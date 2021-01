Fabio Cuggini lanzó su candidatura para las elecciones legislativas por el espacio de Espert y Milei: “Perón estaría orgulloso de mí”

Fabio Cuggini (@cuggini_fabio)

De su infancia en Haedo, Fabio Cuggini recuerda sus deseos de ser peluquero y el amor por Boca. También les quedaron grabadas las dificultades que tenía su familia, en la que no sobraba nada, y las historias que le contaban sobre Perón y Evita. Dice que se le erizaba la piel cuando veía alguno de sus discursos y que le llamaba la atención que repartieran juguetes por el Día del Niño. Por aquel entonces él era muy chico. Con el regreso de la democracia, ya adolescente, las ilusiones de un mundo mejor eran tan grandes como el deseo de involucrarse en la política, pero se llevó una gran decepción.

“La dictadura fue nefasta pero con la democracia se fueron haciendo ricos los políticos y la clase media empezó a desaparecer. Los dirigentes llegaron al poder para corregir los desastres que hicieron los militares, sin embargo no pudieron hacerlo, incluso terminaron siendo más corruptos y asesinos que ellos. La Constitución dice que la seguridad depende del Estado Nacional y hoy el Estado no hace nada, nos están matando”, dice Cuggini, con tono indignado, a Infobae.

El reconocido estilista, cuyas tijeras han pasado por las cabelleras de las celebridades más destacadas de la Argentina, ya había coqueteado con la idea de ser representante de otras personas en las elecciones presidenciales de Boca en 2019. Finalmente, lanza su carrera a lo grande en las legislativas 2021 por el frente encabezado por José Luis Espert y Javier Milei, Avanza Libertad. Si bien todavía no sabe para qué cargo se postulará, asegura que entre los economistas y él hay varias líneas de pensamiento en común y que aportará su “granito de arena” desde el lugar que le corresponda.

— Como candidato, lo que tengo para ofrecer es que soy la voz del pueblo. Hoy no tenemos justicia ni orden; dos elementos necesarios para tener una democracia. Por eso, son lo primero que quiero recuperar. Yo quiero la democracia, pero que se vayan todos los políticos. La Argentina está completamente empobrecida y en un punto de ebullición a punto de explotar.

—En caso de ser elegido para ocupar un cargo como legislador, ¿qué medidas te gustaría apoyar o impulsar?

—¿Qué medidas voy a querer tomar si los chicos de 13 o 15 años salen a la calle y te matan por una bicicleta o por nada? Si por el cumpleaños les regalan un revólver de souvenir… Esto sucede por la pobreza que hay, por la pobreza que generaron quienes administraron desde que volvió la democracia. Por eso siempre digo que yo no me puedo ocupar de la pobreza, si yo no la generé, que lo hagan quienes la generaron. Y por eso también voy a proponer que el voto deje de ser obligatorio. ¿Por qué los ciudadanos estamos obligados a votar a alguien que no cumple con su plataforma electoral? Si uno no vota tiene que pagar una multa, entonces los políticos deberían pagar con el precio de la cárcel si no cumplen con sus propuestas porque manejan las arcas del país, ganan buena plata y te mienten. ¡Te obligan a votar y te estafan! Entonces, debería ser obligatorio para las dos partes o para ninguna.

El spot que lanzó Fabio Cuggini de cara a las elecciones 2021

—Te noto desencantado con la política. Entonces, ¿por qué te metés?

—Estoy desencantado con los políticos, que son la nueva oligarquía del país, no con la política. Yo quiero un país constructivo, no destructivo, pero nombrás a los políticos y son sinónimos de corrupción. Me río porque tengo amigos que están metidos y dicen “yo no cobro tanto”... Son negadores. Me parece que si uno toma las arcas del país debería tener una responsabilidad, pero todo parece un River-Boca... A mí me subestiman por ser peluquero pero, ¿qué hicieron todos los que gobernaron? Hay un 50 por ciento de pobreza. Pero esto no arrancó ahora, arrancó con los militares y siguió después. Están destruyendo las pymes, por lo tanto están destruyendo la clase media. Yo soy peronista de Perón y como buen político uno busca la evolución de un país de acuerdo a lo que pasa en el mundo. Por eso creo que hoy Perón sería liberal.

—¿Si?

—Sí, él se adecuaría a las circunstancias. Era inteligente y en este contexto adoptaría medidas liberales, no combatiría al capital y la marcha peronista estaría fuera de moda. Perón fue Perón y el mayor de los respetos a la persona que hizo algo por los trabajadores en su momento, pero eso no quiere decir que el país no evolucione. El mundo evoluciona y obviamente los pensamientos retrógrados de mucha gente tienen que ir avanzando. Si yo me quedaba con el pensamiento que me dieron mis padres y no veo lo que le pasa al de al lado creo que no evolucionaría. El Perón del ’46 no era el mismo que el del ’73 y no sería el mismo ahora.

“Estamos muy contentos de recibir a Fabio Cuggini en nuestro espacio. Es un empresario de los buenos, laburante incansable y valiente. Ya quisiera tener pelo para poder cortármelo con él. Cada vez somos más”, dijo Espert al anunciar que el estilista se sumaba a Avanza Libertad (Facebook)

—¿Creés que él estaría orgulloso de vos al presentarte en las elecciones en este espacio que conformaron Milei y Espert?

— No solo estaría orgulloso de mí, sino también de todos los peronistas de Perón.

—Antes dijiste que lo que te diferencia de los demás políticos es que sos “la voz del pueblo”. Entonces, desde ese lugar, ¿cuál es tu mayor preocupación?

—Mirá, en la época de Menem decían que estaba entrando el narcotráfico al país y que los jóvenes iban a bailar al Palacio Alsina, todos quemados, saltando en las fiestas electrónicas. Yo decía: “Si ellos son el futuro, ¿cómo serán los futuros abogados?” Hoy no solo somos un país de consumo, sino también de producción. Entonces, ¿cuántos casos de mala praxis vamos a escuchar de los médicos del futuro? Eso me preocupa, al igual que me preocupa la educación: ¡se están perdiendo generaciones! Estamos en un momento muy crítico, por lo tanto, lamentablemente, las medidas que se tomen van a tener que ser duras. Seguramente sean mal vistas pero es necesario poner en funcionamiento un orden, una educación, una justicia y también la economía.

—¿Creés que podés fomentar un cambio rotundo en la dirigencia política?

—Sí, hay que hacer un cambio rotundo porque la oposición también es cómplice y todos coquetean entre ellos. Están agazapados, jugando a la política, cuando tendrían que estar todos juntos y unidos. Se cagan en los intereses del pueblo. A Néstor Kirchner lo apoyó el pueblo cuando asumió, pensando que era un punto de partida hacia un nuevo cambio, pero no, terminó siendo más de lo mismo, y ahora estamos peor que antes, con un crecimiento de la pobreza. Pero yo no puedo hacer nada si no tengo una banca para expresar mis pensamientos. Ahora lo hago como ciudadano, pero si llegás al poder tenés la posibilidad de hacer cosas con más fuerza.

Milei, Luis Rosales (candidato a vicepresidente por el Frente Despertar en las elecciones del 2019), Espert y Cuggini (Facebook)

—¿Es posible una sociedad más justa?

—Creo que sí, y la van a construir los más chicos. Creo que Milei tiene un arrastre muy fuerte con ellos, los que no se quieren ir de la Argentina ni patear el tablero, los que no quieren escuchar más las viejas historias de sus abuelos. Gracias a Dios yo pienso y evoluciono. Cuando digo que soy peronista me dicen “vos no cambiás”; no es así, uno va evolucionando de acuerdo a las épocas y las necesidades que tiene el país. Hoy la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias, se olvidaron de la gente. Yo soy un ciudadano más, como muchos otros que vienen de abajo y se ganaron la vida laburando. Lamentablemente los de arriba no te dan el ejemplo y te terminan corrompiendo. El único que puede unir a los argentinos hoy en día es el papa Francisco, ¡y no lo hace! Juega a la política, calla y no hace nada por unirnos y reconciliarnos. Entonces, ¡rezá por vos! ”

"Como candidato, lo que tengo para ofrecer es que soy la voz del pueblo", asegura el estilista (Twitter)

—Te propongo un ping pong para cerrar la entrevista y conocer un poco más sobre tu manera de pensar... ¿Qué opinás de Cristina Kirchner?

—Cuando era chico, en algún momento, tuve la loca idea de tener una presidenta mujer. Y creí en ella… Pero me sentí totalmente defraudado.

—¿Alberto Fernández?

—Un títere.

—¿Mauricio Macri?

—Un invento.

—¿José Luis Espert?

—Un economista.

—¿Javier Milei?

—Otro economista.

—¿Patricia Bullrich?

—Un camaleón.

—¿Lilita Carrió?

—Dejo abierta la pregunta: ¿qué hubiese sido de ella si no hubiese vivido de la política toda la vida…?

Seguí leyendo:

Fabio Cuggini: “No amo la peluquería”

De coiffeur número 1 de la farándula a candidato a presidente de Boca: los detalles de la aventura de Fabio Cuggini

Javier Milei confirmó que va “a militar en política” junto a José Luis Espert para que “en 35 años la Argentina sea primera potencia mundial”