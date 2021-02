Abrieron una causa penal contra el diputado Fernando Iglesias por enriquecimiento ilícito

Fernando Iglesias

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias comenzó hoy a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se abriera formalmente una causa penal en los tribunales de Comodoro Py. Lo hizo el fiscal federal Jorge Di Lello que dispuso las primeras medidas de prueba, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La denuncia contra Iglesias fue presentada la semana pasada por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. Paralelamente el legislador también había denunciado a Fernando De Andreis, ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, por el mismo delito. Ambas denuncias por sorteo recayeron en el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Di Lello. El magistrado delegó las investigaciones en la Fiscalía. Di Lello ayer había imputado a De Andreis.

La denuncia contra Iglesias que investigará la Justicia es por enriquecimiento ilícito por las inconsistencias en sus declaraciones juradas. Según la imputación, cuando Iglesias asumió en diciembre de 2017 como diputado nacional declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de 3.796.461,98 pesos y una deuda de 44.708 pesos. Y en 2019, en su última declaración jurada, declaró 12.250.198,90 pesos y una deuda con Ana Kliauga por $2.210.000 pesos.

Agregó que en 2019 Iglesias compró un vehículo todoterreno Peugeot, la mitad de una propiedad de 100 m² en la ciudad de Buenos Aires, declaró tener 10 mil dólares adquiridos con ingresos propios, lo que adquirió con la venta de sus libros. “Resulta imposible que haya adquirido de forma lícita el 50% de un departamento de $17.538.560, un vehículo de $711.200 y ahorrado $596.900 en dólares con una dieta de $161.000 mensuales como diputado nacional, el alquiler de dos departamentos con rentabilidad negativa –dicho por el diputado– y la venta de libros que, a su entender, no escribió”, sostuvo Tailhade.

“Iglesias utilizó los dos años como diputado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri para recorrer el mundo a costa del Estado. Desde febrero de 2018 hasta agosto de 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, información que se encuentra disponible en www.hcdn.gob.ar. En este periodo, IGLESIAS liquidó viáticos por US$ 12.691, muchas veces para participar en actividades en las que no concurrió en su carácter de Diputado Nacional, es decir, no representaba institucionalmente al cuerpo ni al Estado argentino”, denunció el legislador kirchnerista.

Sobre la denuncia con Kliauga, Tailhade explicó que tiene declarada la misma dirección que la propiedad que compró Iglesias y que trabajó en el Ministerio de Salud de la ciudad desde junio de 2012 hasta la finalización del mandato de Macri como jefe de Gobierno. Como se trata del mismo domicilio, “torna legítima la sospecha de que se trata de un préstamo ficticio tendiente a ‘desinflar’ lo abultado del patrimonio de Iglesias.

Por las denuncias los dos diputados tuvieron a principio de mes un fuerte cruce en la red social Twitter en donde se acusaron mutuamente.

Che, tarado: ni siquiera está en Barracas, ese edificio. Está en La Boca. No servís ni para tocar el timbre cuando te mandan a espiar @rodotailhade https://t.co/BkTJeyYtT7 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 1, 2021

El fiscal Di Lello abrió una investigación e imputó a Iglesias, Kliauga y José Nicolás Bocles, quien figura en rigor como titular de la propiedad declarada por el diputado de Juntos por el Cambio.

Con la apertura de la causa, la Fiscalía pidió la primera medida de prueba: “A los fines de delimitar el objeto procesal de lo denunciado, en virtud del suceso de relevancia penal traído a estos estrados judiciales, compúlsese la página web del sistema de registro de datos NOSIS respecto de cada una de las personas señaladas en la denuncia”.

