Cristina Kirchner volvió a hablar de la pandemia, de hostigamientos y persecuciones en una actividad del Instituto Patria

La vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo que el peronismo está “acostumbrado a afrontar tareas difíciles”, como “ persecuciones y hostigamientos” , pero resaltó que “nadie estaba preparado para dejar de ver a sus seres queridos”, como sucedió a causa de la pandemia de coronavirus.

En un mensaje enviado al Instituto Patria, y difundido hoy por las redes sociales de esa institución, la vicepresidenta expresó que “los que han superado situaciones terribles y dramáticas dicen que, cuanto más difíciles son las cosas se han afrontado, mejor es la manera para entrenarse y lograr un imposible”.

La ex mandataria envió un saludo grabado para la “Quinta Peña” del año de la sede política del kirchnerismo, un encuentro virtual realizado ayer, domingo, y del que participaron artistas, dirigentes y militantes del Frente de Todos.

”Estábamos acostumbrados a afrontar tareas difíciles, y también, por qué no decirlo, a sufrir persecuciones y hostigamientos”, expresó, y agregó que “nadie estaba preparado para dejar de ver a sus seres queridos, encerrarse y no poder caminar libremente por las calles y plazas”. ”Y lo que es peor aún, no poder abrazarse, tomarse de la mano o darse un beso de bienvenida y despedida, como estamos tan acostumbrados los argentinos”, lamentó la ex presidenta.

Tras señalar que el año fue “muy difícil” a raíz del coronavirus, envió a los participantes del encuentro su “cariño y fuerza para enfrentar lo que viene”.

De la peña virtual del Instituto Patria participaron el senador Oscar Parrilli y los ministros Tristán Bauer y Jorge Ferraresi, de Cultura y Desarrollo Territorial, respectivamente, además de la extitular de Cultura Teresa Parodi, entre otros.

El mensaje grabado para los militantes del Patria fue la segunda aparición de la ex mandataria en la última semana, y tuvo lugar luego de las críticas que manifestó contra el Gabinete de Alberto Fernándfez.

El pasado viernes, en el Estadio Único de La Plata, Cristina Kirchner aseguró que el lawfare “es para disciplinar a los políticos” y exhortó a los ministros y legisladores del Frente de Todos a “no tener miedo” y “defender definitivamente los intereses del pueblo” argentino.

”Por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”, planteó.

Ayer, en tanto, el propio Alberto Fernández hizo una defensa de su gestión y de su equipo de al gobierno: “Yo solo tengo gratitud y reconocimiento para cada ministro mío, para cada funcionario, con cada empleado que trabajó a mi lado para mantener de pie a la Argentina”, aseguró el jefe de Estado.

El mandatario, luego de repasar las ayudas económicas que otorgó el Gobierno durante la etapa más cerrada de la cuarentena, afirmó: “Todo este esfuerzo no es el esfuerzo de un Presidente, es de todo un gobierno, de 24 gobernadores, que se pusieron codo a codo a mi lado a pelearle a la pandemia y una economía que se caída a pedazos”.

“Todos dejamos de lado nuestras posiciones políticas y sólo nos dedicamos a poner a la Argentina de pie; hay que tener coraje para hacerse cargo de la Argentina arrasada, para seguir gobernando cuando una pandemia se lleva puesto al mundo”.

La frase que Cristina Kirchner pronunció el pasado viernes en La Plata marcó el pulso político de las últimas 48 horas y reactivó el rumor de un posible cambio en el gabinete nacional en el corto plazo. Estas versiones, a su vez, cobraron más fuerza con las declaraciones del diputado nacional Eduardo Valdés, que habló de “cambios de ministros porque hubo desgaste en algunas áreas como comunicación, salud y política”cambios”.

