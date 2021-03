Dólar futuro: la fiscalía pidió que se rechace el pedido de Cristina Kirchner y del resto de los acusados y que el caso vaya a juicio oral

Raúl Pleé (Guille Llamos)

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé solicitó hoy que sean rechazados los pedidos de sobreseimiento formulados por todos los acusados del expediente conocido como “Dólar Futuro” y reclamó que se lleve adelante el juicio oral y público tras considerar que la pericia técnica que determinó que con aquella operatoria no se afectaron las arcas del Estado no es una “prueba exclusiva ni excluyente”.

El representante del Ministerio Público fue el último en exponer en la audiencia realizada ante la Cámara Federal de Casación Penal, que había iniciado pasadas las 10.30 con la exposición de la vicepresidenta Cristina Kirchner y en donde también hablaron el gobernador Axel Kicillof, el titular del BCRA Miguel Pesce y el ex titular de la ANSeS Alejandro Vanoli.

“La pericia no es exclusiva prueba ni excluyente del resto de las pruebas” y “los peritos no son los que deciden sobre la suerte de un proceso”, fueron algunas de las frases de Pleé en la breve exposición en la que solicitó que el peritaje y sus autores sean presentados en el juicio oral de modo de poder confrontarlos con la acusación del Ministerio Público.

El fiscal comenzó su exposición -que se desarrolló vía Zoom, como las demás- asegurando que no están dadas las condiciones fijadas por el artículo 361 del Código Penal para dictar sobreseimientos en la etapa preliminar del juicio oral: que el imputado obró en estado de inimputabilidad, que exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal o el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna.

En su intervención, el fiscal Pleé intentó también responder a las afirmaciones realizadas por algunos de los imputados, como la propia vicepresidenta, que sostuvo que no hubo ningún amigo de su Gobierno que se hubiera beneficiado con la contratación de dólar futuro, pero que que sí lo hicieron los miembros de la gestión de Mauricio Macri. “No interesa quién es el beneficiado con una malversación de caudales. También habría que ver si no estamos en un tipo penal en grado de tentativa”, afirmó el fiscal.

Pleé también dijo que habían sido malinterpretada la postura del Tribunal Oral Federal 1 cuando decidió, por dos votos a uno, no hacer lugar a los planteos de sobreseimiento porque no lo habían solicitado todas las partes. Es que en aquel momento fueron Cristina Kirchner y Axel Kicillof los que no habían presentado la solicitud del resto de los acusados y el propio gobernador bonaerense se quejó de eso. Pleé afirmó que la parte a la que el fiscal había aludido era, precisamente, la del Ministerio Público que no había acompañado el pedido de sobreseimiento.

Sobre el final de la audiencia, cerca de las 13.50, Pleé reclamó que se haga el juicio oral y público, sostuvo que si el caso es “tan sencillo” podría bastar con que se escuche a los peritos y se los confronte en un plazo razonable y pidió que “sean rechazados” todos los planteos de las defensas.

Instantes después, el juez Daniel Petrone, presidente de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, dio por finalizada la audiencia: ahora el tribunal se dedicará a deliberar para luego definir si se hace o no el juicio oral. El plazo para dar una respuesta son 20 días, aunque podría concretarse antes.

