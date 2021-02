CristinaCumple: el video con imágenes de archivo y una canción de Virus que La Cámpora le dedicó a la vicepresidenta por su cumpleaños

El saludo de La Cámpora a la vicepreidenta Cristina Kirchner por su cumpleaños.

Con el hashtag #CristinaCumple, funcionarios y dirigentes políticos saludaron a través de las redes sociales a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de su cumpleaños número 68. En el marco de la acción virtual, la agrupación La Cámpora difundió un video con imágenes de archivo en el que se incluyen momentos poco conocidos de su carrera política desde su primera asunción como diputada provincial en 1989.

La secuencia, que dura 4 minutos 22 segundos, realiza un rápido repaso sobre distintas declaraciones públicas y hechos del recorrido de la ex mandataria como dirigente política. Está musicalizada con una versión instrumental de la canción “Una luna de miel en la mano”, del grupo Virus.

“ Cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas, intervencionistas o comunistas, y no nos pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Que nadie se engañe: el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos , para que nadie se anime hacer lo que tiene que hacer u tenga el miedo de firmar, proponer decidir o autorizar. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupen sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”, es una de las primeras frases escogidas de la ex presidenta por La Cámpora en el video.

En sintonía con otras producciones, en el video aparecen declaraciones sobre los temas más recurrentes de la agenda kirchnerista como la militancia, el rol de los medios de comunicación, la persecución judicial y la confrontación con los “grupos concentrados” y el poder económico.

“Yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas, y pienso que lo voy a poder hacer. Y yo pienso que si no las puedo cambiar me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa”, dice la actual titular del Senado en una antigua entrevista televisiva. “Es difícil, son implacables cuando se encuentran con alguien no puede ser comprado porque hay muchas maneras de comprar y seducir torpes. En definitiva: torpes. Porque yo creo que no hay mejor patrimonio ni mejor historia para un dirigente político que ser reconocido por su gente”, define en otro pasaje.

“Fuerza, que ya lo vamos a lograr. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Claro que sí”, cierra el mensaje de la ex presidenta en tono de promesa.

Cristina Kirchner nació el 19 de febrero de 1953 en la ciudad de La Plata. Ocupó la Presidencia en dos periodos (2007-2011 y 2011-2015) y transita su tercer gobierno desde el rol de Vicepresidente. También fue electa por los cargos como diputada provincial por la provincia de Santa Cruz entre 1989 y 1995 y diputada y senadora nacional por Santa Cruz (1995-2007) y Buenos Aires (2017-2019).

Desde las redes sociales, dirigentes de La Cámpora y del oficialismo celebraron con la líder del justicialismo el natalicio mediante el hashtag #CristinaCumple.

“Tu militancia, tu compromiso, tu lucha y tu amor hacia el pueblo nos motivan a seguir trabajando por una Argentina más justa, una Argentina para todos y para todas”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro.

El tuit con el video de difusión de La Cámpora.

De la misma forma, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, manifestó: “Hoy cumple años la compañera que siempre estuvo a la altura. Su visión estratégica fue, es y será fundamental para la consolidación de un proyecto político nacional y popular. Si ella nunca bajó los brazos, entonces nosotrxs tampoco. ¡Felicidades!”.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, agradeció a Cristina Fernández su “entrega, dedicación y amor para el pueblo argentino” tras remarcar: “Es un orgullo seguir tu ejemplo gigante”.

A su turno, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se pronunció en el mismo sentido: “Agradecer y agradecer, que un día como hoy en nuestro país, en la ciudad de La Plata, haya nacido ella, mujer coraje”.

Con el mismo tono también acompañó el saludo el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, le agradeció “el coraje, la entrega, las convicciones y el amor por el pueblo, siempre”.

Con puntualidad, a las 00 horas del viernes, el bloque oficialista del Frente de Todos publicó en su cuenta de Twitter: “Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera, es muy difícil. Lo que yo elegí es quiénes quiero que me quieran, siendo el pueblo, los trabajadores y los jóvenes. Y eso nunca es gratis”.

