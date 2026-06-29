Política

Javier Milei analiza su agenda internacional, mientras en el Gobierno se reordena el poder

El Presidente todavía no confirmó si viajará a la cumbre de líderes del Mercosur, el mismo día en el que le tomará juramento a su nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli

Guardar
Google icon
diego santilli milei karina milei
Diego Santilli fue confirmado luego de una reunión en la Quinta de Olivos

Ya de regreso en la Argentina luego de un viaje fugaz a España, el presidente Javier Milei tomó la decisión que desde hacía algunos días se rumoreaba y le aceptó la renuncia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para luego designar en su lugar a Diego Santilli, comenzando así un proceso de reordenamiento dentro del Gobierno.

Con estas medidas ya anunciadas, ahora el mandatario analiza cómo continuará con la agenda internacional que tenía programada, en un momento en el que intentará también recuperar el control del Congreso.

PUBLICIDAD

El libertario confirmó que le tomará juramento a su flamante ministro coordinador el martes, a las 16:00, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Ese mismo día, pero por la mañana, se llevará adelante la cumbre de líderes del Mercosur en Asunción, Paraguay, con un intenso cronograma de actividades.

PUBLICIDAD

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay, el sábado 17 de enero de 2026 (AP Foto/Jorge Sáenz)
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay, el sábado 17 de enero de 2026 (AP Foto/Jorge Sáenz)

El encuentro se llevará adelante en medio de algunas tensiones políticas todavía no resueltas en la región, pero también después de que se aprobara el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Además, se espera que durante la jornada se debata sobre las negociaciones con Japón para un Acuerdo de Asociación Económica —anunciado por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera ministra nipona Sanae Takaichi durante el reciente G7 en Francia— y los avances con Canadá y Singapur para medidas similares, tal como anticipó Infobae.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio, el Presidente argentino todavía no tiene totalmente definido si va a participar de ese evento o si la representación del país quedará en manos del canciller, Pablo Quirno.

Los jefes de Estado que asistan tienen que llegar al Centro de Convenciones de la CONMEBOL a las 8:00 y dos horas más tarde comenzará la sesión plenaria, que se extenderá hasta las 13:15.

Si al finalizar, Milei regresa inmediatamente a Buenos Aires, podría llegar justo a tiempo para tomarle juramento a Santilli, que ya comenzó a prepararse para su nuevo rol.

El hasta ahora ministro del Interior se reunirá este lunes con Ignacio Devitt, quien será su vicejefe de Gabinete, para ordenar la estructura de esta nueva área.

El miércoles, los dos empezarán formalmente con sus tareas cuando reciban en Balcarce 50 a los diputados y senadores de La Libertad Avanza, con el objetivo de fijar las metas para adelante.

Karina Milei Patricia Bullrich
La mesa política seguirá funcionando, pero ya sin Adorni

La cúpula del Poder Ejecutivo quiere dejar atrás las internas y, sobre todo, la polémica en torno a Adorni, a quien el Presidente volvió a respaldar, a pesar de haberle aceptado la renuncia.

Yo sigo confiando en la inocencia de Manuel. Es una persona honesta”, remarcó el mandatario nacional en declaraciones al canal LN+.

En el encuentro con los legisladores va a estar el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero también la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien fue de las más críticas del ahora ex funcionario.

Incluso, cuando se concretó la salida del Jefe de Gabinete, compartió un mensaje en las redes sociales en el que remarcó que “la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio”.

Las indirectas se trasladaron también al grupo de Whatsapp que tiene con sus compañeros de banca, en el que recientemente agregaron a la secretaria general, Karina Milei.

Luego de que la Selección Argentina venciera por 3 a 1 a la de Jordania y cerrara con un invicto la primera fase del Mundial, uno de los senadores envió un mensaje a ese canal en el que puso: “Festejen. Brinden. Pasamos de ronda. Ahora se vienen las eliminatorias”.

Patricia Bullrich, una mujer de cabello castaño y flequillo, habla seriamente a dos micrófonos de prensa frente a un edificio
Bullrich fue muy crítica de Adorni

Unos minutos después, Bullrich tomó ese comentario casi de manera calcada, pero le agregó un “todas buenas” y el recordatorio de que por delante hay “partidos importantes”.

Aunque no dijo nada más, en ese momento todos los que la leyeron comprendieron que la integrante de la mesa política no se estaba refiriendo solamente al fútbol, sino también a la situación del Gobierno tras la partida de Adorni.

Cómo si no bastara, la ex ministra de Seguridad luego repitió la frase en un posteo en su cuenta de X, junto a una foto de ella festejando con una camiseta de la Selección.

Es justamente por estas tensiones que surgieron en el último tiempo que la secretaria general de la Presidencia busca tener más influencia en las negociaciones parlamentarias.

Al igual que con los senadores, Menem hizo lo propio al agregarla a Karina Milei también al grupo de WhatsApp que tenía con los diputados, por lo que la funcionaria ahora está más cerca de las conversaciones del bloque en ambas Cámaras.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - La palabra de Karina Milei
Karina Milei junto a Martín Menem (Luis ROBAYO / AFP)

Por otra parte, también confía en Santilli y Devitt, quienes reconocen que tienen línea directa con ella a la hora de acordar con los legisladores o gobernadores, según precisaron en el entorno de ambos.

De hecho, el ahora jefe de Gabinete fue confirmado en el cargo luego de una reunión en la Quinta de Olivos con Milei y su hermana, a los que les agradeció por las redes sociales.

A fines de esta semana, el líder libertario volverá a viajar, pero esta vez lo hará a los Estados Unidos, con motivo del aniversario 250 de la independencia de ese país.

El mandatario tenía previsto despegar el viernes con rumbo a Washington, pero podría adelantar un día su salida si finalmente decide también asistir a un acto previo que su par norteamericano, Donald Trump, encabezará el 3 de julio.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiDiego SantilliMercosurEstados UnidosManuel AdorniÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De Adorni a Santilli: la decisión de Milei para reordenar el poder político del Gobierno

La salida del ex jefe de Gabinete aceleró un rediseño con el que la Casa Rosada busca recuperar la iniciativa, destrabar la agenda legislativa y volver a concentrarse en la negociación con gobernadores y el Congreso

De Adorni a Santilli: la decisión de Milei para reordenar el poder político del Gobierno

El Gobierno apuesta a un nuevo relanzamiento de la gestión: cambios, reuniones y una semana de transición

Tras la salida de Manuel Adorni y su posterior reemplazo por Diego Santilli, en el oficialismo se muestran optimistas por el futuro de la gestión. La reconfiguración del esquema de poder y el respado de Milei a Adorni

El Gobierno apuesta a un nuevo relanzamiento de la gestión: cambios, reuniones y una semana de transición

Patricia Bullrich habló sobre la salida de Manuel Adorni: “Genera un nuevo aire para el Gobierno”

La jefa del bloque de Senadores de LLA se refirió a los recientes cambios en el Gobierno con la designación de Diego Santilli a la cabeza de la Jefatura de Gabinete. Además, aseguró que una moción de censura contra el funcionario saliente “iba a ser negativo” para la gestión

Patricia Bullrich habló sobre la salida de Manuel Adorni: “Genera un nuevo aire para el Gobierno”

Una misión consular trabaja en Venezuela tras los terremotos: seis argentinos murieron y siete están siendo buscados

El canciller Pablo Quirno informó sobre el trabajo diplomático en el país caribeño y dio detalles del saldo hasta el momento y cómo los connacionales pueden comunicarse para solicitar auxilio

Una misión consular trabaja en Venezuela tras los terremotos: seis argentinos murieron y siete están siendo buscados

Tras designar a Santilli, Milei respaldó a Manuel Adorni: “Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta”

Minutos después de oficializar al nuevo jefe de Gabinete, el presidente explicó por qué el exfuncionario decidió correrse del cargo. También adelantó el nuevo esquema ministerial

Tras designar a Santilli, Milei respaldó a Manuel Adorni: “Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta”

DEPORTES

“Messi fue suplente mío”: el día que Argentina blindó a la “Pulga” y empezó la leyenda del capitán de la Selección

“Messi fue suplente mío”: el día que Argentina blindó a la “Pulga” y empezó la leyenda del capitán de la Selección

El cambio en la rutina del plantel de la selección argentina que decidió Scaloni después del triunfo ante Jordania en el Mundial

Centroamérica y el Caribe se despiden sin triunfos de un nuevo Mundial

El comunicado del agente de Muslera con el que lo respaldó tras las críticas por la eliminación de Uruguay del Mundial: “Caretas”

El presidente de la República de Cabo Verde anticipó que Messi recibirá un regalo especial antes del cruce de 16avos del Mundial

TELESHOW

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Día Internacional del Orgullo LGBT+: los mensajes de las divas del pop y estrellas argentinas

Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina Pais, despidió a la conductora con una conmovedora foto

INFOBAE AMÉRICA

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Gobierno pone en marcha brigadas médicas de salud en comunidades alejadas de Honduras

El Salvador: Policía captura a madre y su hijo acusados de tenencia de droga en Conchagua

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”

Nuevas estafas digitales utilizan el nombre del Banco Central para engañar a los hondureños, advierten autoridades