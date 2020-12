Eduardo De Pedro: “Nos gustaría que la Ciudad reconozca que en los últimos cuatro años tuvo privilegios que tiene que devolver”

Eduardo De Pedro

Luego de una semana convulsionada en la cual se intensificó la tensión entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires, Eduardo “Wado” De Pedro, una de las espadas políticas de la Casa Rosada y artífice de la embestida contra Horacio Rodríguez Larreta, ratificó el rumbo del Ejecutivo y defendió la quita de fondos al alcalde porteño.

“Nos gustaría que la Ciudad se integre a la discusión de una argentina federal y que reconozca que en los últimos 4 años tuvo privilegios que tiene que devolver. Seria muy bueno que el jefe de Gobierno porteño devuelva el excedente de lo que le dio Mauricio Macri”, expresó el ministro del Interior en diálogo con Radio 10.

Para el funcionario, “el exceso de recursos entregados a la Ciudad por Macri hace a la discusión de qué modelo de país queremos tener” y puso como ejemplo de que en las provincias falta infraestructura y recursos. “Cuando recorro las provincias veo que no se fomentaron las políticas regionales”, dijo De Pedro, en comparación a las obras que sí se hicieron en territorio porteño con dinero de la Nación.

“La discusión tiene que ver con la redistribución de los ingresos y la inclusión”, enfatizó el Ministro, quien tras hacer un listado de las obras que necesita el NOA para desarrollarse y ser más competitivo se lamentó de que esos recursos económicos fueron utilizados para potenciar la Ciudad.

“Hay 20 obras (para hacer) que cuestan lo mismo que el Paseo del Bajo y esas 20 obras le dan de comer a millones de argentinas y permiten el arraigo. Hay una clara visión y fuerte consenso de que Argentina es un país federal y que las economías regionales se tienen que desarrollar y las obras tienen que llegar a todos los rincones de la argentina”, puntualizó.

Solo por mencionar otros ejemplos, se refirió a que Corrientes y Chaco necesitan 100 millones de dólares para construir tres puertos para sacar sus producciones por barco y volverlas provincias más competitivas pero el gobierno anterior no priorizó esas necesidades. “Macri prefirió hacer el Paseo del Bajo, que costó 700 millones de dólares, para aliviar el transporte de los camiones que llegaban al Puerto de Buenos Aires”, recordó el Ministro, en lugar de invertir 65 millones de dólares en el Puerto de Corrientes y un poco menos de 30 millones de dólares el Puerto de Las Palmas, de Chaco.

Para el Ministro del Interior “ningún Presidente tiene que hacer lo que hizo Mauricio Macri” y llamó a terminar con “la picardía y viveza criolla” que aplicó el ex presidente en sus cuatro años de mandato.

Incluso, adelantó que “hay muchos gobernadores que están pensando hacer el reclamo en la Corte Suprema para que la Ciudad devuelva ese dinero” de la coparticipación.

De Pedro recordó que en el Consenso Fiscal hay un artículo en el que los gobernadores firmantes dicen que “las funciones traspadas por el Gobierno Nacional a las provincias deben ser por ley y no se puede usar la coparticipacion para trasnfererir fondos”. Aclaró que todos los distritos se expresaron en esa misma sintonía y que a pesar de que ni La Pampa ni San Luis firmaron ese documento “manifestaron su apoyo”.

Al ser consultado sobre la forma de hacer política que tiene el Frente de Todas en comparación con Juntos por el Cambio fue muy crítico: “Estamos en épocas donde las cosas se dicen y se cuentan por fotos. El mundo pasó mucho de los discursos a las imágenes y la gente lee la política mediante fotos”.

Y agregó: “Nosotros, desde el Frente de Todos tenemos otra forma que es la discusión seria en función de los ejes que hacen a las necesidades de la gente. Cuando uno ve en las fotos de Cambiemos cuando se juntan que sacan una foto parecida a una reunión amistosa, ninguno habla de las discusiones que hay en el frente de Cambiemos”.

En cambio, se preocupó por dejar en claro que no hay rispideces en la interna del partido gobernante: “Nosotros tenemos una muy buena relación y cuando comienzan a instalar que Alberto y Cristina hablan, el hecho consecuente es ‘Alberto es un títere y maneja todo la ex presidenta’. Cuando no hablan o cuando instalan que no hablan comienzan a instalar que hay un problema institucional. Les recomendaría a los periodistas no subestimar y no les doy el changui de que ellos sepan si hablan o no hablan”.

