Axel Kicillof se sumó a las críticas del kirchnerismo a la Corte Suprema: “Debe poner orden y no lo hizo, acompañó el lawfare”

El gobernador Axel Kicillof criticó duramente a la Corte Suprema

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a las críticas vertidas sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en los último días realizaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El mandatario provincial sostuvo que el Máximo Tribunal “acompañó el lawfare”.

“Hay una discusión que está entrampado en la grieta: en Argentina hubo y hay una persecución judicial. Eso continúa. Hay que ser muy ciego o malintencionado para decir que no hay lawfare. Yo soy víctima del lawfare: hay un juicio oral en mi contra por la chanchada del dólar futuro. La Corte Suprema debe poner orden y no lo hizo; la Corte acompañó el lawfare ”, declaró esta mañana en Toma y Daca por AM 750.

El martes, la Vicepresidenta publicó una carta en la cual destacó las políticas del gobierno nacional durante el primer año de gestión. Allí también apuntó contra el Poder Judicial, “representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”

Esa tarde, el Presidente también hizo alusión al Máximo Tribunal al referirse al caso de Amado Boudou: “Hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces pero la ‘sana discreción’ le dice que no intervenga cuando condenan a un ex vicepresidente a cinco años de prisión”. Y remarcó: “En la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido”.

El Máximo Tribunal fue cuestionado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Por otro lado, Kicillof se refirió a la complicada situación económica en territorio bonaerense y resaltó que “la provincia de Buenos Aires es un 40% de la Argentina. Efectivamente, tenemos el distrito más rico, representa el 52% de la industria y de la actividad agropecuaria, es un distrito productivo. La provincia de Buenos Aires contiene situaciones de mucha vulnerabilidad. Las necesidades se fueron acumulando sin capacidad financiera para resolverlas: hay carencias habitacionales, sanitarios y educativos. Eso no está en discusión”.

Allí el gobernador apuntó contra la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación: “Hay que devolverle puntos de coparticipación a la provincia de Buenos Aires, Macri le dio una carretilla de fondos a la Ciudad. Desde antes de las elecciones le dijimos a Larreta que los fondos que les dieron eran indebidos. Larreta sabía que le dieron fondos de más ”.

Y remarcó: “No corresponde que desde el gobierno de la Ciudad se victimicen. Recibí un presupuesto que tenía un agujero negro financiero. Las finanzas de la Provincia son estructuralmente deficitaria desde hace mucho tiempo. En nuestro distrito la plata no alcanza para pagar sueldos”.

“Este año presentamos un presupuesto que contiene un plan de obras. El plan de obra pública prevé un plan de vivienda, el arreglo de escuelas y hospitales. Se habla de 75 mil millones de pesos extras por el punto de coparticipación que hay que devolverle a la Provincia. Endeudarla en Wall Street fue una mala idea. Eso hizo María Eugenia Vidal”, indicó Kicillof.

El gobernador de la Provincia destacó su gestión frente al avance del coronavirus

En cuanto a esa deuda, manifestó: “Estamos en diálogo con los acreedores. De manera informal, porque ya hay una oferta. Entre esa oferta y este momento, apareció el acuerdo a nivel nacional, que se suponía que iba a mejorar la cuestión del crédito. Todavía hay una situación incierta de Argentina a nivel internacional. No es una etapa fácil para llegar a un acuerdo que mutuamente conveniente. A los acreedores les estamos explicando las falencias estructurales de la Provincia. A veces cuesta encontrar un punto de equilibrio”.

El gobernador también fue consultado sobre su gestión al frente de la pandemia en el territorio bonaerense: “La gestión fue en un año muy accidentado y casi no hay comparación: gobernar en pandemia es algo incomparable. Estoy satisfecho, no hubo que elegir si se le ponía respirador a alguien o no como pasó en otros países. Decían que el conurbano iba a explotar durante la pandemia y eso no pasó. No fue magia, fue trabajo de todos los días casi sin dormir”.

Por último se refirió a la posible suspensión de las Primarias Abiertas Simultánes Obligatorias (PASO): “Hay que encontrar un consenso amplio sobre este tema. En el caso de la Provincia hay que hacer un análisis particular, porque tenemos nuestra propia ley de PASO. Hay que discutir las PASO a partir de argumentos, no de intereses partidarios. Yo en junio o julio todavía voy a estar vacunando, y las PASO serían en agosto ”.

Seguí leyendo:

Cristina Kirchner difundió una carta por el primer año del Gobierno: no mencionó a Alberto Fernández y criticó duramente a la Corte Suprema

Alberto Fernández: “La Corte actúa con una discrecionalidad pasmosa”