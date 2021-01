Después de criticar a Mercado Libre, Juan Grabois se reunió con el ministro Trotta

Lunes 25 de enero 16.40 horas. El Ministro de Educación de la República Argentina, Nicolás Trotta se reunió con el dirigente social Juan Grabois.

“ ¿En serio Mercado Libre vale un cuarto de la producción anual de la totalidad de los argentinos? O tal vez haya algo muy siniestro en como este sistema le asigna valor y poder a ciertas corporaciones”, escribió Juan Grabois desde su cuenta de Twitter.

Lo hizo después de que se diera a conocer que la acción de la compañía de Marcos Galperín llegó a operarse por encima de los USD 2.000 y, por primera vez, la valuación bursátil tocó los 100.000 millones de dólares. Como contó Infobae, con estas cifras, el valor de mercado del unicornio argentino casi triplica al de todas las empresas argentinas que cotizan en Wall Street que, sumadas, rondan en total una capitalización bursátil de casi USD 38.000 millones.

Para encontrar dimensiones similares a las que alcanzó el valor de la empresa hay que comparar con países, más allá de que el precio de una firma en un momento dado sea un stock momentáneo mientras que el producto bruto de un país es un flujo anual. En esa línea, Mercado Libre compara con un PBI argentino que en base a datos actualizados hasta septiembre 2020 se estimaba que habría promediado USD 385.000 millones en el año, calculado a tipo de cambio oficial.

Un par de horas más tarde, el dirigente social chocaba puños con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en una reunión donde, según dio a conocer el titular de la cartera educativa, conversaron sobre la importancia que del programa “Acompañar” para reanudar las trayectorias educativas de los jóvenes que perdieron vínculo con la escuela durante la pandemia. “ Las organizaciones sociales son clave para generar esa revinculación ”, sostuvo Trotta desde su cuenta de Twitter.

Días antes, Grabois expresó su descontento acerca de la escolarización durante el 2020. “Este año lectivo hubiera sido mucho mejor para millones de pibes si el macrismo no hubiese discontinuado el programa Conectar Igualdad. Es tiempo de que la conectividad y el equipamiento para educación sea de acceso gratuito y universal“, escribió.

“Como padre, como militante, como miembro de una organización que enfrenta al COVID-19 en las trincheras más difíciles, espero que se defina con seriedad científica un método adecuado de prevención y vuelvan las clases, en todos el país, pero especialmente en los barrios populares ”, agregó.

Respecto a su cruzada contra Mercado Libre, vale destacar que no es la primera vez que el dirigente social apunta contra la compañía de Marcos Galperín. Entre mayo y junio de 2019, Grabois tuvo un par de cruces con el exitoso empresario.

Primero, pidió regularla. “Mercado Libre es hegemónico e impone condiciones abusivas a los usuarios”, dijo durante la presentación de un informe confeccionado por el Observatorio de Coyuntura y Políticas Públicas (Ocepp), de la que también participó economista y dirigente Itaí Hagman. Además, sostuvo que “el caso Mercado Libre” debía ser analizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

El segundo enfrentamiento fue vía Twitter y los usuarios de la red social fueron testigos de un tenso ida y vuelta entre Grabois y el CEO de Mercado Libre, quien lo mandó “a laburar”. “Tenés acceso ilegal a la base de ANSES. Chequeá que laburo desde los 18”, contestó el referente de la CTEP, que agregó: “Terminé dos carreras universitarias y una terciaria trabajando”.

Lejos de quedarse callado el empresario comentó con ironía, en una referencia implícita a una frase con la que se suele asociar a la ex presidenta Cristina Kirchner: “Ah, sos abogado exitoso. Felicitaciones”. “No muy exitoso la verdad. Me esfuerzo y me arreglo como puedo, igual que el 90% de los argentinos. Tal vez deberías reflexionar por qué a vos te va tan bien cuando al resto nos va tan mal, ¿será tu talento o serán tus privilegios?”, siguió Grabois.

A diferencia del anterior enfrentamiento, el cruce comenzó con el extenso hilo de un usuario, que a través de gráficos diferenció el crecimiento de las unidades de negocio de Mercado Libre en relación a los gobiernos de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner.

Fue Galperín sin embargo quien contestó primero. “Tal vez ‘alguito’ tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8 mil empleados en toda Latino América, que todos los días hacen la empresa? Digo, no? Ah, un detalle, Argentina representa aproximadamente el 20% de los ingresos.”.

El tuit se publicó un sábado y recién el domingo Grabois se hizo eco. “Todo bien con tu esfuerzo, capacidad y sacrificio. Es casi tan loable como el de miles de obreros, vendedores ambulantes, cartoneras, horticulteras, sin contar miles de pequeños empresarios y laburantes asalariados a los que no les va tan bien”, replicó a través de un texto pegado en formato de imagen en la red social.

El nuevo cruce terminó a fin de cuentas trayendo a colación el mismo punto por el que habían discutido en mayo, relacionado al pago de impuestos: “(…) este zurdito simplemente se le ocurrió que pagues los impuestos”, refirió en un pasaje del escrito.

