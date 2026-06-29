Javier Milei analiza su agenda internacional, mientras en el Gobierno se reordena el poder

Diego Santilli fue confirmado luego de una reunión en la Quinta de Olivos

Ya de regreso en la Argentina luego de un viaje fugaz a España, el presidente Javier Milei tomó la decisión que desde hacía algunos días se rumoreaba y le aceptó la renuncia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para luego designar en su lugar a Diego Santilli, comenzando así un proceso de reordenamiento dentro del Gobierno.

Con estas medidas ya anunciadas, ahora el mandatario analiza cómo continuará con la agenda internacional que tenía programada, en un momento en el que intentará también recuperar el control del Congreso.

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El libertario confirmó que le tomará juramento a su flamante ministro coordinador el martes, a las 16:00, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Ese mismo día, pero por la mañana, se llevará adelante la cumbre de líderes del Mercosur en Asunción, Paraguay, con un intenso cronograma de actividades.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay, el sábado 17 de enero de 2026 (AP Foto/Jorge Sáenz)

El encuentro se llevará adelante en medio de algunas tensiones políticas todavía no resueltas en la región, pero también después de que se aprobara el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Además, se espera que durante la jornada se debata sobre las negociaciones con Japón para un Acuerdo de Asociación Económica —anunciado por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera ministra nipona Sanae Takaichi durante el reciente G7 en Francia— y los avances con Canadá y Singapur para medidas similares, tal como anticipó Infobae.

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De acuerdo con lo que precisaron a este medio, el Presidente argentino todavía no tiene totalmente definido si va a participar de ese evento o si la representación del país quedará en manos del canciller, Pablo Quirno.

Los jefes de Estado que asistan tienen que llegar al Centro de Convenciones de la CONMEBOL a las 8:00 y dos horas más tarde comenzará la sesión plenaria, que se extenderá hasta las 13:15.

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Si al finalizar, Milei regresa inmediatamente a Buenos Aires, podría llegar justo a tiempo para tomarle juramento a Santilli, que ya comenzó a prepararse para su nuevo rol.

El hasta ahora ministro del Interior se reunirá este lunes con Ignacio Devitt, quien será su vicejefe de Gabinete, para ordenar la estructura de esta nueva área.

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El miércoles, los dos empezarán formalmente con sus tareas cuando reciban en Balcarce 50 a los diputados y senadores de La Libertad Avanza, con el objetivo de fijar las metas para adelante.

La mesa política seguirá funcionando, pero ya sin Adorni

La cúpula del Poder Ejecutivo quiere dejar atrás las internas y, sobre todo, la polémica en torno a Adorni, a quien el Presidente volvió a respaldar, a pesar de haberle aceptado la renuncia.

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“Yo sigo confiando en la inocencia de Manuel. Es una persona honesta”, remarcó el mandatario nacional en declaraciones al canal LN+.

En el encuentro con los legisladores va a estar el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero también la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien fue de las más críticas del ahora ex funcionario.

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Incluso, cuando se concretó la salida del Jefe de Gabinete, compartió un mensaje en las redes sociales en el que remarcó que “la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio”.

Las indirectas se trasladaron también al grupo de Whatsapp que tiene con sus compañeros de banca, en el que recientemente agregaron a la secretaria general, Karina Milei.

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Luego de que la Selección Argentina venciera por 3 a 1 a la de Jordania y cerrara con un invicto la primera fase del Mundial, uno de los senadores envió un mensaje a ese canal en el que puso: “Festejen. Brinden. Pasamos de ronda. Ahora se vienen las eliminatorias”.

Bullrich fue muy crítica de Adorni

Unos minutos después, Bullrich tomó ese comentario casi de manera calcada, pero le agregó un “todas buenas” y el recordatorio de que por delante hay “partidos importantes”.

Aunque no dijo nada más, en ese momento todos los que la leyeron comprendieron que la integrante de la mesa política no se estaba refiriendo solamente al fútbol, sino también a la situación del Gobierno tras la partida de Adorni.

Cómo si no bastara, la ex ministra de Seguridad luego repitió la frase en un posteo en su cuenta de X, junto a una foto de ella festejando con una camiseta de la Selección.

Es justamente por estas tensiones que surgieron en el último tiempo que la secretaria general de la Presidencia busca tener más influencia en las negociaciones parlamentarias.

Al igual que con los senadores, Menem hizo lo propio al agregarla a Karina Milei también al grupo de WhatsApp que tenía con los diputados, por lo que la funcionaria ahora está más cerca de las conversaciones del bloque en ambas Cámaras.

Karina Milei junto a Martín Menem (Luis ROBAYO / AFP)

Por otra parte, también confía en Santilli y Devitt, quienes reconocen que tienen línea directa con ella a la hora de acordar con los legisladores o gobernadores, según precisaron en el entorno de ambos.

De hecho, el ahora jefe de Gabinete fue confirmado en el cargo luego de una reunión en la Quinta de Olivos con Milei y su hermana, a los que les agradeció por las redes sociales.

A fines de esta semana, el líder libertario volverá a viajar, pero esta vez lo hará a los Estados Unidos, con motivo del aniversario 250 de la independencia de ese país.

El mandatario tenía previsto despegar el viernes con rumbo a Washington, pero podría adelantar un día su salida si finalmente decide también asistir a un acto previo que su par norteamericano, Donald Trump, encabezará el 3 de julio.