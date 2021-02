Santiago Cafiero dio negativo en el test por coronavirus pero igualmente no estará en la apertura de sesiones del Congreso

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no se contagió de coronavirus

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó este sábado que dio negativo su test de coronavirus y no presenta síntomas, tras haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien contrajo COVID-19 y se mantiene en aislamiento.

“Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien” , comunicó Cafiero en sus redes sociales. Al dar la noticia, también agregó que “siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso” . “Para cuidarnos y cuidar a los demás, sigamos respetando las medidas de prevención”, finalizó su mensaje.

Cafiero tuvo que aislarse ayer por haber compartido actividades junto a Vizzotti, quien dio positivo de coronavirus al testearse junto al resto del Gabinete, como requisito para asistir a la Asamblea Legislativa. Habían estado juntos en el auto que los trasladó a Ezeiza a recibir las primeras dosis de la vacuna china.

Cafiero y Vizzotti estuvieron juntos al recibir las vacunas chinas

El funcionario dispuso que todos los ministros y secretarios que asistirán al acto de apertura de sesiones ordinarias el próximo lunes debían hisoparse, para evitar un contagio masivo en el acto que tendrá lugar en el Congreso Nacional. Ayer por la tarde, los altos mandos del Gobierno desfilaron por el Patio de las Palmeras en dirección al Salón de Pueblos Originarios para realizarse el test. Todos salían con los ojos llorosos por el impacto del hisopo. La ministra Vizzotti se hisopó poco antes de las 15.

Menos de dos horas después, trascendía que el resultado del test de la titular de la cartera sanitaria le había dado positivo. De inmediato, además de aislarse, la flamante ministra y los funcionarios de Jefatura de Gabinete comenzaron a repasar quiénes fueron contactos estrechos de Vizzotti en las últimas 48 horas. Llegaron a la conclusión de que calificaban como tales Cafiero, su vocero y el chofer, quienes viajaron en auto junto a la ministra rumbo a Ezeiza anoche para recibir la primera carga de dosis de la vacuna china Sinopharm.

El canciller Felipe Solá, el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y el embajador de China también estuvieron en la actividad, pero no son considerados contactos estrechos porque mantuvieron la distancia social, con uso de barbijos, al aire libre. Ni el presidente Alberto Fernández ni su comitiva estuvieron en contacto con la ministra, por lo que no deberán aislarse.

Santiago Cafiero y Carla Vizzotti recibieron el cargamento en persona

De todos modos, Solá también se realizó la prueba, al igual que los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de la Mujer y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo; de Vivienda, Jorge Ferraresi; y de Cultura, Tristán Bauer.

Lo propio hicieron la presidenta de Radio Nacional y TV Pública, Rosario Lufrano; la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Al terminar el trámite sanitario, los funcionarios se reservaban los comentarios. Hasta el momento, Cafiero y Vizzotti son los únicos ministros que no podrán asistir a la Asamblea Legislativa.

El Congreso de la Nación (Nicolás Stulberg)

El operativo de hisopado fue organizado por la Secretaría de Presidencia, a través del área de Protocolo y Ceremonial. El test para todos los presentes en la ceremonia de la apertura de sesiones ordinarias es un requisito que se planteó desde la Presidencia del Senado, que preside Cristina Kirchner, en diálogo con Presidencia.

Se prevé que para el lunes la lista de invitados será muy reducida, a modo de prevención.

Seguí leyendo: