Un amigo de Cristina Kirchner, el fotógrafo del Presidente, periodistas y dosis a domicilio: las nuevas revelaciones del vacunatorio VIP

Jorge Devoto (izquierda) junto a Cristina Kirchner y el Chino Navarro

El gobierno nacional difundió una primera lista con algunos de los integrantes del vacunatorio VIP que salió a la luz la semana pasada y el escándalo no para de crecer. Si bien muchos nombres ya habían salido a la luz, en la nómina aparecen nuevas personas que agudizan el problema y dan muestra de una cadena de favores difícil de explicar por parte del Ministerio de Salud que comandaba Ginés González García.

Uno de los nombres que llamó más la atención fue el de Jorge Héctor “Topo” Devoto, amigo personal de Cristina Kirchner y ex ladero de Néstor Kirchner desde sus tiempos como gobernador en Santa Cruz . De hecho, Devoto es quien realizó una película sobre el ex presidente y además forjó un fuerte vínculo con Florencia Kirchner, a quien acompañó en Cuba mientras estudiaba cine.

El “Topo” es un publicista que actualmente no tiene cargos en ningún gobierno. Por eso se infiere que fue beneficiado con la inmunización simplemente por ser un allegado muy cercano a la Vicepresidenta.

Otro punto cuestionable es la presencia de Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González y sus hijos Juliana y María Eva. En este caso hay un dato más que recrudece la polémica: todos fueron inoculados en su casa, confirmaron a Infobae. Es decir, les enviaron las vacunas . Todos los demás de la lista, al menos hasta lo que se sabe, se acercaron al Posadas o al Ministerio de Salud. También aparece el secretario privado del ex presidente, Carlos Mao, pero él no habría sido vacunado en su casa.

Eduardo Duhalde, uno de los beneficiados junto a su familia (@alferdez)

También aparecen dos periodistas. Uno ya se sabía y fue quien destapó el escándalo, Horacio Verbitsky. El otro es Gabriel Michi, cuya presencia en la lista también es muy difícil de explicar. A pesar de esto, el periodista hizo un descargo en su cuenta de Facebook.

“Como periodista de temas internacionales, en C5N teníamos previsto que yo viaje con un camarógrafo a Manaos, BRASIL, el próximo 27 de febrero”, comenzó Michi. Y agregó: “Comencé a averiguar si había chances de vacunarse antes de viajar, ya que soy persona de riesgo (tengo 53 años y algunas complicaciones de salud como la hipertensión) y dado que tengo amigos dentro del Hospital Posadas, consulté por nuestra condición de trabajadores esenciales y la respuesta fue un rotundo “no”. Comenté mi situación y la inminencia del viaje, y también la importancia de vacunarnos para no traer esa cepa del virus a la Argentina. Pero me aclararon que sólo se estaba vacunando a personal de salud. A los pocos días, recibí el llamado de un conocido de muchos años y me dijo que había quedado una dosis sin poder aplicar en el Hospital y que si estaba cerca me la podrían inyectar a mí. Así que la aplicaron. Y fue tan imprevisto y sorpresivo todo que ni siquiera hubo oportunidad de que se vacune el camarógrafo que iba a viajar conmigo a Manaos”.

”Por último quiero expresar que en mi caso no recurrí a ningún contacto en el Ministerio de Salud ni intenté ningún tráfico de influencias con miembros del Poder Ejecutivo, ni nacional ni provincial. Fue una gestión a través de un amigo, quien fuera fuente mía por años. Por todo eso, pido disculpas si sienten que pude haber abusado de una situación de privilegio. No fue la intención. La intención fue poder protegernos para cubrir una función periodística con importancia y relevancia frente a la sociedad. Y ante el peligro de traer esa peligrosa cepa a la Argentina”, completó.

El descargo de Gabriel Michi

También hubo fuertes cuestionamientos a la presencia del fotógrafo de Alberto Fernández, Esteban Collazo, y del secretario privado del jefe de Estado, Nicolás Ritacco.

Además de estas personas, en la lista aparecen varios funcionarios y dirigentes históricos de la política como también empleados de la Casa Rosada y de ministerios. Muchos de ellos son personal estratégico y que rodean al Presidente o importantes ministros pero que el Gobierno no informó que fueron inoculados. De ahí las críticas.

Entre ellos están Alberto Fernández; el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; el subsecretario de la misma área, Marcelo Martín; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el embajador en Paraguay y ex gobernador de Chaco, Oscar Domingo Peppo, el embajador en Brasil, Daniel Scioli.

Además de Guzmán, hay varios funcionarios del ministerio de Economía que forman parte de la lista. Está el secretario privado del ministro, Pablo Salinas, Vera Voskayan, que forma parte de la secretaría de Guzmán, Maia Colodenco, que es funcionaria del ministerio y Melina Mallamace, jefa de Gabinete de la misma cartera. También Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas, Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI.

Según pudo saber Infobae, Guzmán y su equipo se vacunaron con el consentimiento de Alberto Fernández, ya que el ministro de Economía tiene que encabezar una gira por Estados Unidos, Europa y Asia, y frente a un posible contagio de algunos de sus acompañantes, retrasaría las negociaciones a las que debe asistir.