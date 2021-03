Diego Santilli habló sobre el reparto de dosis: “Estamos preparados para vacunar a 20 mil personas por día, pero hay que tener vacunas”

Diego Santilli, cicejefe de Gobierno porteño

El reparto de vacunas abrió un nuevo foco de conflicto entre CABA y el gobierno nacional. El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, volvió a cuestionar el criterio utilizado por el Ministerio de Salud de la Nación para distribuir las dosis y aseguró que el distrito está preparado para vacunar 20 mil personas por día, pero hay que tener las vacunas.

Santilli explicó que la Ciudad recibe una cierta cantidad de vacunas en función de lo que la Nación le va llegando. Sin embargo, advirtió que esa cantidad es menor al porcentaje necesario para los dos sectores que hoy son prioritarios: trabajadores de la salud y adultos mayores.

“El problema tiene que ver con un sistema de salud diseñado hace más de 70 años que era de la periferia hacia la salud. La atención de la salud estaba afuera de la ciudad pero venía a atenderse a la ciudad. Por eso la ciudad tiene 34 hospitales públicos, 46 centros de salud. Pero también tiene los sanatorios de las prepagas, de las obras sociales. Por eso tenemos una sobre representación de trabajadores de la salud y con todo lo que eso implica”, explicó.

La Ciudad está vacunando a personal de salud y a adultos mayores de 80

En tal sentido, Santilli profundizó y remarcó que la Capital Federal tiene 150 mil adultos mayores de 80 y 250 mil mayores de 70 años, por lo que se debió limitar las etapas para poder cumplir con los dos sectores. Por eso, la vacuna china que es para menores de 60, se destinó a trabajadores de la salud, que en su gran mayoría son menores de esa edad.

Respecto a la posibilidad de vacunar a 4 millones de personas por mes, el vicejefe de gobierno afirmó que “estamos preparados para eso, pero insistió en la necesidad de contar con las vacunas para poder avanzar con el plan.

“Estamos preparados para vacunar 20 mil personas por día. Estamos preparándonos para llegar a 1.200.000 personas en 45 días. Pero hay que tener las vacunas. Si tuviéramos un millón y medio de vacunas nosotros en 45 días vacunamos a todos”, concluyó.

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

Con relación a este cuestionamiento, el jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, señaló: “ No entiendo mucho la queja, se está trabajando muy bien, de manera coordinada, todo el tiempo ”. “Tengo una muy buena relación con (el ministro de Salud porteño, Fernán) Quirós, me parece que no tiene mucho sentido lo que plantea, aparte no forma parte de los acuerdos a los que llegó. No se si lo hace por un motivo político ”, agregó en radio La Red.

Ayer por la mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, planteó su disconformidad con el reparto que hace el gobierno nacional de las vacunas contra el coronavirus que llegan al país. De manera puntual, señaló que el criterio utilizado no tiene en consideración la cantidad de personal de salud y el alto índice de mayores de 60 años que viven en la ciudad de Buenos Aires.

La queja llegó al Ministerio de Salud de la Nación. Las declaraciones del funcionario porteño no cayeron bien. Desde la cartera ahora conducida por Carla Vizzotti afirman que se aplican criterios de equidad y federalismo sobre la base poblacional. Según fuentes de esa cartera, “así como a ningún argentino le faltó un respirador, tampoco le van a faltar vacunas”.

Hasta el momento del componente 1 de Sputnik V ya se aplicaron 77.416 vacunas, mientras que del componente 2 se aplicaron 32.585. Del componente 1 de AstraZeneca para adultos mayores, hasta hoy se han aplicado 32.393. Además, en el personal de salud se inoculó a 77.416 personas con el componente 1, y 32.585 que también tienen el componente 2; es decir, 110.001 vacunas en total.

