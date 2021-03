Alberto Fernández respaldó el ataque de Cristina Kirchner a la Justicia: “Todo lo que dijo es verdad”

Declaraciones de Alberto Fernández

”No la pueden tratar de mentirosa porque todo lo que dijo es verdad ”. Con esa frase el presidente Alberto Fernández respaldó la exposición que realizó Cristina Kirchner en una audiencia por la causa dólar futuro en donde apuntó con fuertes términos contra el Poder Judicial.

“Yo no estaba en buenos términos con Cristina cuando ya planteaba que lo que estaba pasando en la Justicia era escandaloso y lo sigo creyendo. Me parece que ha llegado el momento de revisar lo que sucede en la Justicia y hay dos casos paradigmáticos: dólar futuro y pacto con Irán. Es incomprensible que estén las causas abiertas, hace dos años están para ir a juicio oral, pero nunca empieza por la debilidad de la imputación”, aseguró Fernández en diálogo con el canal C5N luego de un acto que encabezó en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

En esa línea, opinó que “uno puede estar en desacuerdo con esa medida política, pero eso no es un delito, puede estar en desacuerdo con que en el ministerio de Salud se haya vacunado gente, pero no es un delito, el delito de adelantarse en la fila no existe, puede haber una crítica ética, moral y un cuestionamiento político, pero convertir cualquier acción en un delito hay que pararlo, la política debe dejar de judicializarse y la justicia debe dejar de politizarse”.

“Esto es parte de la construcción que no son, muchos trabajan en ese sentido. Lo que siento es que tenemos que decirlo, yo no he sido un perseguido por la Justicia, pero he visto a mucha gente que fue perseguida injustamente, y lo pido en todos los casos, no lo pido para alguien en especial, pido que la Justicia funcione bien en todos los casos”, detalló Fernández.

En ese sentido, el presidente resaltó que “el mal funcionamiento de la Justicia se ve cuando uno quiere adoptar un chico, cuando hace una demanda por daños y perjuicios, cuando una quiebra tarda 20 años en declararse, cuando los femicidios están preanunciados y ningún fiscal y ningún juez los evita”.

Por otro lado, el jefe de Estado reiteró que el control cruzado sobre los jueces debe ser ejercido por el Congreso de la Nación. “ Yo les pedí que tomen cartas en el asunto y que investiguen cómo funciona la Justicia ”, contestó. Y continuó: “Antes de ser candidato a nada, yo planteaba lo que pasaba en la Justicia; no quiero sentir que lo que enseño a mis alumnos es una mentira. Creo en el Estado de Derecho, en los principios de la Justicia. No creo en las detenciones preventivas arbitrarias, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y creo que hay un montón de causas que se impulsaron con fines políticos”.

Cristina Kirchner sobre los jueces: "Ustedes son los responsables de lo que pasa"

La vicepresidenta participó ayer de una audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación en donde se expresó en duros términos contra los integrantes del tribunal y contra el Poder Judicial en general.

La ex jefa de Estado aseguró que los jueces contribuyeron a que Mauricio Macri ganara las elecciones y eso los hace responsables por las medidas económicas desacertadas que se adoptaron durante la gestión de Cambiemos. Dijo, demás, que el sistema judicial “está podrido”.

El lunes, con su intervención ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández renovó la presión ante la Justicia y anunció una serie de proyectos para reformarla y crear un nuevo tribunal que le quite poder la Corte Suprema.

Sus palabras fueron rápidamente recogidas por legisladores del Frente de Todos que anunciaron que están trabajando en la creación de una comisión bicameral para investigar e interrogar jueces. En ese sentido, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, intentó desactivar la polémica y planteó que la comisión no tendrá la potestad de remover o sancionar jueces.

