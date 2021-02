La increíble defensa de Romina Picolotti desde Miami: “Me acusan de comer bifes de chorizo y yo soy vegetariana”

Romina Picolotti en el inicio del juicio oral

Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, comenzó hoy a ser juzgada por presunta administración fraudulenta por haber utilizado fondos públicos para gastos personales o haberlos avalado, entre ellos comidas, compra de bombones y viajes para familiares y amigos, y negó las imputaciones que se le leyeron.

“Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación”, sostuvo la ex funcionaria al declarar ante el Tribunal Oral Federal 6 desde los Estados Unidos, desde donde sigue el proceso por videoconferencia por la pandemia del coronavirus. “Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”, dijo Picolotti en su declaración. La ex

Noticia en desarrollo