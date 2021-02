Ricardo López Murphy: “El Gobierno usa al Estado como botín para darse lujos y lograr privilegios”

Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía y referente del frente Republicanos Unidos (Matías Baglietto)

Tras varios meses de ausencia en los medios, Ricardo López Murphy reapareció y criticó con dureza al Gobierno, al considerar que “usan al Estado como botín para darse lujos y lograr privilegios”.

El dirigente de Republicanos Unidos se sumó así a las múltiples reclamos que la oposición realizó en los últimos días a la administración de Alberto Fernández, a raíz del escándalo desatado por las vacunaciones irregulares. “Probablemente el vacunatorio VIP haya puesto frente a la población la oligarquía que nos gobierna, que se vacuna a sí misma y desconoce los principios de nuestro pacto constitucional, cuya columna vertebral es la igualdad ante la ley” , expresó López Murphy, en declaraciones a FM Milenium.

“En Argentina nos vemos humillados permanentemente por las conductas de nuestros gobernantes, que generan desconfianza en un clima de vida o muerte. La oligarquía que nos gobierna no es consciente de dónde está el mal y dónde está el bien, por eso creen que es una payasada”, agregó el ex ministro de Economía, en alusión a los dichos de Alberto Fernández, que desde México había apuntado a los medios de comunicación y a la Justicia. “Estoy indignado con los dichos del Presidente acerca de la vacunación VIP. Decir que es una payasada... Él es abogado y penalista. Sabe mejor que yo acerca del Código Penal y de la Ley de Ética Pública. Sabe perfectamente que la han violado. La República requiere igualdad ante la ley”, añadió al respecto.

“La dirigencia ve el Gobierno como un botín para darse lujos que de otra manera no podrían. Y lo demuestra el Gobierno de Catamarca. Importar un avión de 10 millones de dólares en una provincia quebrada es una burla a la sociedad argentina. Hay dos formas de resolver la inmoralidad. La primera es cumplir el protocolo del 23 de diciembre del año pasado, que es el que ordena el procedimiento de vacunación. Está bien hecho, no pueden hacer lo que hicieron. Segundo, hay que publicar las listas, caiga quien caiga. Se deben tomar medidas con los que han mentido, no alcanza con pedir disculpas, hay que pedirles la renuncia”, concluyó López Murphy en declaraciones radiales.

"Hay que publicar las listas, caiga quien caiga", reclamó López Murphy con respecto a las vacunaciones irregulares que llevó a cabo el ministerio de Salud (Franco Fafasuli)

Por otra parte, el ex Ministro celebró la condena de 12 años que recibió ayer Lázaro Báez por la causa conocida como “la ruta del dinero K” y remarcó: “Báez era empleado de los Kirchner en el banco, monotributista y se convirtió en uno de los hombres más ricos del país”.

Asimismo, López Murphy analizó el presente económico y aseguró que está “lleno de esperanza”. “Nunca tuvimos los precios externos que tenemos. Los precios son mejores que los de la primera década del siglo, mejores que entre el 2011 y 2013. La soja ha subido 70%, tenemos más reservas cupríferas y no las explotamos. Tenemos un globo de gas y vamos a traer un barco gasificador. Las circunstancias no son adversas. Si evitamos que nos gobierne gente incapaz y con vicios, las oportunidades que enfrenta el país son formidables”, afirmó.

Por último, se refirió a las elecciones legislativas de este año: “Allí se pueden expresar los matices. Nosotros desde Republicanos Unidos vamos a ir por las nuestras en las legislativas excepto donde se elijan senadores, para no darle ningún senador a esta gente. Y en el 23 habrá que converger a una gran coalición, capaz de darle a la Argentina un gobierno distinto y sobre todo poder reconstruir una esperanza en los jóvenes”.

En esa dirección, a fines del año pasado los partidos Libertario, Mejorar, Recrear y Unidos oficializaron un acuerdo electoral de cara a los comicios de 2021. El frente Republicanos Unidos, de orientación liberal, incluye a dirigentes como López Murphy, el ex Secretario de Cultura y Medios de Comunicación, Darío Lopérfido, y el economista Miguel Boggiano, entre otros.