindicales y empresariales. Entre otros sectores, la Unión Industrial Argentina solicitó participar de la ronda de consultas.

Las reuniones de comisión por ahora serán informativas, sean en forma presencial, remotas o mixtas, ya que en la cámara baja debe discutirse el protocolo de funcionamiento. Hay consenso general para que el trabajo parlamentario tenga la mayor presencialidad posible, como ocurre desde fin del año pasado, y que se autorice a conectarse vía internet a quienes tengan dificultades para desplazarse o integren los grupos de riesgo por edad, embarazo o enfermedades preexistentes. En Juntos por el Cambio hay diferentes criterios, la oposición pidió el año pasado retomar la actividad presencial y exigen que de esa manera se traten los temas que requieran mayor debate o en los que no haya acuerdo. Ganancias sería uno de ellos no porque no lo apoyen sino porque hay reclamos para modificar el texto de Massa.

Sergio Massa recibió a representantes de los gremios que integran la CGT y prometió ampliar las eximiciones para Ganancias

En la oficina del Presidente de Diputados definieron ampliar la agenda de consultas. La semana pasada una docena de grandes sindicalistas que integran la CGT, con Héctor Daer y Carlos Acuña a la cabeza, se reunieron con Massa en el Salón Delia Parodi y presentaron una lista de propuestas para agregar beneficios y deducciones al proyecto de ley. Lo mismo había pedido la docena de diputados del Frente de Todos de origen sindical días atrás. La lista incluye el aguinaldo, horas extras, premios y viáticos como ítems a ser excluidos del pago del impuesto y gastos de guardería, educación y concubino y concubina para ser deducidos. Si bien el oficialismo requiere información sobre el impacto que significaría en la recaudación, en principio Massa prometió sumar los pedidos.

La semana próxima seguirá esa ronda con otra lista de sindicalistas. Para el martes a las 11 fueron citados a audiencia con Massa el titular de Camioneros, Pablo Moyano; el de Smata, Mario Manrique; y el de Canillitas, Omar Plaini. La lista la completan Raúl Durdo (SOMU, Marítimos); Sergio Sánchez (Peajes); Daniel Ricci (FEDUM); Miguel Díaz (UDOCBA); Diego Corvalán (SUPA); Juan Carlos Moreyra (Ceramistas); Pablo Flores (AFIP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Alberto Wehbe (Obreros del vidrio); Pablo Palacio (Recibidores de Granos, URGARA); Jorge Frías (Aceiteros); Miguel Angel Soto (Peones de Taxi); Daniel Amarante (Guincheros); Claudio Burgos (Trabajadores de la Industria del Hierro); Leonardo Fabre (APOPS); José Minaberrigaray (SETIA, Textiles); Gabriel Suárez (Luz y Fuerza de Córdoba); Carlos Zolezzi (Telefónicos); Ricardo Cirielli (Tecnicos Aeronáuticos) y Eduardo Alvarez (Aguas y Gaseosas). Esta vez habrá dos mujeres representantes sindicales: Graciela Aleña (Viales) y Cristina Jerónimo (Empleados del Vidrio).

Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto

El miércoles será en cambio el turno de otros gremios, los que integran la Corriente Federal que integra Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria y, entre otros, gremios como SITRAJU (judiciales) y SADOP (docentes particulares).

Si bien casi todo el arco opositor ya adelantó su apoyo, en Juntos por el Cambio anticiparon que solicitarán el mismo alivio fiscal para los Autónomos, fijar una escala futura y hasta hay quienes quieren discutir si los jubilados que ganan $ 150.000 deben o no pagar Ganancias. Muchos diputados piden un aporte a los jueces que aún no pagan (sólo unos 200 nuevos magistrados tributan), en línea con lo manifestado el lunes en la Asamblea Legislativa por Alberto Fernández. Por otra parte, podría tratarse en paralelo un proyecto de ley para modificar el Monotributo.





SEGUIR LEYENDO: