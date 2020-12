Alberto Fernández: “Nada va a quebrar mi amistad con Cristina; no la voy a defraudar a ella ni a los que nos votaron”

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en La Plata

Luego del acto de ayer en La Plata, en el que Cristina Kirchner mandó un fuerte mensaje al gabinete nacional, Alberto Fernández le respondió a quienes hablan de divisiones en el Gobierno y ratificó su vínculo con la Vicepresidenta.

“En los últimos meses vivimos un debate inusual porque ocurre que si hablo con Cristina, soy un títere y ella es la que se mete en todo y manda en el Gobierno; pero si no hablo dicen que estamos peleados y hay una crisis institucional en el Gobierno. La verdad no se que quieren”, afirmó en diálogo con El Destape.

Y agregó: “Lo cierto es que con Cristina hablamos cuando tenemos que hablar. Nos conocemos hace mucho y tengo un gran cariño por ella y nada va a quebrar nuestra amistad”.

En otro tramo de la entrevista, dijo que agradece “siempre” a la ex presidenta por “la confianza que depositó” en él y sentenció: “No voy a defraudar ni a ella ni a los que nos votaron”.

Máximo Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Verónica Magario en el Estadio Único de La Plata

Durante la jornada del viernes el Presidente y la Vicepresidenta fueron parte de un acto en el cual también participaron Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Verónica Magario.

Allí, Cristina Kirchner fue la penúltima oradora. En el cierre de su discurso volvió a hacer una crítica tácita a la administración de Fernández: “ Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo , necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”.

Esta mañana el Presidente reveló que dicho acto fue una idea de Kicillof y consideró que “sirvió para disipar dudas, disipar la posición de esos que quieren vernos separados y divididos a Cristina y a mí”.

El mandatario agregó: “Lo mejor de ayer fue que hubo seis discursos y cualquier de nosotros podía firmar el discurso del otro, porque no hubo plantos disruptivos, diferentes, distintos. Cualquier podría haber firmado el discurso del otro”.

“Ayer Cristina decía que la unidad fue muy importante, pero la gente nos votó por el recuerdo que tienen de los años en los que gobernamos. Y yo siempre lo decía de otro modo: la unidad no es una condición suficiente, es una condición necesaria para poder gobernar”, remarcó.

Alberto Fernández cerró el acto de ayer en el Estadio Único de La Plata

En su discurso de ayer, Alberto Fernández cerró el acto luego de una encendida exposición de Cristina Kirchner y resaltó que “estar separados es un error. estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Me acuerdo muy bien del 10 de diciembre en el que tuvimos que asumir”.

“Tengo una imagen de Cristina, frente a la plaza, en la que me dijo: ‘Presidente, no preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y argentina’. Yo hice lo que me mandaste, fue el mejor consejo que me diste. Porque, como todos dijeron, efectivamente vivimos lo que nadie esperaba que nos toque vivir. No estaba en los planes de nadie”, completó Fernández.

