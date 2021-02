Graciela Fernández Meijide sacó turno y recibió la vacuna contra el coronavirus

Con la ayuda de su hija, Graciela Fernández Meijide obtuvo su turno a través del trámite digital del gobierno porteño.

Al igual que otros miles de adultos mayores, Graciela Fernández Meijide concurrió a uno de los centros de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Su imagen se viralizó en las redes sociales, en medio del escándalo por el “vacunatorio VIP” que involucra al ex ministro de Salud, Ginés González García, y dirigentes políticos y amistades del sanitarista que se inmunizaron a través de pedidos informales.

“Tenía turno a las 9 y a esa hora me vacunaron. Antes había otras personas. Después nos iban pidiendo que esperáramos 1/2 h por si había reacciones negativas. Cómo no tuve, me habré ido a las 9:35, más o menos”, contó a Infobae la ex ministra de Desarrollo Social y referente de derechos humanos.

Meijide, de 89 años, explicó que consiguió turno a través de la página web que abrió el gobierno porteño para que se inscriban adultos mayores de 80 años. Tuvo ayuda de su hija, que pudo efectuar el trámite en los canales oficiales establecidos y que fueron blanco de críticas por las demoras y fallas del sistema ante la alta demanda de pedidos.

La noche anterior, la ex dirigente del gobierno de la Alianza y el Frepaso permaneció “ansiosa” ante la asignación del turno. En el centro de vacunación no hubo inconvenientes y todo se desarrolló de manera rápida.

“Puntual, prolijo y amable ”, fueron las palabras elegidas por Meijide. “Estoy un poco cansada, tal vez por el efecto vacuna”, relató esta mañana.

En declaraciones radiales, Meijide se mostró contrariada por la trama del escándalo detrás de los “vacunados VIP” que reveló el periodista Horacio Verbitsky, uno de los amigos de Ginés González García y privilegiados que recibieron la inmunización de manera paralela, mediante contactos informales.

“Me fastidió, no te puedo decir que me sorprendió, pero me sigue descorazonando, porque yo aspiro a que haya más seriedad en el gobierno con cosas tan importantes”, comentó la ex frepasista.

“El manejo del ‘perokirchnerismo’ es así, ventajero, creer que el poder le autoriza a mucho más que sus obligaciones”, concluyó.

(Foto: @eracucu)

La vacunación de adultos mayores que residen en geriátricos y aquellos que superan los 80 años comenzó el viernes pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Unas 4.656 personas fueron inmunizadas ayer en el inicio de la segunda etapa del Plan de Vacunación contra el coronavirus, se informó oficialmente.

El operativo de vacunación tiene fijados 29 centros públicos especialmente acondicionados, los cuales se encuentran ubicados en clubes, edificios de gobierno y centros culturales, distribuidos de manera estratégica a lo largo del territorio porteño. El horario establecido oscilará de lunes a viernes de 8 a 17 y tendrán más de 2 mil personas trabajando. Adicionalmente, también se dispusieron 7 puntos de vacunación en centros privados.

Los turnos de vacunación se habilitaron el viernes pasado y, hasta la madrugada del sábado, se habían asignado 40.000 vacunas. Luego se abrió un nuevo empadronamiento para incentivar la inscripción.

El total de los turnos fue entregado el viernes y las personas se vacunarán durante un período de ocho días. Según un comunicado del gobierno porteño, “cuando el Gobierno nacional entregue una nueva provisión de vacunas se entregarán los turnos para aplicarlas”.

”Mientras, las personas pueden empadronarse mediante un formulario con sus datos a través del 147 o en la web: buenosaires.gob.ar/vacunacovid. Ya hay 60.000 empadronados”, añadió.

