Elisa Carrió: “Estoy dispuesta a ser candidata a gobernadora”

Elisa Carrió no descarta en presentarse como canidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires

A pesar de que ya había anunciado su candidatura a diputada, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que también está dispuesta a ser candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires para evitar un avance del poder kirchnerista en ese distrito y que se consagre la impunidad de la corrupción K.

“Estoy dispuesta a ser candidata a gobernadora”, dijo Lilita al ser entrevistada esta mañana en Radio Mitre.

Luego de pasar un 2020 recluida en su casa de Exaltación de la Cruz, con esporádicas presentaciones públicas, Carrió decidió este año levantar el perfil y anunció que la próxima semana se reunirá con intendentes radicales y con la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

“Lo importante es lograr la unidad de Juntos por el Cambio. Se está trabajando muy bien en la Provincia entre las tres fuerzas y se está logrando una unidad muy fértil”, admitió Carrió en su rol de armadora política.

A pesar de sus aspiraciones personales para ponerse al frente de la provincia más importante del país, también se mostró dispuesta a dar un paso al costado de ser necesario: “A lo mejor, hay un candidato mejor que yo en la provincia o candidatos que midan más y puedan hacer una mejor campaña”.

En ese sentido, aclaró que la posibilidad de arrancar con su campaña política para posicionarse como candidata a gobernadora dependerá de dos cuestiones: del avance de la campaña de vacunación y su estado de salud.

Recordemos que Elisa Carrió fue una de las primeras en poner en tela de juicio la efectividad de la vacuna Sputnik V. Además de denunciar que se trataba de un “negocio entre Cristina y los rusos”, había dicho que jamás se aplicaría esa vacuna.

Pero luego de que la comunidad científica asegurara que la Sputnik V tiene una eficacia del 92% y que no presentó efectos adversos graves, su discurso al respecto se suavizó. “Si la vacuna es segura hasta los 60 y si la gente no tiene preexistencia, me parece perfecto que la gente se vacune”, sentenció.

Sin embargo, volvió a autoexcluirse de la posibilidad de darse la vacuna rusa: ”Calculo que vendrán otras vacunas. Yo me voy a vacunar en la medida que tenga absoluta seguridad. Si me contagio COVID me muero porque tengo problemas de oxigenación. Yo prefiero estar cuidada en mi casa antes que darme una vacuna y tener una reacción adversa y morir”.

Al ser consultada sobre la postergación de las PASO, dijo que “sería tragicómico y un fraude” que las elecciones primarias se celebren en mismo día que las legislativas. Y agregó: “Eso es algo que tienen que manejar los bloques de Juntos por el Cambio. Si la gente no está vacunada porque postergan la vacunación y viene una ola muy grande, la verdad es que es un peligro que las personas mayores vayan a votar”.

En base a la experiencia cosechada en otras elecciones, Carrió pretende que no vuelva a repetirse la historia de que concejales y diputados que asuman una banca por su partido luego se den vuelta y jueguen para el oficialismo. Algo que en el kirchnerismo conocen bien de cerca porque, según ella advierte, “Massa y Máximo juegan juntos en el Conurbano” con ese fin.

“Los concejales se dan vuelta con los intendentes de turno. Tenemos que lograr que el PJ no pueda duplicar ni en los Consejos Deliberantes ni en el Congreso. Hay gente que va a asumir y se va a correr. Yo ya viví esa historia. Llegaron con mis votos y al otro día se corrieron”, recordó Carrió, quien dijo que logró meter hasta 200 diputados.

En lo que respecta a la campaña presidencial, la líder de la Coalición Cívica fue más contundente. “Larreta es el candidato presidencial de Juntos por el Cambio” , aseveró. Aunque luego aclaró que está trabajando a varias puntas y que también tiene diálogo con Patricia Bullrich, presidenta del PRO, con el diputado Mario Negri y con la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

“Tengo excelente relación con Horacio y con todos. A mi edad, lo único que puedo hacer es mantener la unidad”, concluyó Carrió, omitiendo voluntariamente al ex presidente Mauricio Macri. “Con Julia Awada tengo relación pero me parece que me olvidé de saludarlo a él para su cumpleaños”, dijo en un tono serio para dar por concluida la entrevista.

