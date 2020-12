Ginés González García habló sobre las críticas de Cristina Kirchner al Gabinete: “Jamás me iría del Ministerio en la situación que estamos viviendo”

El ministro de Salud, Ginés González García , se refirió este domingo a las críticas sobre el Gabinete que realizó el último viernes la vicepresidenta Cristina Kirchner. La compañera de fórmula de Alberto Fernández apuntó contra los ministros del gobierno durante un acto político, al asegurar que “todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo”.

El titular de la cartera de Salud no se sintió aludido por la crítica. Sostuvo que trabaja “todos los días” y que le importa lo que opinen sus “colegas ministros y los gobernadores”, con los que trabaja todos los días. Además, destacó que siempre tuvo “vocación de servicio”. “Jamás me iría de un lugar en el medio de esta situación. La peleo todos los días y la voy a seguir peleando. ¿Cómo me voy a ir en este momento?” , sostuvo durante una entrevista con el canal América. Y agregó: “Tengo un gran equipo. Estamos trabajando codo a codo”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner criticó a los ministros del Gabinete (Marcos Gomez)

En lo que respecta a las apreciaciones de Cristina Kirchner sobre los ministros, González García señaló que “lo que dijo Cristina es lo que se le debe decir siempre a cualquier peronista: transpiremos la camiseta que está difícil la situación del país y hay que sacarla adelante y eso es lo que estoy haciendo”.

Es la segunda oportunidad en la que la Vicepresidenta cuestiona el armado del Gabinete. El 26 de octubre, en una carta publicada en sus redes sociales, se refirió a empresarios que apoyaron al macrismo y que “ hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían”.

El ministro reconoció que está “muy bien de ánimo” enfrentando “los desafíos que tenemos todos los días con el inicio de la vacunación”. En esa línea explicó que están coordinando las vacaciones del personal de salud después de un año que fue extenuante, pero que no se pueden ir todos porque el país afronta “una mega campaña de vacunación”.

En otro orden de temas, contó que la relación con Alberto Fernández “está muy bien” y que el Presidente “es un apasionado del tema, más que nosotros”. “El Gobierno decidió de entrada que la prioridad era la salud y creo que lo hemos cumplido”, indicó.

El ministro de Salud aseguró que piensa irse de la cartera que conduce (Franco Fafasuli)

Luego, emitió una crítica a la gestión de Mauricio Macri al afirmar: “Nos subimos a un avión que estaba destartalado, lo tuvimos que hacer andar, y cuando lo empezamos a hacer andar, nos agarró una tormenta de frente espantosa y se nos paró el motor”.

“La Vicepresidenta dijo que hay que buscar una reforma estructural del sistema de salud y nosotros estamos haciendo eso. Estamos haciendo modificaciones de fondo. Estamos digitalizando todo el sistema de salud pública de la Argentina. Algo que estaba muy atrasado”, señaló González García

