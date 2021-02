Alberto Fernández habló del vacunatorio VIP: “Lo sucedido en el Ministerio de Salud no puede avalarse”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. (EFE)

El presidente Alberto Fernández se refirió este domingo a lo sucedido con el escándalo del “Vacunatorio VIP”, que le costó el puesto al ex ministro de Salud, Ginés González García, obligado a renunciar en la tarde del viernes luego de que conocerse que se había vacunado gente cercana a él en la sede donde funciona la cartera sanitaria.

“Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse” , explicó Fernández es una serie de mensajes que publicó en sus redes sociales.

El Presidente explicó que “aun cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas (por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas”, no puede “dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder”.

El ex ministro de Salud, Ginés González García (JULIETA FERRARIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

Se refirió así a la lista de empresarios, médicos, políticos amigos y familiares del ex ministro que fueron vacunados con dosis de la Sputnik V y quedaron en el foco del conflicto. Como consecuencia del escándalo que se desató, el Jefe de Estado decidió nombrar en el cargo a Carla Vizzotti, quien hasta el viernes era la titular de la Secretaría de Acceso a la Saludy que ayer juró como nueva ministra.

“Le he encomendado a Carla Vizzotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse”, explicó en el hilo de tuits publicado en la tarde de este domingo.

Además, explicó que “en Argentina más de 700 mil personas han recibido dosis de la vacuna” y “más de 400 mil personas ya recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse”. En ese sentido, consideró que “el ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas”.

La flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti

Fernández también hizo una referencia al ex ministro y destacó su gestión durante el primer año y medio de gestión. “Guardo por Ginés González García mi sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima”, indicó.

Por último, señaló que “es propósito del gobierno nacional hacer que las vacunas adquiridas lleguen en tiempo y forma cuanto antes para suministrarlas a cada habitante de esta Patria” y destacó: “Allí estuvieron, están y estarán puestos todos nuestros esfuerzos”.

Más temprano, en declaraciones al diario Página 12, el mandatario había contado que le dolió pedirle la renuncia a Ginés González García, pero reconoció que “lo que hizo es imperdonable”. “La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, agregó.

Alberto Fernández junto a Ginés González García y su reemplazante en el cargo, Carla Vizzotti (NA)

“Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan estos privilegios”, consideró Fernández, dejando a la luz su fastidio con el accionar de su ex ministro.

Seguí leyendo